मां ने गहने बेचकर खरीदा था हॉकी किट, कुर्बानियों को याद कर दिलराज सिंह हुए भावुक

पढ़ाई से बचने के लिये हॉकी का दामन थामने वाले दिलराज सिंह के दिल को तब ठेस पहुंची जब उन्हें पता चला कि उन्हें गोलकीपिंग किट दिलाने के लिये उनकी मां को अपने गहने बेचने पड़े थे। तभी से उन्होंने ठान ली थी कि खेल के मैदान पर नाम कमाकर परिवार को अच्छे दिन दिखाना है।

चेन्नई में जूनियर हॉकी विश्व कप में नौ साल बाद ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय टीम के लिये संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा छह गोल करने वाले दिलराज अपने जन्मदिन पर मिली जीत के बाद भावुक हो गए। उन्होंने कहा, ‘जीत के बाद सबसे पहले मैंने मां (रूपिंदर कौर) से बात की और वह काफी भावुक हो गई थीं। वह मेरा मैच नहीं देखती क्योंकि उनको डर लगता है। वह उतने समय अरदास करती रहती हैं।’

शुरुआती दिनों में गोलकीपर के तौर पर खेलने वाले पंजाब के इस खिलाड़ी ने बताया कि उनके पिता ठीक नहीं रहते थे और मां ने काफी कठिनाइयां झेलकर उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।

मां की कुर्बानियां उन्होंने कहा, ‘मैंने जब पहली गोलकीपिंग किट ली थी तो मेरी मां को अपने गहने बेचने पड़े थे। उनके और मेरे अलावा किसी को यह नहीं पता था। मुझे फिर बहुत दुख हुआ और मैं बहुत संजीदगी से खेलने लगा क्योंकि मैं जब भी मैदान पर उतरता था तो मेरी मां की कुर्बानियां याद आती थी। मेरे पापा ठीक नहीं रहते थे तो सब कुछ मां पर ही निर्भर था और उनकी वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा।’

उन्होंने कहा, ‘हालात इतने खराब थे कि कई बार मेरे पास टूर्नामेंट में जाने के लिये भी पैसा नहीं होता था। किसी टूर्नामेंट में इनाम मिल जाता तो काम चल जाता था।’

पिछले साल जोहोर कप (तीन गोल) में कांस्य और जूनियर एशिया कप (सात गोल) में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे दिलराज ने कहा कि विश्व कप में मिला पदक इसलिये भी बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे भविष्य में उन्हें नौकरी मिलने का मौका बनेगा।

नौकरी का मौका भी एक बड़ी प्रेरणा उन्होंने भाषा को दिये इंटरव्यू में कहा, ‘मेरे लिये यह पदक बहुत अहम है क्योंकि इससे मुझे नौकरी मिलने का मौका बन सकता है। इसके साथ ही सीनियर टीम में जाने के दरवाजे भी खुलेंगे। घर के हालात ऐसे ही हैं लिहाजा नौकरी मिल जाने से अच्छा होगा।’

बीस साल के इस फारवर्ड ने बताया कि बचपन में उनकी शरारतों से परेशान होकर उन्हें हॉकी अकादमी में डाला गया जिसे वह छोड़कर भी आ गए थे।

उन्होंने कहा, ‘मेरा पढ़ाई में उतना मन नहीं लगता था तो घर वालों ने बटाला , पंजाब में चीमा हॉकी अकादमी में डाल दिया। मेरे तायाजी का लड़का खेलता था। उसको देखकर मैं भी अकादमी चला गया था और रोता रहता था।’

पढ़ाई में मन नहीं लगता था तो घरवालों ने हॉकी स्टिक थमा दी उन्होंने कहा, ‘मैं गोलकीपर के तौर पर वहां गया था लेकिन फिर छोड़कर आ गया क्योंकि बीच में (मिडफील्ड) खेलना चाहता था, गोलकीपर नहीं बनना था। फिर मैं फॉरवर्ड खेलने लगा और घुमन कलां पिंड में कोच कुलविंदर सिंह के साथ खेलना शुरू किया और फिर सुरजीत हॉकी अकादमी में चयन हो गया।’

उन्होंने कहा, ‘पहले जब मैं गया तो समझ नहीं आया कि गोलकीपर खेलूं या मिडफील्डर। मैंने अनजाने में गोलकीपिंग के लिये हामी भर दी थी लेकिन मन नहीं लगा।’

यह पूछने पर कि क्या उन्होंने जूनियर टीम के कोच पी आर श्रीजेश (दो ओलंपिक पदक विजेता गोलकीपर) को यह बात बताई, उन्होंने कहा ,‘नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें यह बात नहीं बताई है।’

दिलराज ने बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा खुशी क्लब के लिये खेलते हुए पहली कमाई मिलने पर हुई थी जो उन्होंने अपनी मां को सौंपी थी।

खिलाड़ी बनाने के लिए गहने बेच देने वाली मां के हाथ में पैसे रखने की खुशी उन्होंने कहा, ‘सबसे पहले मुझे लखनऊ में चीमा अकादमी की ओर से खेलते हुए एक टूर्नामेंट में पांच या छह हजार रुपये मिले थे और मैंने सारे पैसे मां को दे दिये थे और इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकता।’

जूनियर विश्व कप से मिली सीख के बारे में पूछने पर दिलराज ने कहा कि इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और दबाव में खेलने का हुनर मजबूत हुआ है।