भारतीय हॉकी के 'लिविंग लेजेंड' बने मनप्रीत सिंह, दिलीप टिर्की के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त
मनप्रीत सिंह ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 17 जून को उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की को पीछे छोड़ा है।
भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बुधवार 17 जून को अपने नाम कर ली। मनप्रीत देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की के नाम था, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को मनप्रीत सिंह ने ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यहां तक कि वह दुनिया के सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने की हुंकार भर चुके हैं। बेल्जियम के जॉन-जॉन डोहमेन 481 कैप के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। उनके बाद नीदरलैंड्स के ट्यून डे नूइजर (453) हैं।
स्विट्जरलैंड के रोटरडैम में मनप्रीत सिंह के लिए यह एक यादगार शाम थी। उन्होंने न सिर्फ अपने देश के लिए 413वां मैच खेलकर एक नया इंडियन रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अपनी टीम को FIH प्रो लीग सीजन की पहली जीत दिलाने में भी मदद की। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी जैसी दिग्गज टीम को 3-1 से हराया है। भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ इस मैच में जबरदस्त शुरुआत की और शुरू में ही पूरा दबाव बनाया। उन्हें ब्रेकथ्रू तब मिला जब सर्कल के बीच में टॉम ग्रैम्बुश की स्टिक से बॉल निकलकर मंदीप सिंह के पास गई, जिन्होंने तेजी से घूमकर पहला गोल कर दिया।
भारतीय हॉकी टीम ने दिखाया दमदार खेल
भारत ने अपने गोल की संख्या को डबल अगले 6 मिनट में कर दिया। हरमनप्रीत सिंह ने एक जोरदार बॉल सर्कल में मारी जो जर्मन डिफेंडर की स्टिक से टकराकर शिलानंद लाकड़ा के पास पहुंची और उन्होंने दूसरा गोल कर दिया। इस दौरान जर्मनी की टीम अपने अवसर तलाशने में भी पीछे रही। हाफ टाइम से पांच मिनट पहले एक पेनल्टी कॉर्नर जर्मनी को मिला, लेकिन भारत ने 10 खिलाड़ियों के होने के बावजूद इसे डिफेंड किया और हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे रहा।
तीसरे क्वार्टर में अभी पांच मिनट हुए थे कि भारत ने एक और गोल दागा। नीलकांत शर्मा ने भारत की बढ़त को 3-0 किया। इसके बाद जर्मनी की ओर से भी एक गोल हुआ। जर्मनी ने आखिरी के क्वार्टर में 3 मिनट पहले अपने गोलकीपर को हटाया और एक अतिरिक्त खिलाड़ी को मैदान पर उतारा। हार्दिक सिंह इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने कहा कि टीम ने अच्छा खाला। मनप्रीत को लेकर हार्दिक ने कहा, "मनप्रीत एक लेजेंड हैं। वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सलाम।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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