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भारतीय हॉकी के 'लिविंग लेजेंड' बने मनप्रीत सिंह, दिलीप टिर्की के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मनप्रीत सिंह ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली है। वे देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 17 जून को उन्होंने दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की को पीछे छोड़ा है।

भारतीय हॉकी के 'लिविंग लेजेंड' बने मनप्रीत सिंह, दिलीप टिर्की के रिकॉर्ड को किया ध्वस्त

भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा खिलाड़ी मनप्रीत सिंह ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि बुधवार 17 जून को अपने नाम कर ली। मनप्रीत देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी तक यह रिकॉर्ड पूर्व कप्तान और दिग्गज खिलाड़ी दिलीप टिर्की के नाम था, लेकिन अब उनके रिकॉर्ड को मनप्रीत सिंह ने ध्वस्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। यहां तक कि वह दुनिया के सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने का रिकॉर्ड भी अपने नाम करने की हुंकार भर चुके हैं। बेल्जियम के जॉन-जॉन डोहमेन 481 कैप के साथ स्टैंडिंग में सबसे आगे हैं। उनके बाद नीदरलैंड्स के ट्यून डे नूइजर (453) हैं।

स्विट्जरलैंड के रोटरडैम में मनप्रीत सिंह के लिए यह एक यादगार शाम थी। उन्होंने न सिर्फ अपने देश के लिए 413वां मैच खेलकर एक नया इंडियन रिकॉर्ड बनाया, बल्कि अपनी टीम को FIH प्रो लीग सीजन की पहली जीत दिलाने में भी मदद की। भारतीय हॉकी टीम ने जर्मनी जैसी दिग्गज टीम को 3-1 से हराया है। भारतीय टीम ने जर्मनी के खिलाफ इस मैच में जबरदस्त शुरुआत की और शुरू में ही पूरा दबाव बनाया। उन्हें ब्रेकथ्रू तब मिला जब सर्कल के बीच में टॉम ग्रैम्बुश की स्टिक से बॉल निकलकर मंदीप सिंह के पास गई, जिन्होंने तेजी से घूमकर पहला गोल कर दिया।

भारतीय हॉकी टीम ने दिखाया दमदार खेल

भारत ने अपने गोल की संख्या को डबल अगले 6 मिनट में कर दिया। हरमनप्रीत सिंह ने एक जोरदार बॉल सर्कल में मारी जो जर्मन डिफेंडर की स्टिक से टकराकर शिलानंद लाकड़ा के पास पहुंची और उन्होंने दूसरा गोल कर दिया। इस दौरान जर्मनी की टीम अपने अवसर तलाशने में भी पीछे रही। हाफ टाइम से पांच मिनट पहले एक पेनल्टी कॉर्नर जर्मनी को मिला, लेकिन भारत ने 10 खिलाड़ियों के होने के बावजूद इसे डिफेंड किया और हाफ टाइम तक भारत 2-0 से आगे रहा।

तीसरे क्वार्टर में अभी पांच मिनट हुए थे कि भारत ने एक और गोल दागा। नीलकांत शर्मा ने भारत की बढ़त को 3-0 किया। इसके बाद जर्मनी की ओर से भी एक गोल हुआ। जर्मनी ने आखिरी के क्वार्टर में 3 मिनट पहले अपने गोलकीपर को हटाया और एक अतिरिक्त खिलाड़ी को मैदान पर उतारा। हार्दिक सिंह इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे। उन्होंने कहा कि टीम ने अच्छा खाला। मनप्रीत को लेकर हार्दिक ने कहा, "मनप्रीत एक लेजेंड हैं। वह हम सभी के लिए एक प्रेरणा हैं। उन्हें सलाम।"

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

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