जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप 2026: सेमीफाइनल में भारत के सामने होगी 7 बार की चैंपियन टीम

संक्षेप: बेल्जियम को शूटआउट में हराकर जूनियर हॉकी विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय टीम को मौजूदा और सात बार की चैम्पियन जर्मनी के खिलाफ रविवार को होने वाले मुकाबले में पिछली गलतियों से सबक लेकर उतरना होगा।

बेल्जियम को शूटआउट में हराकर भारतीय टीम जूनियर हॉकी विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। भारतीय टीम को अब मौजूदा और सात बार की चैंपियन जर्मनी के खिलाफ रविवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले में भिड़ना होगा। टीम इंडिया को अपनी पिछली गलतियों से सबक लेकर सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में प्रवेश करना होगा। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर शुक्रवार को खेले गए क्वार्टर फाइनल में 45 मिनट तक एक गोल से पिछड़ने के बाद भारत ने तीन मिनट में दो गोल करके बढत बना ली थी, लेकिन 59वें मिनट में बेल्जियम ने गोल करके मैच को शूटआउट में खींच दिया, जिसमें गोलकीपर प्रिंस दीप सिंह के उम्दा प्रदर्शन से मेजबान टीम ने 4-3 से जीत दर्ज की।

पिछली उपविजेता फ्रांस को शूटआउट में हराकर अंतिम चार में पहुंची जर्मनी के खिलाफ इस तरह की कोई भी चूक भारी पड़ सकती है और मुख्य कोच पी आर श्रीजेश ने भी स्वीकार किया कि प्रदर्शन में सुधार करना होगा। श्रीजेश ने मैच के बाद कहा, ‘‘नॉकआउट मैचों में इस तरह की गलतियां नहीं कर सकते। सबसे पहले तो गोल करने के मौके बर्बाद करने से बचना होगा और आखिरी क्षणों में गोल गंवाने की गलती से पार पाना होगा। हम खिताब से दो जीत दूर हैं और खिलाड़ियों को बखूबी पता है कि यह खिताब जीतना उनके लिये कितना जरूरी है।’’

पिछली बार 2023 में कुआलालम्पुर में हुए जूनियर विश्व कप में जर्मनी के खिलाफ ही सेमीफाइनल में भारत को 1-4 से पराजय झेलनी पड़ी थी जब वह दर्जन भर पेनल्टी कॉर्नर में से एक पर भी गोल नहीं हो सका था। दूसरी ओर जर्मनी ने दोनों पेनल्टी कॉर्नर तब्दील किये थे। कांस्य पदक के मुकाबले में स्पेन से 1-3 से हारकर भारत चौथे स्थान पर रहा था।

इस बार राउंड रॉबिन चरण में चिली, ओमान और स्विटजरलैंड के खिलाफ भारत ने एक भी गोल नहीं गंवाते हुए सबसे ज्यादा 29 गोल दागे थे। क्वार्टर फाइनल से पहले तक गोलकीपर और डिफेंस को कोई चुनौती नहीं मिली थी और बेल्जियम के खिलाफ 13वें मिनट में भारतीय टीम ने इस टूर्नामेंट का पहला गोल गंवाया।

गोलकीपर प्रिंस दीप ने अपने गुरू श्रीजेश की झलक दिखाते हुए शूटआउट में बेहतरीन गोल बचाये जबकि शारदानंद तिवारी ने तीन गोल किये। भारत ने हालांकि निर्धारित समय के भीतर ही गोल करने के कई मौके गंवाये जिस पर आत्ममंथन करना होगा। फॉरवर्ड पंक्ति ने विरोधी गोल के भीतर कई बार हमले बोले लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके अलावा पासिंग और गेंद पर नियंत्रण में भी बेल्जियम हावी रहा था। जर्मन टीम के अभेद्य डिफेंस के सामने भारतीयों को अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा वरना 2001 और 2016 के बाद तीसरा जूनियर विश्व कप जीतने का सपना धरा रह जायेगा।