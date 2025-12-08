जूनियर हॉकी विश्व कप 2025: जर्मन दीवार को नहीं भेद सकी टीम इंडिया, अब सिर्फ कांस्य की उम्मीद

संक्षेप: लचर डिफेंस और पहले ही हाफ में तीन गोल गंवाने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा जब सात बार की चैम्पियन जर्मनी ने जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में रविवार को मेजबान को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल में भारत की टीम को जर्मनी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। लचर डिफेंस और पहले ही हाफ में तीन गोल गंवाने का खामियाजा भारत को भुगतना पड़ा। सात बार की चैंपियन जर्मनी ने जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में रविवार को मेजबान भारत को 5-1 से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अब भारतीय टीम 10 दिसंबर को कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जेंटीना से खेलेगी, जिसे स्पेन ने दूसरे सेमीफाइनल में 2-1 से हराया है।

जर्मनी के लिए लुकास कोसेल (14 वां और 30 वां मिनट) ने दो, वेक्स टाइटस (15वें मिनट), जोनास वोन गरसम (40 वें मिनट) और बेन हासबाश (49वें मिनट) ने गोल दागे, जबकि भारत के लिए एकमात्र गोल अनमोल इक्का ने 51वें मिनट में किया। दो बार की चैंपियन भारतीय टीम और जर्मनी के प्रदर्शन में जमीन आसमान का अंतर था जो मैच के हर क्षण में नजर आया। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम पर भारी तादाद में भारत की हौसलाअफजाई करने आये दर्शकों को इस प्रदर्शन से भारी निराशा हाथ लगी।

बेल्जियम को कड़े क्वार्टर फाइनल में शूट आउट में हराने वाली भारतीय टीम पर पहले ही क्वार्टर में ही जर्मनी ने दो गोल करके दबाव बना दिया। अपनी सटीक पासिंग के दम पर जर्मन टीम ने पहले तीन मिनट में ही जस्टस वारवेग की अगुवाई में भारतीय गोल पर तीन बार हमले बोले। जर्मनी को 14वें मिनट में पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला जिसे बाद में पेनल्टी स्ट्रोक में तब्दील किया गया जिस पर लुकास ने आसान गोल दागा। पहला क्वार्टर खत्म होने में सात सेकंड बाकी थे तब भारतीय डिफेंडरों की सुस्ती का फायदा उठाकर कोच जोहानेस श्मित्ज की जर्मन टीम में बढ़त दुगुनी कर ली।

गेंद जर्मन हाफ में ही थी जब एन किरिन ने सर्कल के बाहर दाहिनी ओर सटीक पास दिया और बीच में खड़े भारतीय डिफेंडरों को छकाते हुए वारवेग ने गेंद टाइटस को बायें फ्लैंक पर दी। डिफेंडर और गोलकीपर कुछ समझ पातें इससे पहले टाइटस ने गोल दाग दिया। दूसरे क्वार्टर में भी गेंद पर नियंत्रण के मामले में जर्मनी के सामने भारतीय टीम कहीं नहीं टिक सकी। ब्रेक से सात सेकंड पहले जर्मन टीम ने एक बार फिर भारत के कमजोर डिफेंस का फायदा उठाकर पेनल्टी कॉर्नर बनाया और लुकास ने गोल करने में कोई चूक नहीं की। हाफटाइम तक जर्मनी के पास तीन गोल की दमदार बढत हो गई थी।

दूसरे हाफ के शुरूआती तीन मिनट में ही जर्मनी ने दो बार भारतीय सर्कल में प्रवेश किया। हालांकि, इस बार प्रिंसदीप ने शानदार बचाव किया। भारत को अगले मिनट में गोल करने का सुनहरा मौका मिला, लेकिन पहले रोशन कुजूर का सीधा शॉट जर्मन गोलकीपर ने बचाया और गेंद वापिस आने पर सामने खड़े सौरभ आनंद कुशवाहा उसे स्टिक पर ले ही नहीं सके। जर्मनी को 34वें मिनट में तीसरा पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन कोसेल के शॉट पर गेंद को अंकित पाल ने बाहर निकाला।