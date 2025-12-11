ओलंपिक गेम्स 2028 के हॉकी टूर्नामेंट के क्वालीफिकेशन सिस्टम को IOC ने दी मंजूरी, ये है प्लान
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) ने 2028 लॉस एंजिलिस खेलों के लिए पुरुषों और महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिताओं की क्वालीफिकेशन सिस्टम को मंजूरी दे दी। खेल की वैश्विक संचालन संस्था एफआईएच ने गुरुवार को यह घोषणा की।
इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी आईओसी ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों के लिए पुरुषों और महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिताओं की क्वालीफिकेशन सिस्टम को स्वीकृति दे दी है। खेल की वैश्विक संचालन संस्था एफआईएच ने गुरुवार 11 दिसंबर को यह घोषणा की है। जैसा कि बीजिंग 2008 ओलंपिक के बाद से होता आया है। दोनों वर्ग में 12 टीम हिस्सा लेंगी। इसमें मेजबान देश अमेरिका भी शामिल है।
प्रत्येक वर्ग में बाकी 11 टीम एफआईएच प्रो लीग, पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करेंगी। एफआईएच ने कहा, ‘‘एफआईएच हॉकी प्रो लीग सत्र 2025-26 और 2026-27 में शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वालीफाई करेगी। अगर वही टीम जो 2025-26 सत्र जीतती है, वह 2026-27 सत्र भी जीतती है तो 2026-27 सत्र की उप विजेता टीम क्वालीफाई करेगी।’’
इसके अलावा पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप में से प्रत्येक में शीर्ष पर रहने वाली जिसने पहले से ही मेजबान के तौर पर या एफआईएच प्रो लीग के जरिए क्वालीफाई नहीं किया है, उसे जगह मिलेगी। एफआईएच ने आगे जानकारी दी और बताया, ‘‘अगर एफआईएच हॉकी प्रो लीग के जरिए क्वालीफाई करने वाला देश अपनी महाद्वीपीय चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहता है तो ऐसी महाद्वीपीय चैंपियनशिप की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम क्वालीफाई करेगी।’’
ओलंपिक में क्वालीफाई करने के लिए 2028 की शुरुआत में होने वाले ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट आखिरी रास्ता देंगे। इसके बाद फिर टूर्नामेंट खेला जाएगा। हॉकी भी अब लोकप्रिय खेल दुनियाभर में बन गया है। टीम इंडिया ने पिछली बार कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा अब क्रिकेट भी इन खेलों में शामिल है। उसका क्वालिफिकेशन सिस्टम अभी तक आईओसी ने जारी नहीं किया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।