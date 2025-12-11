ओलंपिक गेम्स 2028 के हॉकी टूर्नामेंट के क्वालीफिकेशन सिस्टम को IOC ने दी मंजूरी, ये है प्लान

Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीIOC approved qualification system for the Los Angeles Olympic hockey tournament
Dec 11, 2025 10:40 pm ISTBhasha नई दिल्ली
इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी यानी आईओसी ने 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक खेलों के लिए पुरुषों और महिलाओं की हॉकी प्रतियोगिताओं की क्वालीफिकेशन सिस्टम को स्वीकृति दे दी है। खेल की वैश्विक संचालन संस्था एफआईएच ने गुरुवार 11 दिसंबर को यह घोषणा की है। जैसा कि बीजिंग 2008 ओलंपिक के बाद से होता आया है। दोनों वर्ग में 12 टीम हिस्सा लेंगी। इसमें मेजबान देश अमेरिका भी शामिल है।

प्रत्येक वर्ग में बाकी 11 टीम एफआईएच प्रो लीग, पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप और ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए ओलंपिक 2028 के लिए क्वालीफाई करेंगी। एफआईएच ने कहा, ‘‘एफआईएच हॉकी प्रो लीग सत्र 2025-26 और 2026-27 में शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वालीफाई करेगी। अगर वही टीम जो 2025-26 सत्र जीतती है, वह 2026-27 सत्र भी जीतती है तो 2026-27 सत्र की उप विजेता टीम क्वालीफाई करेगी।’’

इसके अलावा पांच महाद्वीपीय चैंपियनशिप में से प्रत्येक में शीर्ष पर रहने वाली जिसने पहले से ही मेजबान के तौर पर या एफआईएच प्रो लीग के जरिए क्वालीफाई नहीं किया है, उसे जगह मिलेगी। एफआईएच ने आगे जानकारी दी और बताया, ‘‘अगर एफआईएच हॉकी प्रो लीग के जरिए क्वालीफाई करने वाला देश अपनी महाद्वीपीय चैंपियनशिप में शीर्ष पर रहता है तो ऐसी महाद्वीपीय चैंपियनशिप की दूसरी सर्वश्रेष्ठ टीम क्वालीफाई करेगी।’’

ओलंपिक में क्वालीफाई करने के लिए 2028 की शुरुआत में होने वाले ओलंपिक क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट आखिरी रास्ता देंगे। इसके बाद फिर टूर्नामेंट खेला जाएगा। हॉकी भी अब लोकप्रिय खेल दुनियाभर में बन गया है। टीम इंडिया ने पिछली बार कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा अब क्रिकेट भी इन खेलों में शामिल है। उसका क्वालिफिकेशन सिस्टम अभी तक आईओसी ने जारी नहीं किया है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें

