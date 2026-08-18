हॉकी विश्व कप में भारतीय महिला टीम का कमाल, साउथ अफ्रीका को 6-1 से रौंदा, दर्ज की पहली जीत
भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को एम्सटलवीन के वेगनर स्टेडियम में खेले गए एफआईएच हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दे दी है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था।
भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को एम्सटलवीन के वेगनर स्टेडियम में खेले गए एफआईएच हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6-1 से करारी शिकस्त दे दी है। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने चीन के साथ 2-2 से ड्रॉ खेला था। भारत के लिए इस विश्व कप में आगे जाने के लिहाज से यह अहम जीत है।
हॉफ टाइम में ही टीम इंडिया ने हासिल कर ली बढ़त
दक्षिण अफ्रीका ने मैच की शानदार शुरुआत की। वे भारतीय चुनौती के लिए तैयार दिखे और भारतीय रक्षापंक्ति के लिए कुछ असहज क्षण पैदा किए। हालांकि, भारत धीरे-धीरे खेल में वापस आया और पहले क्वार्टर के अंतिम क्षणों से मैच पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले क्वार्टर के अंत के करीब एक गोल किया और फिर दूसरे क्वार्टर में आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने दूसरे क्वार्टर में दो बार अपनी बढ़त बढ़ाई और हाफ टाइम तक 3-0 की बढ़त बना ली। पहले क्वार्टर के बाद भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 1-0 की बढ़त बना ली है। भारत की ओर से पहले क्वार्टर में सुनेलिता टोप्पो ने 10वें मिनट में गोल दागकर टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। दक्षिण अफ्रीका ने गोल की तलाश में दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। क्वार्टर के अंत तक भारत ने अपनी बढ़त कायम रखते हुए मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी। दूसरा क्वार्टर भारत के लिए और शानदार रहा। भारत ने दूसरे क्वार्टर की शुरुआत शानदार अंदाज में की है। नवनीत कौर ने 16वें मिनट में पेनल्टी को गोल में तब्दील करते हुए टीम को बढ़त दिलाई। खेल के 24वें मिनट में सुशीला चानू ने शानदार गोल के साथ भारत को 3-0 की बढ़त दिला दी है। हॉफ टाइम तक भारत 3-0 से आगे रहा।
तीसरे क्वार्टर में दागे तीन गोल, चौथे में दक्षिण अफ्रीका रहा हावी
तीसरे क्वार्टर में भारत ने 8वें मिनट में एक और गोल दागकर बढ़त 4-0 की कर ली। भारत के लिए चौथा गोल दीपिका ने किया। तीसरे क्वार्टर में साउथ अफ्रीका को पेनाल्टी कॉर्नर मिला लेकिन वे इसे गोल में कन्वर्ट नहीं कर पाए। यह चांस क्वार्टर के आखिरी पांच मिनट में बना था। तीसरे क्वार्टर के आखिरी क्षणों में लालरेम्सियामी ने एक और गोल दागकर भारत की बढ़त को 5-0 कर दिया। साक्षी राणा ने अंतिम मिनट में एक और गोल दागा और बढ़त तीसरे क्वार्टर के अंत तक 6-0 कर दी। साउथ अफ्रीका ने चौथे क्वार्टर में पेनाल्टी कॉर्नर मिलने पर इस विश्व कप संस्करण का अपना पहला गोल किया और स्कोर 6-1 कर दिया। भारत आखिरी क्वार्टर में कोई गोल नहीं कर सका, इसलिए फाइनल स्कोर 6-1 पर समाप्त हुआ।
भारत महिला टीम बनाम दक्षिण अफ्रीका महिला टीम हॉकी विश्व कप फुल टाइम स्कोर
भारत - 6, साउथ अफ्रीका 1
भारत की स्टार्टिंग इलेवन
बिचु देवी खरिबाम (गोलकीपर), सलिमा टेटे (कप्तान), नवनीत कौर, साक्षी राणा, रुतुजा दादासो पिसाल, इशिका चौधरी, लालरेम्सियामी, सुनेलिता टोप्पो, नेहा, ज्योति, सुशीला चानू।
सब्स्टीट्यूट: सविता (गोलकीपर), इशिका, शिल्पी दास, बलजीत कौर, दीपिका, निक्की प्रधान, ब्यूटी डुंगडुंग।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।