Indian women hockey team Enters Hockey Asia Cup 2025 Final to face China in the summit clash भारतीय महिला हॉकी टीम हुई टेंशन फ्री, एशिया कप फाइनल में मारी एंट्री; चीन से होगी खिताबी भिड़ंत
Women’s Hockey Asia Cup 2025: भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। कोरिया की हार के साथ भारत ने खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। भारत की फाइनल में मेजबान चीन से भिड़ंत होगी।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 06:54 PM
भारतीय महिला हॉकी टीम अब टेंशन फ्री हो गई है। भारत ने आखिरकार महिला एशिया कप 2025 के फाइनल में एंट्री कर ली है। भारत ने शनिवार को अपने आखिरी सुपर चार मैच में जापान के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेला, जिसके बाद उसकी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें चीन बनाम कोरिया मुकाबले पर थीं। मेजबान चीन ने अंतिम सुपर चार मैच में कोरिया को 1-0 से हराया और इसी के साथ भारत ने फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। भारत और चीन के बीच रविवार को हांगझाऊ में खिताब मुकाबला खेला जाएगा। दरअसल, कोरिया को फाइनल में जगह बनाने के लिए दो गोल के अंतर से जीत की दरकार थी मगर चीन की जीत ने भारत का फाइनल का टिकट कंफर्म कर दिया। चीन ने सुपर चार चरण में भारत को हराकर पहले ही फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली थी।

चीन तीन जीत के बाद नौ अंक के साथ सुपर चार तालिका में शीर्ष पर रहा जबकि भारत एक जीत, एक ड्रॉ और एक हार से चार अंक से दूसरे स्थान पर रहा। फाइनल जीतने वाली टीम अगले साल बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई कर लेगी। भारत ने जापान के खिलाफ शुरुआती बढ़त गंवाकर ड्रॉ खेला। भारत ने शानदार शुरुआत की। ब्यूटी डुंग डुंग ने सातवें मिनट में मैदानी गोल करके टीम को बढ़त दिला दी। लेकिन जापान ने वापसी की और शेहो कोबायाकावा (58वें मिनट) ने हूटर बजने से दो मिनट पहले ही बराबरी का गोल दाग दिया। यह इस टूर्नामेंट में दोनों टीमों के बीच दूसरा ड्रॉ था। बता दें कि जापान के खिलाफ जीत से भारत सीधे चीन के खिलाफ फाइनल में पहुंचता। इससे पहले पूल चरण का मुकाबला भी 2-2 से बराबरी पर छूटा था।

भारत ने बेहतर शुरुआत की और पहले कुछ मिनट में ही इशिका चौधरी ने गोलपोस्ट पर शॉट लगा दिया। इसके बाद जापान ने कुछ आक्रामक मूव बनाने शुरू किए। लेकिन भारत ने डुंग डुंग के गोल से बढ़त हासिल कर ली। बराबरी की कोशिश में जुटी जापान ने जल्द ही एक पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया लेकिन भारत ने बिना परेशानी के उन्हें रोक दिया। जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, भारतीयों ने गेंद पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया और हमले तेज कर दिए। हालांकि, जापान की रक्षा पंक्ति ने पहले हाफ के अंतिम क्षणों में भारत पर दबाव बनाया। पर भारत ने ब्रेक तक स्कोर 1-0 बनाए था।

अंतिम क्वार्टर में जापान ने बराबरी की कोशिश में आक्रामक रुख अपनाया। भारत ने कई पेनल्टी कॉर्नर हासिल करके अपने विरोधियों पर दबाव बनाया। जापान ने आखिरकार 58वें मिनट में गोल कर दिया। कप्तान अमीरू शिमादा बाईं ओर से आगे बढ़ी और गेंद को सर्कल में पहुंचा दिया, तभी शिहो कोबायाकावा तेजी से बिचू देवी को छकाते हुए गेंद को नेट में डालकर स्कोर बराबर करने में कामयाब रहीं। भारत ने अंतिम क्षणों में कई प्रयास किए और एक पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल किया। लेकिन जापान ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया और अंततः हूटर बजने पर दोनों टीमें बराबरी पर रहीं। (भाषा इनपुट के साथ)

