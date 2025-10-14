Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीIndian Team play thrilling draw against Pakistan in Sultan of Johor Cup fought back from a two goal deficit

सुल्तान जोहोर कप: पाकिस्तान से जीतने से चूकी भारतीय टीम, दो गोल से पिछड़ने के बाद की थी वापसी

संक्षेप: भारतीय टीम सुल्तान जोहोर कप पाकिस्तान से जीतने से चूक गई। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ रहा। भारत ने दो गोल से पिछड़ने के बाद जबर्दस्त वापसी की थी।

Tue, 14 Oct 2025 09:37 PMBhasha
share Share
Follow Us on
सुल्तान जोहोर कप: पाकिस्तान से जीतने से चूकी भारतीय टीम, दो गोल से पिछड़ने के बाद की थी वापसी

भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मंगलवार को मलेशिया में सुल्तान जोहोर कप 2025 के अपने ग्रुप चरण के तीसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 3-3 से ड्रॉ खेला। भारत ने रोमांचक मुकाबले में दो गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बढ़त बनाई लेकिन पाकिस्तान ने गोल करके अंक बराबर कर लिए। इस परिणाम का मतलब है कि भारत को अब तक टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। भारत के लिए अरिजीत सिंह हुंडल (43वें मिनट), सौरभ आनंद कुशवाहा (47वें मिनट), मनमीत सिंह (53वें मिनट) ने गोल दागे।

पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद (5वें मिनट) के अलावा सूफियान खान (39वें मिनट, 55वें मिनट) ने दो गोल किए। भारत ने शानदार शुरुआत करते हुए गेंद पर दबदबा बनाए रखा। भारत ने शुरुआत में सर्कल में कई बार सेंध लगाई जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर रहा। पाकिस्तान ने पलटवार करते हुए जल्द ही पेनल्टी स्ट्रोक हासिल कर लिया। कप्तान शाहिद ने बिना कोई गलती किए गेंद गोलकीपर के दाईं ओर से नीचे की ओर डालकर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी।

ये भी पढ़ें:भारतीय टीम ने PAK प्लेयर्स को दिया ‘हाई फाइव’, इस टूर्नामेंट में दिखा अलग नजारा

इसके बाद सूफयान ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके पाकिस्तान की बढ़त 2-0 कर दी। भारत ने क्वार्टर के अंत में एक पेनल्टी स्ट्रोक हासिल किया। तीन मिनट से भी कम समय रहते हुंदल ने गोल करके अंतर कम किया। इसके बाद कुशवाहा ने एक बेहतरीन शॉट लगाकर स्कोर बराबर कर दिया।

बराबरी गोल करने के बाद आत्मविश्वास से लबरेज भारत ने आक्रामक रुख अपनाया, जिससे पाकिस्तान बैकफुट पर आ गया। फिर मनमीत ने गोल करके मैच में पहली बार भारत को बढ़त दिलाई। हालांकि, यह बढ़त ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई क्योंकि सूफयान ने मैच में दूसरी बार पेनल्टी कॉर्नर पर गोल करके बराबरी हासिल कर ली।

India Vs Pakistan Hockey News Indian Hockey Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।