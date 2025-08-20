Indian team announced for Asia Cup Hockey Harmanpreet Singh will be the captain See the full list of 18 players एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान; देखें पूरी लिस्ट, Hockey Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीIndian team announced for Asia Cup Hockey Harmanpreet Singh will be the captain See the full list of 18 players

एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान; देखें पूरी लिस्ट

एशिया कप हॉकी के लिए बुधवार को 18 सदस्यों वाली भारतीय टीम का ऐलान हुआ। हरमनप्रीत सिंह को कप्तान बनाया गया है। फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। एशिया कप का आगाज 29 अगस्त से बिहार के राजगीर में होगा जो 7 सितंबर तक चलेगा।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 20 Aug 2025 03:53 PM
share Share
Follow Us on
एशिया कप हॉकी के लिए भारतीय टीम का ऐलान, हरमनप्रीत सिंह होंगे कप्तान; देखें पूरी लिस्ट

बिहार के राजगीर में होने वाले एशिया कप के लिये 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान बुधवार को किया गया। फॉरवर्ड शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह ने टीम में अपनी जगह बरकरार रखी है।

टूर्नामेंट 29 अगस्त से सात सितंबर तक खेला जायेगा जिसके विजेता को अगले साल एफआईएच पुरूष विश्व कप में सीधे प्रवेश मिलेगा जो 14 से 30 अगस्त तक नीदरलैंड और बेल्जियम में होना है।

ड्रैग फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान हैं। राजिंदर सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत आस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे। राजिंदर को शमशेर सिंह की जगह चुना गया जबकि लाकड़ा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कहने वाले ललित उपाध्याय की जगह ली है। दिलप्रीत को गुरजंत सिंह पर तरजीह मिली है।

स्ट्राइकर ललित उपाध्याय ने जून में एफआईएच प्रो लीग के यूरोप चरण के बाद अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास ले लिया था।

भारत को एशिया कप में जापान, चीन और कजाखस्तान के साथ पूल ए मिला है। भारतीय टीम 29 अगस्त को चीन के खिलाफ पहला मैच खेलेगी। इसके बाद 31 अगस्त को जापान और एक सितंबर को कजाखस्तान से खेलना है।

गोलकीपिंग का दारोमदार कृशन बी पाठक और सूरज करकेरा पर होगा। डिफेंस में हरमनप्रीत और अमित रोहिदास के साथ जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह हैं।

मिडफील्ड में मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह होंगे। फॉरवर्ड पंक्ति में मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, लाकड़ा और दिलप्रीत जिम्मा संभालेंगे।

नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति को रिजर्व में रखा गया है।

टीम चयन के बारे में मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा ,‘‘ हमने अनुभवी टीम चुनी है। विश्व कप क्वालीफिकेशन को देखते हुए एशिया कप हमारे लिये महत्वपूर्ण है लिहाजा हमें दबाव में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी चाहिये।’’

भारतीय टीम :

गोलकीपर : सूरज करकेरा, कृशन बी पाठक

डिफेंडर : हरमनप्रीत सिंह, अमित रोहिदास , जरमनप्रीत सिंह, सुमित, संजय और जुगराज सिंह

मिडफील्ड : मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, राजिंदर, राज कुमार पाल और हार्दिक सिंह

फॉरवर्ड : मनदीप सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह

रिजर्व खिलाड़ी : नीलम संजीप सेस और सेल्वम कार्ति

Hockey News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।