भारत की एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में धमाकेदार एंट्री, कोरिया को दी करारी शिकस्त; अब जापान से टक्कर
India vs South Korea Semifinal: भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 के फाइनल में धमाकेदार एंट्री मारी है। भारत ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त दी।
पांच बार की चैंपियन भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शिलानंद लाकड़ा और दिलप्रीत सिंह के दो दो गोल की मदद से बुधवार को यहां दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया को 8-1 से करारी शिकस्त देकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्रवेश किया। भारत के लिए लाकड़ा ने चौथे और 13वें मिनट जबकि दिलप्रीत ने 21वें और 25वें मिनट में दो दो गोल किए। कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने नौवें मिनट में, सुखजीत सिंह ने 21वें मिनट में, अंगद बीर सिंह ने 36वें मिनट में और विवेक सागर प्रसाद ने 54वें मिनट में गोल किए जिससे भारत ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। दक्षिण कोरिया के लिए एकमात्र गोल सांगजुन हान ने नौवें मिनट में किया। भारत का सामना गुरुवार को फाइनल में जापान से होगा।
मुकाबले में भारत को चार पेनल्टी कॉर्नर मिले
जापान ने दिन के पहले सेमीफाइनल में निर्धारित समय तक मलेशिया के खिलाफ गोलरहित बराबरी रहने के बाद शूटआउट में 5-3 से जीत दर्ज की। भारत ने राउंड रॉबिन चरण में भी दक्षिण कोरिया को 8-0 से हराया था। मेजबान टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। उसने छह टीम के राउंड रॉबिन मुकाबलों में अपने सभी पांच मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया था। भारत ने हाफ टाइम तक 6-1 की बड़ी बढ़त बना ली थी। टीम ने शुरुआती दोनों क्वार्टर में तीन-तीन गोल किए। मुकाबले में भारत को चार पेनल्टी कॉर्नर मिले जबकि दक्षिण कोरिया एक भी पेनल्टी कॉर्नर हासिल नहीं कर सका। लाकड़ा ने चौथे मिनट में मैदानी गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त दिलाई। हालांकि, दक्षिण कोरिया ने नौवें मिनट में सांगजुन हान के मैदानी गोल की मदद से स्कोर 1-1 कर दिया। पर भारतीय टीम ने विपक्षी टीम के सर्कल में लगातार हमले किए और नौवें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया।
अंतिम दो क्वार्टर में भारत ने एक-एक गोल किया
कप्तान हरमनप्रीत ने इस मौके को गोल में बदलकर भारत को फिर से बढ़त दिला दी। चार मिनट बाद लाकड़ा ने पेनल्टी कॉर्नर से मिले रिबाउंड पर अपना दूसरा गोल दागा और भारत की बढ़त 3-1 कर दी। दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय खिलाड़ियों का आक्रामक प्रदर्शन जारी रहा। टीम ने पांच मिनट के भीतर तीन मैदानी गोल करके मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सुखजीत सिंह ने 21वें मिनट में मैदानी गोल किया। इसके कुछ ही सेकेंड बाद दिलप्रीत सिंह ने एक और गोल दाग दिया। दिलप्रीत ने 25वें मिनट में अपना दूसरा गोल करके भारत को हाफ टाइम तक 6-1 की मजबूत बढ़त दिला दी। मैच के अंतिम दो क्वार्टर में भारत ने एक-एक गोल किया। हाफ टाइम के छह मिनट बाद अंगद बीर सिंह ने मैदानी गोल करके भारत की बढ़त 7-1 कर दी। इसके बाद 54वें मिनट में विवेक सागर प्रसाद ने एक और मैदानी गोल दागकर भारत की 8-1 से शानदार जीत पर मुहर लगा दी।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
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