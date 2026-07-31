नीली से भगवा क्यों कर दी गई टीम इंडिया की जर्सी? दिग्गज हैं हैरान, मगर हॉकी इंडिया ने दिया ये बयान
विश्व कप से पहले भारत की हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा कर दिया गया है। इस फैसले से कई दिग्गज नाखुश हैं, जबकि हॉकी इंडिया ने तर्क दिया है कि यह पहली बार नहीं है और यह पत्थर की लकीर भी नहीं है।
विश्व कप से पहले भारतीय हॉकी टीमों की जर्सी का रंग नीले से बदलकर केसरिया कर दिया गया है। इससे पूर्व कप्तान परगट सिंह खुश नहीं हैं। उन्होंने सवाल दागा कि देश में हर चीज की 'भगवा ब्रांडिंग' क्यो हो रही है। इसके अलावा धनराज पिल्लै का कहना है कि राष्ट्रीय टीम की पहचान नीली जर्सी रही है, यह कोई आईपीएल या फ्रेंचाइजी हॉकी नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा किए जाने को लेकर ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और हॉकी का उत्थान करने वालों में शामिल रहे नवीन पटनायक ने कहा है कि वह इससे दुखी और आहत हैं। हालांकि, हॉकी इंडिया का इस पर कुछ और तर्क है।
हॉकी इंडिया ने कहा है कि जर्सी का रंग पहली बार नहीं बदला है। इसके अलावा जर्सी को ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना भी बताया है। मीडिया और सोशल मीडिया पर जर्सी को लेकर उठ रहे इन सवालों पर हॉकी इंडिया ने कहा कि ऐसा बदलाव कोई नई बात नहीं है। समय-समय पर जरूरत और दूसरी वजहों के हिसाब से राष्ट्रीय टीम की प्लेइंग किट का रंग बदला जाता रहा है।
पीला और आसमानी रंग भी रहा है जर्सी का
उदाहरण देते हुए हॉकी इंडिया ने बताया कि 2014 हॉकी विश्वकप के दौरान टीम की जर्सी का रंग पीला कर दिया गया था और 2018 के विश्वकप में रंग बदलकर आसमानी नीला कर दिया गया था। साथ ही पहले पोशाक की डिजाइन भी पूरी तरह अलग थी। आगे कहा कि जर्सी को केसरिया इस रंग के प्रतीकात्मक महत्व और तकनीक दोनों को ध्यान में रखकर किया गया है।
इससे पहले हॉकी इंडिया ने अपने सोशल मीडिया पेज पर नई जर्सी का अनावरण करते हुए कहा कि भारत के राष्ट्रध्वज और उगते हुए सूरज से प्रेरित यह जर्सी नई शुरूआत की प्रतीक है। हॉकी इंडिया ने कहा कि जर्सी ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ की भावना की परिचायक है। हॉकी इंडिया के चीफ और पूर्व कप्तान दिलीप ट्रिकी ने कहा, "वर्ल्ड कप 15 अगस्त से नीदरलैंड्स और बेल्जियम में शुरू होने वाला है। कई सालों से टीम इंडिया नीली जर्सी में खेल रही है। इस बार, प्राइमरी किट का रंग बदलकर ऑरेंज कर दिया गया, जबकि सेकेंडरी रंग सफेद ही रहेगा। हमें अपने प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ से फीडबैक और सुझाव मिले, जिसमें बताया गया कि टर्फ खुद नीला है। टेक्निकली, क्योंकि टर्फ नीला है और प्लेयर्स की जर्सी भी नीली है, इसलिए उन्हें मैदान पर थोड़ी विज़िबिलिटी की दिक्कत हो रही थी। तभी उन्होंने दो दूसरे रंग, पीला और ऑरेंज, सुझाए।"
उन्होंने आगे कहा, "भारतीय राष्ट्रीय झंडे के तीन रंगों को देखें, तो हमारे पास पहले से ही सेकेंडरी जर्सी का रंग सफेद है। इससे हमारे पास ऑरेंज बचा और उसे चुना गया। यह फैसला हमारे प्लेयर्स, कोच और सपोर्ट स्टाफ के इनपुट के आधार पर लिया गया था, ताकि मैदान पर टेक्निकल विजिबिलिटी बेहतर हो सके। मेरा मानना है कि इस पर पॉलिटिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए या इसे बेवजह के विवाद में नहीं घसीटा जाना चाहिए। पूरी तरह से टेक्निकल नजरिए से, प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ की राय पूरी तरह से सही थी और यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है, अगर प्लेयर्स इससे कम्फर्टेबल महसूस नहीं करते हैं, तो हम इसे भविष्य में कभी भी बदल सकते हैं। यह कोई परमानेंट रंग नहीं है, और अगर प्लेयर्स कुछ और पसंद करते हैं तो हम इसे फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं।"
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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