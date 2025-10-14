Hindustan Hindi News
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीIndian hockey team gives high fives to Pakistan players in Sultan of Johor Cup after Asia Cup No handshake Controversy

भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया ‘हाई फाइव’, इस टूर्नामेंट में एशिया कप जैसा नजारा नहीं

संक्षेप: India Vs Pakistan: भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ‘हाई फाइव’ दिया। टी20 एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था।

Tue, 14 Oct 2025 07:56 PMMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था। 'नो हैंडशेक' कंट्रोवर्सी कई दिनों तक चर्चा में रही थी। हालांकि, क्रिकेट के उलट हॉकी में एशिया कप जैसा तल्ख नजारा नहीं दिखा। भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने मंगलवार को सुल्तान जोहर कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ‘हाई फाइव’ दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले हाथ मिलाने के बजाए 'हाई फाइव' का आदान-प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान की मलेशिया के जोहोर बाहरु के तमन दया हॉकी स्टेडियम में भिड़ंत हो रही है।

पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप के मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारत ने एशिया कप में फाइनल समेत पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले और हर बार यही नीति अपनाई। इससे विवाद पैदा हो गया था और पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) (आईसीसी) में विरोध दर्ज कराया था। भारत के विरुद्ध हॉकी मैच से पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने अपने खिलाड़ियों को मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की सलाह दी थी।

पीएचएफ ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय टीम की 'हाथ न मिलाने' की नीति के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने को कहा था। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पीएचएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खिलाड़ियों को 'नो हैंडशेक' के लिए चेताया गया था। उन्होंने बताया, ''खिलाड़ियों से कहा गया कि अगर भारतीय खिलाड़ी मैच से पहले या बाद में हाथ नहीं मिलाते हैं तो उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। उन्हें खेल के दौरान किसी भी तरह के भावनात्मक टकराव से बचने के लिए भी कहा गया।'' पाकिस्तान ने अगस्त में बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष एशिया कप हॉकी के लिए अपनी टीम भारत नहीं भेजी थी।

