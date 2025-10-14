भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को दिया ‘हाई फाइव’, इस टूर्नामेंट में एशिया कप जैसा नजारा नहीं

संक्षेप: India Vs Pakistan: भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान जोहर कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ‘हाई फाइव’ दिया। टी20 एशिया कप 2025 के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था।

भारतीय खिलाड़ियों ने टी20 एशिया कप 2025 के दौरान पाकिस्तान टीम से हाथ नहीं मिलाया था। 'नो हैंडशेक' कंट्रोवर्सी कई दिनों तक चर्चा में रही थी। हालांकि, क्रिकेट के उलट हॉकी में एशिया कप जैसा तल्ख नजारा नहीं दिखा। भारत की पुरुष जूनियर हॉकी टीम ने मंगलवार को सुल्तान जोहर कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ‘हाई फाइव’ दिया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने मैच शुरू होने से पहले हाथ मिलाने के बजाए 'हाई फाइव' का आदान-प्रदान किया। भारत और पाकिस्तान की मलेशिया के जोहोर बाहरु के तमन दया हॉकी स्टेडियम में भिड़ंत हो रही है।

पहलगाम में आतंकी हमले के मद्देनजर भारतीय क्रिकेट टीम ने हाल ही में संपन्न एशिया कप के मैचों के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। भारत ने एशिया कप में फाइनल समेत पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैच खेले और हर बार यही नीति अपनाई। इससे विवाद पैदा हो गया था और पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) (आईसीसी) में विरोध दर्ज कराया था। भारत के विरुद्ध हॉकी मैच से पहले पाकिस्तान हॉकी महासंघ (पीएचएफ) ने अपने खिलाड़ियों को मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ किसी भी तरह के टकराव से बचने की सलाह दी थी।