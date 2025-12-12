Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीIndian hockey s fearless young brigade has come to fulfill big dreams winning bronze at the Junior World Cup
छोटे शहरों से बड़े सपने पूरे करने आई है भारतीय हॉकी की ‘बेखौफ’ युवा ब्रिगेड, जूनियर विश्व कप में जीता है कांस्य

छोटे शहरों से बड़े सपने पूरे करने आई है भारतीय हॉकी की ‘बेखौफ’ युवा ब्रिगेड, जूनियर विश्व कप में जीता है कांस्य

संक्षेप:

जूनियर विश्व कप में कांस्य जीतने के बाद इस निडर युवा ब्रिगेड को देखकर विश्वास हो गया है कि भारतीय हॉकी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। किसी को हॉकी विरासत में मिली तो किसी के लिये गरीबी से निकलने का जरिया बनी।

Dec 12, 2025 04:05 pm ISTVikash Gaur Bhasha, चेन्नई
share

किसी को हॉकी विरासत में मिली तो किसी के लिए गरीबी से निकलने का जरिया बनी तो किसी ने फुटबॉल छोड़कर हॉकी स्टिक थामी। खुद को साबित करने की चाहत ने इन्हें दबाव को झेलने और बड़े सपने देखने की हिम्मत भी दी। जूनियर विश्व कप में कांस्य जीतने के बाद इस निडर युवा ब्रिगेड को देखकर विश्वास हो गया है कि भारतीय हॉकी का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। इनमें से हर किसी की अलग पृष्ठभूमि और हॉकी से जुड़ने की अलग कहानी है, लेकिन मकसद एक है.. भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतना।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरियाणा के डाबरा गांव के रहने वाले 21 वर्ष के कप्तान रोहित को पिछले साल सीनियर टीम के खिलाफ अभ्यास मैच के दौरान गेंद लगने से मुंह का फ्रैक्चर हो गया था। करीब दो महीने तक खाने पीने में भी इतनी दिक्कत थी कि एकबारगी हॉकी छोड़ने का भी ख्याल मन में आया। रोहित ने भाषा से कहा, ‘‘वो चार पांच महीने इतने कठिन थे कि खाना पीना भी मुश्किल हो रहा था। एक बार तो लगा कि फिर नहीं खेल सकूंगा, लेकिन फिर जब हॉकी थामी तो लगा कि रूकना नहीं है और डरना नहीं है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अब सीनियर टीम के लिए खेलना है, विश्व कप और ओलंपिक पदक जीतना है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जीत से और लड़कों को हॉकी थामने की प्रेरणा मिलेगी।’’ भारतीय हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले ओडिशा के सुंदरगढ से निकले 19 वर्ष के अनमोल इक्का ने जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक के मुकाबले में अर्जेंटीना के खिलाफ असाधारण प्रदर्शन करके सभी का ध्यान खींचा।

मात्र तीन हजार की आबादी वाले केसरमल गांव से आये अनमोल की मां का बचपन में निधन हो गया था और नाना नानी ने उन्हें पाला। बीरेंद्र लाकड़ा के प्रशंसक फुल बैक अनमोल ने भाषा को बताया ,‘‘ मेरे गांव में सब फुटबॉल खेलते थे, लेकिन जब मैं नाना नानी के पास आ गया तो वहां हॉकी लोकप्रिय थी। मैंने भी शौकिया हॉकी खेलना शुरू किया और फिर होस्टल में जाने के बाद मुझे लगा कि मेहनत करके देश के लिए खेल सकता हूं।’’

सुंदरगढ से ही आये 21 वर्ष के मिडफील्डर रोशन कुजूर ने घास के मैदान से एस्ट्रो टर्फ का सफर काफी मेहनत से तय किया और अब अपने पसंदीदा खिलाड़ी मनप्रीत सिंह की तरह ओलंपिक पदक जीतना चाहते हैं। कुजूर ने कहा ,‘‘ मेरे गांव में जमीनी स्तर पर हॉकी के बहुत टूर्नामेंट होते हैं। एस्ट्रो टर्फ नहीं है , लेकिन हम घास पर खेलते थे। कभी सोचा नहीं था कि भारतीय टीम में खेलूंगा। बचपन से मनप्रीत सिंह को खेलते देखता था और उन्हें देखकर ही मिडफील्डर बना।’’

पंजाब के पठानकोट में 2015 से चीमा अकादमी के जरिये शुरूआत करने वाले गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह ने बेल्जियम के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में शूटआउट में शानदार प्रदर्शन करके अपने कोच पी आर श्रीजेश की जर्सी नंबर 16 को पहनना सार्थक कर दिया। फुटबॉल छोड़कर हॉकी के गोलकीपर बने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के प्रशंसक लंबी कद काठी के प्रिंसदीप ने कहा ,‘‘ अर्जेंटीना के खिलाफ कांस्य पदक के मुकाबले में तीन क्वार्टर तक दो गोल से पिछड़ने के बावजूद मुझे यकीन था कि हम जीतेंगे। आखिरी क्वार्टर में हमने यही कहा कि एक दूसरे के लिये खेलना है क्योंकि यह हमारा आखिरी जूनियर टूर्नामेंट था।’’

मूसेवाला के गाने सुनते हैं प्रिंसदीप

तनाव दूर करने के लिये सिद्धू मूसेवाला के गाने सुनने वाले प्रिंसदीप ने कहा ,‘‘दर्शकों ने इतना साथ दिया कि अब आगे और अच्छा खेलने की प्रेरणा मिली है। हम किसी टीम से डरते नहीं हैं और अपना दिन होने पर किसी को भी हरा सकते हैं।’’ ओलंपियन आकाशदीप सिंह के भतीजे 20 वर्ष के मनमीत सिंह को हॉकी विरासत में मिली है और कोचों से पहले उन्हें घरवालों से भी खराब खेलने पर डांट मिलती है।

तरण तारण के छोटे से गांव वेरोवाल से आये इस मिडफील्डर ने कहा ,‘‘ मेरे पिता फौज में थे और राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खेले। चाचा आकाशदीप सिंह भी हॉकी खिलाड़ी हैं जबकि तायाजी पंजाब पुलिस के लिये खेले हैं। मैदान में गलती होने पर कोचों के अलावा घरवालों से भी डांट पड़ती है।’’ पांच महीने से बेंगलुरू में टूर्नामेंट की तैयारी में जुटे मनमीत अब जल्दी से घर जाकर मां के हाथ का बना पसंदीदा खाना चाहते हैं।

उन्होंने कहा ,‘‘ हॉकी इंडिया लीग से पहले ब्रेक में घर जाकर मम्मी के हाथ का सरसों का साग और मक्के की रोटी खाना है। बहुत दिन हो गए।’’ पंजाब के घुमन कलां गांव के 20 वर्ष के फॉरवर्ड दिलराज शुरूआत में खेल को लेकर संजीदा नहीं थे लेकिन मां की कुर्बानियों ने उन्हें कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दी। नौकरी पाने के लिये हॉकी थामने वाले इस खिलाड़ी ने कहा ,‘‘मेरे पापा ठीक नहीं रहते थे और मम्मी ने अपने गहने बेचकर पहली गोलकीपिंग किट दिलाई थी। कई बार टूर्नामेंटों में जाने के पैसे नहीं होते थे और अब भी मैदान पर उतरता हूं तो मां की कुर्बानियां याद आती है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘ अब तो तय कर दिया है कि हॉकी में पूरी ईमानदारी से खेलकर मां को अच्छे दिन दिखाने हैं और देश का नाम रोशन करना है।’’ चार साल पहले बेल्जियम के खिलाफ जूनियर विश्व कप में विजयी गोल करने वाले उत्तर प्रदेश के 21 वर्ष के ड्रैग फ्लिकर शारदानंद तिवारी ने एक बार फिर इस बार उसी टीम के खिलाफ नॉकआउट में अहम गोल किया तो पिछले दोनों बार की कसक मिट गई।

उन्होंने कहा ,‘‘ बेल्जियम के खिलाफ 2021 में भुवनेश्वर में हम एक गोल से जीते थे और वह गोल मैने ही किया था। हम तब चौथे स्थान पर रहे और पिछली बार 2023 में कुआलालम्पुर में टूर्नामेंट के लिये जाने से एक दिन पहले मैं बीमार हो गया था। तीसरी बार लकी रहा और खुश हूं कि क्वार्टर फाइनल में अहम गोल दागा।’’ उन्होंने कहा ,‘‘मैं दबाव में नहीं आता क्योंकि मन में भगवान का नाम लेता रहता हूं और मुझे भरोसा रहता है कि मौका मिलने पर गोल कर ही दूंगा।’’

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।