India vs Japan Final Live: खिताबी मुकाबले में जापान से भिड़ेगी भारतीय हॉकी टीम, कुछ देर में शुरू होगा फाइनल
India vs Japan Hockey Final Live Score: भारत और जापान के बीच गुरुवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। भारत 7वीं बार खिताबी मुकाबले में खेलने उतरेगा।
India vs Japan Hockey Final Live Score: भारत और जापान की टीमों के बीच गुरुवार को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण कोरिया को सेमीफाइनल में 8-1 से रौंदकर फाइनल तक का सफर तय किया, जबकि जापान ने पहले सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ पेनल्टी शूटआउट में 5-2 से जीत दर्ज की।
भारत ने रिकॉर्ड सातवीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। भारत ने राउंड रॉबिन चरण में भी दक्षिण कोरिया को 8-0 से हराया था। मेजबान टीम टूर्नामेंट में अब तक अजेय रही है। उसने छह टीम के राउंड रॉबिन मुकाबलों में अपने सभी पांच मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया था।
भारत का टूर्नामेंट में सफर
भारतीय हॉकी टीम पंजाब में आयोजित एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में अब तक अजेय रही है। भारत ने लीग मुकाबले में बांग्लादेश को 13-0, चीन को 5-2, जापान 4-1, मलेशिया को 4-1 और दक्षिण कोरिया को 8-0 से मात दी। इसके बाद सेमीफाइनल में कोरिया को 8-1 से मात देकर फाइनल में जगह बनाई, जहां उसका सामना जापान से है।
भारतीय टीम के नाम 5 ट्रॉफी
पुरुष एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। भारत इस टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम है। भारतीय हॉकी टीम ने रिकॉर्ड 5 बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। भारत के अलावा पाकिस्तान ने यह खिताब 3 बार जीता है। भारत लगभग हर संस्करण में पोडियम (टॉप 3) फिनिश करने में सफल रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
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