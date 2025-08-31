भारतीय हॉकी टीम एशिया कप 2025 में मचा रही गदर, चीन के बाद जापान को भी रोमांचक मैच में कर दिया चित

हॉकी एशिया कप 2025 के अपने लगातार दूसरे मैच में मेजबान भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। जापान की टीम को भारत ने 3-2 से हराया। भारत ने इस मुकाबले में एक फील्ड गोल भी किया, जो पिछले मैच में नहीं आया था।

India vs Japan Hockey Asia Cup Match: बिहार के राजगीर में जारी हॉकी एशिया कप 2025 के अपने लगातार दूसरे मैच में मेजबान भारतीय टीम ने जीत दर्ज की। भारतीय हॉकी टीम ने जापान की मजबूत टीम को करारी शिकस्त दी। 7-0 से जापान ने अपने पहले मैच में कजाखस्तान को हराया था। टीम इंडिया ने चीन को अपने पहले मैच में 4-3 से मात दी थी। वहीं, जापान के खिलाफ भारतीय टीम को 3-2 से जीत मिली है। एक और मुकाबला भारत का अब कजाखस्तान के खिलाफ है, जो सोमवार 1 सितंबर को खेला जाएगा। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ा लिए हैं।

भारतीय टीम ने शुरुआत से ही बॉल पर कंट्रोल दिखाया। दूसरे मिनट में जापान के यामाटो कावाहारा ग्रीन कार्ड की वजह से दो मिनट खेल से बाहर रहे। पहले गोल का मौका मनप्रीत सिंह ने बनाया, लेकिन गोल नहीं हुआ। जल्द ही मनदीप सिंह ने भारत का खाता खोला। पिछले मैच में फील्ड गोल नहीं हुआ था, लेकिन इस मैच के चौथे मिनट में ही भारत के लिए पहला गोल मनदीप सिंह ने दागा। पांचवें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर पर पेनल्टी कॉर्नर मिले। तीन मौकों पर विफल होने के बाद भारत ने चौथे अटेम्पट में पीसी को गोल में कन्वर्ट किया। इस बार भी पीसी के जरिए गोल करने वाले कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे।

जापान की टीम को मैच के 13वें मिनट में दो पेनल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन टीम एक बार भी गोल नहीं कर पाई। भारतीय डिफेंस अच्छा था। अमित रोहिदास को 23वें मिनट में ग्रीन कार्ड मिला और दो मिनट के लिए वे दूसरे क्वार्टर में गेम से बाहर रहे। 24वें मिनट में तीन पीसी जापान को मिले, लेकिन एक भी पीसी गोल में नहीं बदला। 27वें मिनट में भारत को पीसी मिला, लेकिन भारत इसे गोल में तब्दील नहीं कर पाया। तीसरे क्वार्टर की शुरुआत जापान के लिए अच्छी रही। भारत ने भी अटैक दिया, लेकिन कामयाबी जापान को मिली।

जापान के लिए मैच का पहला गोल 38वें मिनट में कोसी कावाबे ने किया और बढ़त को थोड़ा कम किया, क्योंकि भारत पहले ही दो गोल इस मैच में दाग चुका था। भारत ने तीसरे क्वार्टर का अंत गोल के साथ किया। भारत को 45वें मिनट के आखिरी कुछ सेकेंड्स में पीसी मिला था और इसे हरमनप्रीत सिंह ने गोल में तब्दील करके भारत को 3-1 से आगे कर दिया और अब मैच में भारत डिफेंसिव होकर भी खेलेगा तो भी मुकाबला जीत जाएगा, क्योंकि 2 गोल की खाई को पाटना जापन के लिए आसान नहीं होगा। तीसरा क्वार्टर 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ, क्योंकि दोनों टीमों ने इस क्वार्टर में एक-एक गोल किया।