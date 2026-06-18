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ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के खौफ पर मनप्रीत सिंह का बेबाक बयान, बोले- पहले डर लगता था, अब नहीं

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके करियर में कौन-कौन से कठिन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जबकि किस-किस खिलाड़ी ने उनको या उनकी टीम को बहुत तंग किया है। इस बारे में उन्होंने बताया है। 

ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के खौफ पर मनप्रीत सिंह का बेबाक बयान, बोले- पहले डर लगता था, अब नहीं

भारतीय हॉकी टीम के लिए मनप्रीत सिंह ने बुधवार 17 जून को एक नया अध्याय लिखा। मनप्रीत भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की ने 412 मैच भारत के लिए खेले थे, लेकिन मनप्रीत सिंह के मैचों की संख्या 413 हो गई है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनके करियर में कौन-कौन से कठिन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जबकि किस-किस खिलाड़ी ने उनको या उनकी टीम को बहुत तंग किया है।

मनप्रीत सिंह ने देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान लाइव हिन्दुस्तान के रिपोर्टर ने ऑनलाइन हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपके 15 साल के करियर में कौन ऐसे देश रहे हैं, जो उनको लगता कि उन्हें हराना बहुत कठिन है? इसके जवाब में मनप्रीत ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो पहले लगता था, जब शुरू में हम खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया होता था, बेल्जियम होता था। उनके खिलाफ खेलते थे तो बड़ा कड़ा मुकाबला होता था। उनके पास धाकड़ खिलाड़ी होते थे। तब डर लगता था, लेकिन अब नहीं। अभी बहुत चीजें बदल गई हैं। इंडियन हॉकी ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। अब ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ मैच है, जर्मनी के साथ मैच है या नीदरलैंड के साथ है। हम जीतेंगे या नहीं। हमें अपने ऊपर विश्वास रहता है कि हम अच्छा करेंगे तो जरूर जीतेंगे।"

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पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "अगर टफ अपॉनेन्ट्स (कठिन प्रतिद्वंद्वी) की बात करें कि कौन सी अच्छी टीमें हैं तो अभी बेल्जियम है, नीदरलैंड है। ऐसा नहीं है कि हम उनको हरा नहीं सकते। अगर हम अच्छा गेम खेलेंगे, अपना 100 पर्सेंट देंगे तो हम कभी भी इनको कहीं भी हरा सकते हैं। पूरी टीम में बिलीव है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।"

मनप्रीत ने बताए प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के नाम

उन्होंने तगड़े प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के बारे में बताया और कहा, "प्लेयर्स की बात करें तो अभी बेल्जियम में एक प्लेयर है वैन डॉरेन है। टॉम बोन है। ये काफी अच्छे प्लेयर हैं। हेनरी ड्रैग फ्लिकर अच्छा है। अगर नीदरलैंड की बात करें तो जेरिक क्रून है। कुछ ऑस्ट्रेलियन भी हैं।"

मनप्रीत सिंह ने इस दौरान यह भी बताया कि फिटनेस और अनुशासन की वजह से ही वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने परिवार को भी इस दौरान याद किया और अपने दो बच्चों को भी याद किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी पहली वॉक कैसी थी या पहली बार उन्होंने क्या कहा था? बहुत सी चीजें मैंने मिस की हैं।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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