ऑस्ट्रेलिया और बेल्जियम के खौफ पर मनप्रीत सिंह का बेबाक बयान, बोले- पहले डर लगता था, अब नहीं
मनप्रीत सिंह भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उनके करियर में कौन-कौन से कठिन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जबकि किस-किस खिलाड़ी ने उनको या उनकी टीम को बहुत तंग किया है। इस बारे में उन्होंने बताया है।
भारतीय हॉकी टीम के लिए मनप्रीत सिंह ने बुधवार 17 जून को एक नया अध्याय लिखा। मनप्रीत भारत के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। उनसे पहले पूर्व कप्तान दिलीप टिर्की ने 412 मैच भारत के लिए खेले थे, लेकिन मनप्रीत सिंह के मैचों की संख्या 413 हो गई है। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि उनके करियर में कौन-कौन से कठिन प्रतिद्वंद्वी रहे हैं, जबकि किस-किस खिलाड़ी ने उनको या उनकी टीम को बहुत तंग किया है।
मनप्रीत सिंह ने देश के लिए सबसे ज्यादा हॉकी मैच खेलने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान लाइव हिन्दुस्तान के रिपोर्टर ने ऑनलाइन हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आपके 15 साल के करियर में कौन ऐसे देश रहे हैं, जो उनको लगता कि उन्हें हराना बहुत कठिन है? इसके जवाब में मनप्रीत ने कहा, "ईमानदारी से कहूं तो पहले लगता था, जब शुरू में हम खेलते थे। ऑस्ट्रेलिया होता था, बेल्जियम होता था। उनके खिलाफ खेलते थे तो बड़ा कड़ा मुकाबला होता था। उनके पास धाकड़ खिलाड़ी होते थे। तब डर लगता था, लेकिन अब नहीं। अभी बहुत चीजें बदल गई हैं। इंडियन हॉकी ने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है। अब ऐसा नहीं लगता कि उनके साथ मैच है, जर्मनी के साथ मैच है या नीदरलैंड के साथ है। हम जीतेंगे या नहीं। हमें अपने ऊपर विश्वास रहता है कि हम अच्छा करेंगे तो जरूर जीतेंगे।"
पूर्व कप्तान ने आगे कहा, "अगर टफ अपॉनेन्ट्स (कठिन प्रतिद्वंद्वी) की बात करें कि कौन सी अच्छी टीमें हैं तो अभी बेल्जियम है, नीदरलैंड है। ऐसा नहीं है कि हम उनको हरा नहीं सकते। अगर हम अच्छा गेम खेलेंगे, अपना 100 पर्सेंट देंगे तो हम कभी भी इनको कहीं भी हरा सकते हैं। पूरी टीम में बिलीव है कि हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं।"
मनप्रीत ने बताए प्रतिद्वंदी खिलाड़ियों के नाम
उन्होंने तगड़े प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ियों के बारे में बताया और कहा, "प्लेयर्स की बात करें तो अभी बेल्जियम में एक प्लेयर है वैन डॉरेन है। टॉम बोन है। ये काफी अच्छे प्लेयर हैं। हेनरी ड्रैग फ्लिकर अच्छा है। अगर नीदरलैंड की बात करें तो जेरिक क्रून है। कुछ ऑस्ट्रेलियन भी हैं।"
मनप्रीत सिंह ने इस दौरान यह भी बताया कि फिटनेस और अनुशासन की वजह से ही वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। उन्होंने अपने परिवार को भी इस दौरान याद किया और अपने दो बच्चों को भी याद किया और कहा कि मुझे नहीं पता कि उनकी पहली वॉक कैसी थी या पहली बार उन्होंने क्या कहा था? बहुत सी चीजें मैंने मिस की हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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