Hockey World Cup 2026 में ऐसा है टीम इंडिया का शेड्यूल, इस दिन पाकिस्तान से होनी है भिड़ंत
Hockey World Cup 2026 India Schedule: नीदरलैंड में 15 अगस्त से खेले जाने वाले हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का शेड्यूल कैसा है? ये जान लीजिए।
Hockey World Cup 2026 India Schedule: हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 15 अगस्त से हो रही है। भारतीय टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है और खिताब की दावेदार भी टीम नजर आ रही है। टीम इंडिया को पूल डी में रखा गया है, जिसमें भारत के अलावा पाकिस्तान, वेल्स और इंग्लैंड की टीम शामिल है। इन्हीं तीन टीमों से लीग फेज में भारत को भिड़ना है। ऐसे में जान लीजिए कि भारत के समय के अनुसार टीम इंडिया का शेड्यूल इस टूर्नामेंट में कैसा है और किस समय भारतीय टीम अपने मैच खेलने उतरेगी।
इंडियन मेंस हॉकी टीम अपने हॉकी विश्व कप 2026 अभियान की शुरुआत शनिवार 15 अगस्त को करेगी। देश की आजादी वाले दिन को भारतीय टीम ऐतिहासिक बनाकर टूर्नामेंट की अच्छी शुरुआत करना पसंद करेगी। भारतीय टीम का पहला मुकाबला वेल्स के खिलाफ है, जो शाम को साढ़े 4 बजे से शुरू होगा। हालांकि, लोकल टाइम उस समय दोपहर के 1 बजे का होगा। टूर्नामेंट नीदरलैंड में हो रहा है, जहां के टाइम के हिसाब से भारत साढ़े 3 घंटे आगे है। यही कारण है कि मैच साढ़े 4 बजे शुरू होगा।
भारत और पाकिस्तान के बीच भी होगा मैच
टीम इंडिया का अगला मैच एक दिन के ब्रेक के बाद इंग्लैंड से है, जो 17 अगस्त को खेला जाएगा। हालांकि, इस मैच का टाइम थोड़ा अलग है। पहला मैच भारत साढ़े 4 बजे से खेलेगा, लेकिन दूसरा मैच भारत को साढ़े 6 बजे से खेलना है। वहीं, तीसरा मैच भारत की हॉकी टीम को पाकिस्तान से खेलना है, जो 19 अगस्त को आयोजित होगा। इस मैच की टाइमिंग भी इंडिया टाइम के अनुसार शाम को साढ़े 6 बजे की है। भारतीय टीम ग्रुप फेज यानी अपने पूल डी के मैचों को एम्स्टर्डम के एम्सटेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी।
Hockey World Cup 2026 India Schedule
15 अगस्त को इंडिया वर्सेस वेल्स हॉकी मैच - शाम साढ़े 4 बजे से
17 अगस्त को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हॉकी मैच - शाम साढ़े 6 बजे से
19 अगस्त को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हॉकी मैच - शाम साढ़े 6 बजे से
भारतीय हॉकी टीम के सभी लीग फेज के मैच एम्स्टर्डम के एम्सटेलवीन के वैगनर हॉकी स्टेडियम में आयोजित होंगे।
इसके बाद एक और पुल चार-टार टीमों का फिर से बनाया जाएगा, जहां टीम इंडिया को अपने ग्रुप की अन्य दो टीमों से खेलना है, जबकि जिसके खिलाफ भारतीय टीम पहले खेल चुकी है, उससे भारत को नहीं खेलना होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।