हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए किस-किस को मिली है स्क्वॉड में जगह
हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत सिंह लगातार दूसरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान संभालेंगी, जबकि पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा होंगे।
Hockey World Cup 2026 India Squad: हॉकी इंडिया ने आगामी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। कुल 20 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। चीफ कोच क्रेग फुल्टन को भरोसा है कि चुनी गई स्क्वॉड के पास 'इंडियन हॉकी हिस्ट्री में अपना चैप्टर लिखने' का अच्छा मौका है।
एशियाई के टॉप डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम को लीड करेंगे, जबकि भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं, जो अनुभवी खिलाड़ियों और रोमांचक युवा टैलेंट वाली बैलेंस्ड स्क्वॉड में बहुत ज्यादा अनुभव लेकर आएंगे। चीफ कोच फुल्टन ने स्क्वॉड को लेकर कहा, "यह एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड स्क्वॉड है। टूर्नामेंट के अनुभव और इन-फॉर्म युवाओं का सही मिक्स इस टीम में है। खिलाड़ी ने अपनी जगह परफॉर्मेंस से बनाई है, रेप्युटेशन से नहीं।"
गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में मोहित HS और सूरज करकेरा हैं, जबकि डिफेंसिव यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच हैं। मिडफील्ड को मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी के अलावा नीलकंठ शर्मा और होनहार युवा राजिंदर सिंह और आदित्य अर्जुन लालागे लीड करेंगे। अटैक की जिम्मेदारी मंदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी।
भारत, जिसे इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल D में रखा गया है, अपने सभी पूल-स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में खेलेगा। चीफ कोच फुल्टन ने कहा, “प्रेस, काउंटर, परफॉर्म सिर्फ हमारी टैक्टिकल पहचान नहीं है – यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह ग्रुप हर दिन एक साथ कैसे ट्रेनिंग करता है और सोचता है। हम खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं – एक समय में एक गेम, सब कुछ दांव पर लगाना, यही वह सोच है जिसे हम हर मैच में अपना रहे हैं।”
इंडिया अपना कैंपेन 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगा, फिर 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से खेलेगा, जो पूल स्टेज का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मैच बना हुआ है। फुल्टन ने कहा, "1975 (वर्ल्ड कप जीत) के पचास साल बाद, इस ग्रुप के पास इंडियन हॉकी हिस्ट्री में अपना चैप्टर लिखने का मौका है, और हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।"
पूरी टीम इस प्रकार है:
गोलकीपर: मोहित HS, सूरज करकेरा
डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (c), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच
मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद
फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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