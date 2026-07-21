Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए किस-किस को मिली है स्क्वॉड में जगह

By Vikash Gaur
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है। हरमनप्रीत सिंह लगातार दूसरी बार मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की कमान संभालेंगी, जबकि पूर्व कप्तान मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा होंगे। 

हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, जानिए किस-किस को मिली है स्क्वॉड में जगह

Hockey World Cup 2026 India Squad: हॉकी इंडिया ने आगामी FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। कुल 20 खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। हॉकी वर्ल्ड कप 15 से 30 अगस्त 2026 तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में खेला जाएगा। चीफ कोच क्रेग फुल्टन को भरोसा है कि चुनी गई स्क्वॉड के पास 'इंडियन हॉकी हिस्ट्री में अपना चैप्टर लिखने' का अच्छा मौका है।

एशियाई के टॉप डिफेंडर और ड्रैग-फ्लिकर हरमनप्रीत सिंह टीम को लीड करेंगे, जबकि भारत के सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी टीम का हिस्सा हैं, जो अनुभवी खिलाड़ियों और रोमांचक युवा टैलेंट वाली बैलेंस्ड स्क्वॉड में बहुत ज्यादा अनुभव लेकर आएंगे। चीफ कोच फुल्टन ने स्क्वॉड को लेकर कहा, "यह एक अच्छी तरह से बैलेंस्ड स्क्वॉड है। टूर्नामेंट के अनुभव और इन-फॉर्म युवाओं का सही मिक्स इस टीम में है। खिलाड़ी ने अपनी जगह परफॉर्मेंस से बनाई है, रेप्युटेशन से नहीं।"

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड के महान फुटबॉलर केविन कीगन का निधन, कैंसर लील गया इस हस्ती की जिंदगी

गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में मोहित HS और सूरज करकेरा हैं, जबकि डिफेंसिव यूनिट में जरमनप्रीत सिंह, कप्तान हरमनप्रीत, अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित और यशदीप सिवाच हैं। मिडफील्ड को मनप्रीत, हार्दिक सिंह और विवेक सागर प्रसाद की तिकड़ी के अलावा नीलकंठ शर्मा और होनहार युवा राजिंदर सिंह और आदित्य अर्जुन लालागे लीड करेंगे। अटैक की जिम्मेदारी मंदीप सिंह, दिलप्रीत सिंह, अभिषेक, सुखजीत सिंह और शिलानंद लाकड़ा के कंधों पर होगी।

भारत, जिसे इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल D में रखा गया है, अपने सभी पूल-स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्सटेलवीन में खेलेगा। चीफ कोच फुल्टन ने कहा, “प्रेस, काउंटर, परफॉर्म सिर्फ हमारी टैक्टिकल पहचान नहीं है – यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि यह ग्रुप हर दिन एक साथ कैसे ट्रेनिंग करता है और सोचता है। हम खुद से आगे नहीं बढ़ रहे हैं – एक समय में एक गेम, सब कुछ दांव पर लगाना, यही वह सोच है जिसे हम हर मैच में अपना रहे हैं।”

इंडिया अपना कैंपेन 15 अगस्त को वेल्स के खिलाफ शुरू करेगा, फिर 17 अगस्त को इंग्लैंड और 19 अगस्त को अपने कट्टर दुश्मन पाकिस्तान से खेलेगा, जो पूल स्टेज का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मैच बना हुआ है। फुल्टन ने कहा, "1975 (वर्ल्ड कप जीत) के पचास साल बाद, इस ग्रुप के पास इंडियन हॉकी हिस्ट्री में अपना चैप्टर लिखने का मौका है, और हम इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं।"

पूरी टीम इस प्रकार है:

गोलकीपर: मोहित HS, सूरज करकेरा

डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (c), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, आदित्य अर्जुन लालागे, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकांत शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
Hockey News Indian Hockey Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।