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एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय हॉकी टीम का हुआ ऐलान, क्या फिर ऐसा कर पाएगी हरमनप्रीत ब्रिगेड?

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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India men’s hockey squad for Asian Games: हॉकी इंडिया ने एशियन गेम्स 2026 के लिए पुरुष टीम की घोषणा कर दी है। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम 20 सितंबर को अपने अभियान का आगाज करेगी।

India Hockey Team for Asian Games 2026
भारत की पुरुष हॉकी टीम (फाइल फोटो)

जापान में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक एशियन गेम्स 2026 का आयोजन होना है। हॉकी इंडिया ने बुधवार को एशियन गेम्स के लिए पुरुष स्क्वॉड का ऐलान कर दिया। हरमनप्रीत सिंह एक बार फिर भारत की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। टीम में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी, मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी शामिल हैं। भारत डिफेंडिंग चैंपियन हैं। भारत ने 2023 में चीन में आयोजित एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था।

क्या फिर ऐसा कर पाएगी हरमनप्रीत ब्रिगेड?

हरमनप्रीत ब्रिगेड अब खिताब का बचाव करने की फिराक में होगी। भारतीय टीम को पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ रखा गया है। गोल्ड मेडल के लिए 12 टीमें मुकाबला करेंगी, जिन्हें छह-छह टीमों वाले दो पूल में बांटा गया है। सभी मैच काकामिगहारा के गिफू प्रीफेक्चुरल ग्रीन स्टेडियम में खेले जाएंगे।

'मुझे उम्मीद है कि सभी इस मौके का सही…'

कप्तान हरमनप्रीत ने को इस बड़े टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करना का भरोसा है। उन्होंने कहा, ''चाहे युवा खिलाड़ी हों या सीनियर खिलाड़ी, मुझे सभी पर पूरा भरोसा है। मुझे उम्मीद है कि सभी इस मौके का सही इस्तेमाल करेंगे। मुख्य लक्ष्य बिना किसी दबाव के खेलना, खेल का आनंद लेना और अपनी जिम्मेदारियों को समझना है।''

'हम जापान की चुनौती के लिए तैयार हैं'

टीम के सेलेक्शन पर बात करते हुए हेड कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, ''एशियन गेम्स के लिए चुनी गई भारतीय टीम बहुत अनुभवी है। हम जापान में खेलने की चुनौती के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां जीतने वाली टीम लॉस एंजिल्स 2028 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करेगी और एक टीम और देश के तौर पर यही हमारा मुख्य लक्ष्य है।''

20 सितंबर को अभियान शुरू करेगा भारत

हरमन ब्रिगेड एशियन गेम्स 2026 अपने अभियान की शुरुआत 20 सितंबर को इंडोनेशिया के खिलाफ करेगी। भारत को 22 सितंबर को श्रीलंका, 24 सितंबर को कोरिया और 26 सितंबर को जापान से भिड़ना है। वहीं, 28 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पूल स्टेज के अपने आखिरी मैच में टक्कर होगी।

एशियन गेम्स 2026 के लिए भारतीय पुरुष हॉकी टीम

गोलकीपर: मोहित एचएस, सूरज करकेरा

डिफेंडर: जरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह (कप्तान), अमित रोहिदास, जुगराज सिंह, संजय, सुमित, यशदीप सिवाच

मिडफील्डर: राजिंदर सिंह, राज कुमार पाल, हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, नीलकंठ शर्मा, विवेक सागर प्रसाद

फॉरवर्ड: दिलप्रीत सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुखजीत सिंह, मंदीप सिंह, अभिषेक।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
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