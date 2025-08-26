एशिया कप 2025 फ्री में स्टेडियम में बैठकर देख पाएंगे सभी फैंस, बस करना होगा ये एक काम

हॉकी इंडिया ने बड़ा ऐलान मेंस एशिया कप 2025 के लिए किया है, जो बिहार के राजगीर में होने वाला है। इस मेगा टूर्नामेंट के लिए हॉकी इंडिया ने फ्री टिकट फैंस को देने का फैसला किया है। स्टेडियम जाकर आप फ्री में मैच देख सकते हैं।

हॉकी इंडिया ने मेंस एशिया कप 2025 को लेकर बड़ा ऐलान मंगलवार 26 अगस्त को किया। 29 अगस्त से 7 सितंबर तक बिहार के राजगीर में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट में सभी फैंस के लिए एंट्री फ्री रहेगी। आप स्टेडियम में बैठकर एशिया कप के मैचों का लुत्फ उठा सकते हैं। सिर्फ टीम इंडिया के मैचों को ही नहीं, बल्कि टूर्नामेंट के सभी मैचों को आप स्टेडियम में बैठकर फ्री में लाइव देख पाएंगे। राजगीर में हॉकी का नया स्टेडियम बना है और इसी में एशिया कप के मैच खेले जाने हैं।

अगर आप सीधे मैच देखने के लिए जाएंगे तो आपको मायूसी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में आपको करना ये होगा कि आपको वर्चुअल टिकट जेनरेट करना होगा। इसके लिए आपको www.ticketgenie.in या फिर हॉकी इंडिया के एप के माध्यम से अपनी कुछ जानकारी भरकर टिकट डाउनलोड करना होगा, जो बिल्कुल फ्री है। इस सिस्टम को लाने का मतलब साफ है कि आप बिना किसी अवरोध के और परेशानी मुक्त अनुभव के साथ स्टेडियम में एंट्री हासिल कर सकते हैं।

इस घोषणा के बारे में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष डॉ. दिलीप टिर्की ने बताया, "राजगीर में पुरुष एशिया कप की मेजबानी भारतीय हॉकी के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम चाहते हैं कि हर प्रशंसक इस सफर का हिस्सा बने। प्रवेश निःशुल्क रखकर, हमारा उद्देश्य खेल को और अधिक सुलभ बनाना और परिवारों, छात्रों और युवा एथलीटों को विश्व स्तरीय हॉकी देखने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह खेल का उत्सव है और बिहार और उसके बाहर के लोग इसके केंद्र में रहने के हकदार हैं।"