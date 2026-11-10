पहले एशिया और फिर विश्व में अपना दबदबा बनाना चाहती है भारतीय हॉकी टीम, कोच ने बताया प्लान
भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन ने कहा है कि हम पहले एशिया कप में अपना दबदबा बनाना चाहते हैं और फिर विश्व में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच क्रेग फुल्टोन को विश्व कप में देश के निराशाजनक रिकॉर्ड का मलाल है, लेकिन उनका मानना है कि विश्व हॉकी में मजबूत ताकत बनने के लिए पहले महाद्वीपीय स्तर पर अपना दबदबा कायम करना जरूरी है। मई 2023 में भारतीय टीम की कमान संभालने वाले फुल्टोन के मार्गदर्शन में भारत ने लगातार दो एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक और लगातार तीन एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीते हैं। इन उपलब्धियों से विश्व की शीर्ष चार टीम में जगह बनाने की भारत की कोशिशों को मजबूती मिली है।
दक्षिण अफ्रीका के फुल्टोन ने पीटीआई को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा, ''जब मैंने पदभार संभाला था तब भारत कई वर्षों से एशियाई खेलों में पदक नहीं जीत पाया था इसलिए शुरुआत कहीं से तो करनी ही होती है। सबसे पहले विश्व कप और ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना होता है। और इन प्रतियोगिताओं के लिए क्वालीफाई कहां से करते हैं? एशिया से।''
उन्होंने कहा, ''आपको एशिया से शुरुआत करके पहले इस महाद्वीप में अपना दबदबा कायम करना होता है। इसके बाद क्वालीफाई करना मानसिक रूप से आसान हो जाता है। आप इसमें इतने माहिर हो जाते हैं कि आपको भरोसा हो जाता है कि क्वालीफाई करने की आपकी संभावना बहुत अच्छी है।''
फुल्टोन ने कहा, ''इसके बाद आप दुनिया की बाकी टीमों को चुनौती देने, शीर्ष आठ, शीर्ष छह और शीर्ष चार में जगह बनाने तथा पोडियम पर खड़े होने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। हमारा हमेशा से यही लक्ष्य रहा है। हमने एशिया में यह कर दिखाया है और पेरिस में भी साबित किया कि हमारी टीम मजबूत है।''
भारत ने 2022 में हांगझोउ एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और इस साल जापान के आइची-नागोया में खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया। इसके अलावा भारतीय टीम ने चेन्नई (2023), चीन (2024) और पंजाब (2026) में एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर खिताबों की हैट्रिक पूरी की।
फुल्टोन ने कहा कि एशिया में भारतीय टीम के प्रदर्शन में निरंतरता उनके लिए काफी संतोष की बात है क्योंकि इस तरह का दबदबा कायम करने में समय लगा है। भारत की प्रगति पर संतोष जताने के बावजूद फुल्टोन ने स्वीकार किया कि विश्व कप में टीम का निराशाजनक प्रदर्शन एक बड़ा धब्बा रहा, विशेषकर पेरिस ओलंपिक में अच्छे प्रदर्शन के बाद। भारत ने पेरिस में ओलंपिक में 50 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराया था और लगातार दूसरा कांस्य पदक जीता था। इसके अलावा सेमीफाइनल में जर्मनी को कड़ी चुनौती दी थी।
फुल्टोन ने कहा, ''लेकिन इसके बाद विश्व कप में हमें निराशा हाथ लगी। विश्व कप एक दिलचस्प प्रतियोगिता है।'' उन्होंने कहा, ''ओलंपिक में प्रेरणा का स्तर बहुत ऊंचा होता है लेकिन विश्व कप में ऐसा नहीं होता। कुछ अजीब कारणों से विश्व कप में हमारा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, जबकि ओलंपिक से पहले एशियाई खेलों में हमारा रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है।''
फुल्टोन ने इस साल विश्व कप और एशियाई खेलों के बीच केवल तीन सप्ताह के अंतर को भी चुनौतीपूर्ण बताया। उनके अनुसार इतने कम समय में दो बड़ी प्रतियोगिताओं की तैयारी और उनमें अच्छा प्रदर्शन करना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा, ''हमने पूरी कोशिश की। मैंने हर संभव प्रयास किया, लेकिन जब दो टूर्नामेंट इतने करीब हों और विश्व कप तथा एशियाई खेल लगातार आयोजित किए जा रहे हों तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। मेरा मानना है कि इससे फर्क पड़ा।''
विश्व कप की निराशा को पीछे छोड़ते हुए भारत ने एशियाई खेलों में वापसी की। पुरुष और महिला दोनों टीम ने स्वर्ण पदक जीते और 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालीफाई किया। समय से पहले ओलंपिक का टिकट मिलने से फुल्टोन और उनके सहयोगी स्टाफ को अब व्यवस्थित तरीके से तैयारी करने तथा दुनिया की शीर्ष टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलने की योजना बनाने का अवसर मिला है। फुल्टोन इस सप्ताहांत भारतीय ए टीम को न्यूजीलैंड दौरे पर ले जाएंगे। वह इस दौरे का इस्तेमाल उभरते खिलाड़ियों की क्षमता परखने के लिए करना चाहते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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