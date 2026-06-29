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FIH Pro League में टीम इंडिया ने इंग्लैंड से किया हिसाब बराबर, रोमांचक मैच में हासिल की जीत

Vikash Gaur Bhasha, लंदन
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FIH Pro League: भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में पिछली हार का बदला चुकता करते हुए इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हरा दिया जबकि निर्धारित समय तक स्कोर गोलरहित बराबरी पर था।

FIH Pro League में टीम इंडिया ने इंग्लैंड से किया हिसाब बराबर, रोमांचक मैच में हासिल की जीत

FIH Pro League में भारतीय मेंस हॉकी टीम का शानदार सफर जारी है। इस टूर्नामेंट में पिछली हार का बदला चुकता करते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मैच में मात दी। शूटआउट तक गए मैच में भारतीय टीम ने 3-2 से इंग्लैंड को हरा दिया, जबकि निर्धारित समय तक स्कोर गोलरहित बराबरी पर था। इसके बाद शूटआउट हुआ, जिसमें भारतीय सूरमाओं ने करिश्माई खेल दिखाकर जीत अपने नाम की। ये मुकाबला लंदन में खेला गया था। इससे पहले पाकिस्तान को भारत ने दो मैचों में धूल चटाई थी।

लंदन में ही महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारतीय टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने और बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के साथ पुरूष क्रिकेट टीम के सीरीज 2-0 से हारने के बाद हॉकी में मिली जीत ने भारतीय खेलप्रेमियों को खुश होने का थोड़ा सा मौका जरूर दिया। दो जगह से निराशा हाथ लगी, लेकिन हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की।

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गोलरहित रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच

निर्धारित समय तक मुकाबला गोलरहित बराबरी पर रहा था। इसके बाद मैच के नतीजे पर पहुंचने के लिए पेनल्टी शूटआउट तक मुकाबला चला, जिसमें 3-2 से भारत ने जीत दर्ज की। शूटआउट में भारत के लिये अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल दागे, जबकि इंग्लैंड के लिये जाचारी वालास और डेविड गुडफील्ड ही गोल कर सके।

बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप से पहले भारत का प्रो लीग में यह आखिरी मैच था और जीत के साथ हरमनप्रीत सिंह की टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशिकुमार ने शानदार बचाव किया और गोल होने नहीं दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस जीत से पहले पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो मैच जीते थे। हालांकि, इंग्लैंड से एक मैच इस लीग में भारतीय टीम हारी भी है।

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ऐसा था मैच का हाल

पहले क्वार्टर में भारत के लिए गोल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन अभिषेक चूक गए। दूसरे क्वार्टर में इंग्लैंड ने दबदबा बनाए रखा, लेकिन भारतीय डिफेंडरों खासकर जरमनप्रीत सिंह ने शानदार बचाव किए। हाफटाइम तक स्कोर 0-0 था। तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर भारत ने वीडियो रेफरल लिया और यह फैसला बदलना पड़ा। आखिरी क्वार्टर में भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने लगातार अच्छे बचाव किए। डिफेंडर संजय को 'प्लेयर आफ द मैच' चुना गया।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


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विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


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ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
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स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
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