FIH Pro League में टीम इंडिया ने इंग्लैंड से किया हिसाब बराबर, रोमांचक मैच में हासिल की जीत
FIH Pro League: भारतीय पुरूष हॉकी टीम ने एफआईएच प्रो लीग में पिछली हार का बदला चुकता करते हुए इंग्लैंड को शूटआउट में 3-2 से हरा दिया जबकि निर्धारित समय तक स्कोर गोलरहित बराबरी पर था।
FIH Pro League में भारतीय मेंस हॉकी टीम का शानदार सफर जारी है। इस टूर्नामेंट में पिछली हार का बदला चुकता करते हुए टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मैच में मात दी। शूटआउट तक गए मैच में भारतीय टीम ने 3-2 से इंग्लैंड को हरा दिया, जबकि निर्धारित समय तक स्कोर गोलरहित बराबरी पर था। इसके बाद शूटआउट हुआ, जिसमें भारतीय सूरमाओं ने करिश्माई खेल दिखाकर जीत अपने नाम की। ये मुकाबला लंदन में खेला गया था। इससे पहले पाकिस्तान को भारत ने दो मैचों में धूल चटाई थी।
लंदन में ही महिला टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारतीय टीम के टूर्नामेंट से बाहर होने और बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के साथ पुरूष क्रिकेट टीम के सीरीज 2-0 से हारने के बाद हॉकी में मिली जीत ने भारतीय खेलप्रेमियों को खुश होने का थोड़ा सा मौका जरूर दिया। दो जगह से निराशा हाथ लगी, लेकिन हॉकी टीम ने कमाल का खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की।
गोलरहित रहा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच
निर्धारित समय तक मुकाबला गोलरहित बराबरी पर रहा था। इसके बाद मैच के नतीजे पर पहुंचने के लिए पेनल्टी शूटआउट तक मुकाबला चला, जिसमें 3-2 से भारत ने जीत दर्ज की। शूटआउट में भारत के लिये अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा और हार्दिक सिंह ने गोल दागे, जबकि इंग्लैंड के लिये जाचारी वालास और डेविड गुडफील्ड ही गोल कर सके।
बेल्जियम और नीदरलैंड में 15 से 30 अगस्त तक होने वाले विश्व कप से पहले भारत का प्रो लीग में यह आखिरी मैच था और जीत के साथ हरमनप्रीत सिंह की टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा होगा। इंग्लैंड ने मैच की शुरुआत में पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर मोहित शशिकुमार ने शानदार बचाव किया और गोल होने नहीं दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ मिली इस जीत से पहले पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो मैच जीते थे। हालांकि, इंग्लैंड से एक मैच इस लीग में भारतीय टीम हारी भी है।
ऐसा था मैच का हाल
पहले क्वार्टर में भारत के लिए गोल करने का सुनहरा मौका था, लेकिन अभिषेक चूक गए। दूसरे क्वार्टर में इंग्लैंड ने दबदबा बनाए रखा, लेकिन भारतीय डिफेंडरों खासकर जरमनप्रीत सिंह ने शानदार बचाव किए। हाफटाइम तक स्कोर 0-0 था। तीसरे क्वार्टर में इंग्लैंड को पेनल्टी स्ट्रोक मिला जिस पर भारत ने वीडियो रेफरल लिया और यह फैसला बदलना पड़ा। आखिरी क्वार्टर में भारतीय गोलकीपर सूरज करकेरा ने लगातार अच्छे बचाव किए। डिफेंडर संजय को 'प्लेयर आफ द मैच' चुना गया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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