FIH जूनियर विश्व कप: भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया

संक्षेप: मनमीत सिंह ने दो गोल करके अपने जन्मदिन का जश्न मनाया जबकि शारदा नंद तिवारी ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जिससे भारत ने मंगलवार को यहां एफआईएच जूनियर पुरुष विश्व कप में स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर अपना अजेय क्रम जारी रखा और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

भारत तीन मैच में तीन जीत से नौ अंक के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा।

भारत के लिए मनमीत (दूसरे और 11वें मिनट) और शारदा नंद तिवारी (13वें और 54वें मिनट) ने दो-दो गोल किए जबकि अर्शदीप सिंह (28वें मिनट) ने भी एक गोल दागा।

इस बीच यहां पहले मैच में स्पेन ने नामीबिया को 13-0 से हराकर तीन मैच में सभी जीत के रिकॉर्ड के साथ पूल डी में शीर्ष पर रहते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

ब्रूनो एविला (पांचवें, 23वें, 47वें, 58वें मिनट) ने हैट्रिक सहित चार गोल किए जबकि एंड्रेस मेडिना (सातवें, और 27वें) और जोसेप मार्टिन (44वें और 59वें) ने दो-दो गोल दागे। अल्बर्ट सेराहिमा (15वें), निकोलस मुस्टारोस (37वें), टोन मोरन (41वें), एलेक्स बोज़ल (54वें) और पेरे अमात (55वें) ने स्पेन के लिए एक-एक गोल किया।

पूल डी के दूसरे मैच में बेल्जियम ने मिस्र को 10-0 से हराकर दूसरी सबसे अच्छी टीम के तौर पर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

मैक्सिमिलियन लैंगर (18वें, 25वें और 59वें मिनट) ने बेल्जियम के लिए हैट्रिक लगाई जबकि लुकास बल्थाजार (चौथे और 23वें), बेंजामिन थिएरी (28वें), मैथियास फ्रैंकोइस (33वें), जीन क्लोएटेंस (50वें), ह्यूगो लाबुशेरे (53वें) और मारिन वैन हील (56वें) ने भी गोल दागे।

बेल्जियम तीन मैच में छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई किया।

सात बार के चैंपियन और गत चैंपियन जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना, स्पेन, नीदरलैंड और फ्रांस ने पूल में शीर्ष पर रहते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 24 टीम में से छह पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वार्टर फाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगे जहां उनके साथ दूसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीम भी होंगी।