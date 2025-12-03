Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीFIH Junior World Cup India beat Switzerland 5-0 to qualify for the quarter-finals
FIH जूनियर विश्व कप: भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया

FIH जूनियर विश्व कप: भारत ने स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया

संक्षेप:

मनमीत सिंह ने दो गोल करके अपने जन्मदिन का जश्न मनाया जबकि शारदा नंद तिवारी ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जिससे भारत ने मंगलवार को यहां एफआईएच जूनियर पुरुष विश्व कप में स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर अपना अजेय क्रम जारी रखा और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

Wed, 3 Dec 2025 11:28 AMChandra Prakash Pandey Bhasha, मदुरै
share Share
Follow Us on

मनमीत सिंह ने दो गोल करके अपने जन्मदिन का जश्न मनाया जबकि शारदा नंद तिवारी ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदला जिससे भारत ने मंगलवार को यहां एफआईएच जूनियर पुरुष विश्व कप में स्विट्जरलैंड को 5-0 से हराकर अपना अजेय क्रम जारी रखा और क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत तीन मैच में तीन जीत से नौ अंक के साथ पूल बी में शीर्ष पर रहा।

भारत के लिए मनमीत (दूसरे और 11वें मिनट) और शारदा नंद तिवारी (13वें और 54वें मिनट) ने दो-दो गोल किए जबकि अर्शदीप सिंह (28वें मिनट) ने भी एक गोल दागा।

इस बीच यहां पहले मैच में स्पेन ने नामीबिया को 13-0 से हराकर तीन मैच में सभी जीत के रिकॉर्ड के साथ पूल डी में शीर्ष पर रहते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया।

ब्रूनो एविला (पांचवें, 23वें, 47वें, 58वें मिनट) ने हैट्रिक सहित चार गोल किए जबकि एंड्रेस मेडिना (सातवें, और 27वें) और जोसेप मार्टिन (44वें और 59वें) ने दो-दो गोल दागे। अल्बर्ट सेराहिमा (15वें), निकोलस मुस्टारोस (37वें), टोन मोरन (41वें), एलेक्स बोज़ल (54वें) और पेरे अमात (55वें) ने स्पेन के लिए एक-एक गोल किया।

पूल डी के दूसरे मैच में बेल्जियम ने मिस्र को 10-0 से हराकर दूसरी सबसे अच्छी टीम के तौर पर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

मैक्सिमिलियन लैंगर (18वें, 25वें और 59वें मिनट) ने बेल्जियम के लिए हैट्रिक लगाई जबकि लुकास बल्थाजार (चौथे और 23वें), बेंजामिन थिएरी (28वें), मैथियास फ्रैंकोइस (33वें), जीन क्लोएटेंस (50वें), ह्यूगो लाबुशेरे (53वें) और मारिन वैन हील (56वें) ने भी गोल दागे।

बेल्जियम तीन मैच में छह अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा और नॉकआउट चरण के लिए क्वालीफाई किया।

सात बार के चैंपियन और गत चैंपियन जर्मनी, भारत, अर्जेंटीना, स्पेन, नीदरलैंड और फ्रांस ने पूल में शीर्ष पर रहते हुए सीधे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही 24 टीम में से छह पूल में शीर्ष पर रहने वाली टीम क्वार्टर फाइनल के लिए सीधे क्वालीफाई करेंगे जहां उनके साथ दूसरे स्थान पर रहने वाली दो सर्वश्रेष्ठ टीम भी होंगी।

कैस्पर वैन डेर वीन की हैट्रिक की मदद से नीदरलैंड ने ऑस्ट्रिया को 11-0 से हराकर पूल ई से क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया जबकि इंग्लैंड ने मलेशिया को 3-1 से हराकर पूल ई में दूसरा स्थान हासिल किया लेकिन यह उनके लिए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाने के लिए काफी नहीं था।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Hockey News Latest Sports News in Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।