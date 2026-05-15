श्रीजेश के लिये दरवाजे हमेशा खुले हैं, फूट डालो और राज करो नहीं चलेगा: दिलीप टिर्की
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा है कि पी आर श्रीजेश के लिये दरवाजे हमेशा खुले हैं और वह बेहतर अनुभव के साथ वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी में 'फूट डालो और राज करो' का खेल अब बंद होना चाहिए।
हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा है कि पी आर श्रीजेश के लिये दरवाजे हमेशा खुले हैं और वह बेहतर अनुभव के साथ वापसी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय हॉकी में 'फूट डालो और राज करो' का खेल अब बंद होना चाहिए।
टिर्की ने भाषा को दिये विशेष इंटरव्यू में कहा, 'हॉकी इकोसिस्टम में कुछ लोग हैं जो 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति पर काम कर रहे हैं। लेकिन वे भूल जाते हैं कि मैं खिलाड़ी पहले हूं और खेल प्रशासक बाद में, तीन ओलंपिक और 412 अंतराष्ट्रीय मैच खेल चुका हूं।'
उन्होंने कहा, ‘मेरे अध्यक्ष रहते हॉकी इंडिया में सारे फैसले सामूहिक रूप से लिये गए। मेरा पहला दायित्व खिलाड़ियों के प्रति है और मनप्रीत सिंह हो या श्रीजेश, मैंने हमेशा खिलाड़ियों से सीधे बात की है। ये ओलिंपिक कप्तान रहे हैं और भारतीय हॉकी की अनमोल धरोहरें हैं।’
दो बार के ओलिंपिक पदक विजेता श्रीजेश ने सोशल मीडिया पर बुधवार को एक तल्ख पोस्ट में आरोप लगाया था कि विदेशी कोच को तरजीह देने के लिये उन्हें जूनियर टीम के कोच के पद से हटाया गया है।
यूरोप के अनुभवी कोच फ्रेडरिक सोयेज को बृहस्पतिवार को जूनियर पुरूष टीम का नया कोच बनाया गया।
टिर्की ने कहा, ‘भारत के लिये खेल चुके खिलाड़ियों के लिये हॉकी इंडिया के दरवाजे हमेशा खुले हैं, कभी बंद नहीं होंगे। हम भविष्य के बारे में सोच रहे हैं और भारतीय कोचों को बढ़ावा देने के खेल मंत्रालय के विजन पर काम कर रहे हैं। हमारी नजरें 2032 और 2036 ओलिंपिक पर है। इसमें श्रीजेश भारतीय सीनियर टीम के कोच भी हो सकते हैं लेकिन उन्हें अभी और अनुभव की जरूरत है।’
उन्होंने कहा, ‘श्रीजेश का कार्यकाल खत्म होने पर हॉकी इंडिया ने तय किया था कि नया अनुभवी कोच लाया जाये क्योंकि टीम का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा है। यह फैसला मेरे अकेले का नहीं बल्कि सर्वसम्मति से हॉकी इंडिया का था।’
भारत के महान फुलबैक और पूर्व कप्तान रहे टिर्की ने कहा कि अंडर 21 टीम काफी अहम है और इसे एक अनुभवी कोच की जरूरत है।
उन्होंने यह भी कहा कि हॉकी इंडिया को आनन फानन की बजाय सोच समझकर कोच की नियुक्ति करनी चाहिये थी। भारतीय हॉकी में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि खिलाड़ी को संन्यास के बाद बिना अनुभव के तुरंत कोच बना दिया गया हो।
श्रीजेश ने पेरिस ओलिंपिक 2024 में ब्रॉन्ज पदक जीतने के बाद खेल से संन्यास ले लिया था जिसके बाद उन्हें जूनियर टीम का कोच बनाया गया।
टिर्की ने कहा, ‘दो बार के ओलिंपिक चैम्पियन महान डच खिलाड़ी टॉन डे नूयेर का उदाहरण है जो एचसी ब्लोमेंडाल क्लब की महिला टीम के कोच हैं। तोक्यो ओलिंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके बेल्जियम के थॉमस ब्रिल्स भी एक क्लब टीम के सहायक कोच हैं।’
टिर्की ने कहा, ‘मैंने श्रीजेश को भारत ए टीम से जुड़कर अनुभव लेने के लिये कहा था। वहां से अनुभव लेकर दो तीन साल के बाद अंडर 21 टीम या सीनियर टीम के साथ भी आ सकते हैं।’
उन्होंने कहा, ‘उनके पास हॉकी इंडिया लीग से अनुभव लेने का विकल्प भी है। मैंने यह भी कहा कि आप पुरुष टीम के राष्ट्रीय गोलकीपिंग कोच बन सकते हैं जिस पर भी वह राजी नहीं हुए।’
विदेशी कोचों को तरजीह देने के आरोप को भी खारिज करते हुए टिर्की ने कहा, ‘विदेशी कोचों के रहते हमें दो ओलिंपिक में पदक मिले हैं जिनमें सहयोगी स्टाफ भी विदेशी हैं। महिला टीम तोक्यो ओलिंपिक में विदेशी कोच के साथ चौथे स्थान तक पहुंची तो इसकी कैसे अनदेखी कर सकते हैं। भारतीय कोचों को भी महिला और अंडर 21 स्तर पर मौका दिये गए हैं।’
उन्होंने हालांकि साफ तौर पर कहा कि सभी राष्ट्रीय कोचों के प्रदर्शन की निरंतर समीक्षा होगी।
उन्होंने कहा, ‘जिस तरह जूनियर टीम के प्रदर्शन की समीक्षा जूनियर विश्व कप के बाद हुई , उसी तरह से बाकी राष्ट्रीय कोचों के प्रदर्शन की समीक्षा भी विश्व कप और एशियाई खेल जैसे बड़े टूर्नामेंटों के बाद होगी। नियम सभी के लिये समान है। हमें भविष्य के बारे में भी सोचना है और हम भारत की सभी टीमों के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं।’
टिर्की ने कहा, ‘भारतीय हॉकी के विकास के लिये सभी को मिलकर काम करना है। यही लक्ष्य होना चाहिये।’
लेखक के बारे मेंChandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के इंचार्ज के रूप में कार्यरत हैं। टीवी और डिजिटल पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव रखने वाले चन्द्र प्रकाश को जटिल विषयों का सरल विश्लेषण करने में महारत हासिल है। बचपन में न्यूज के प्रति ऐसा प्रेम हुआ कि रात में रेडियो पर न्यूज बुलेटिन के दौरान पढ़ाई-लिखाई का अभिनय करते लेकिन कान और दिल-दिमाग ध्वनि तरंगों पर अटका रहता। तब क्या पता था कि आगे चलकर न्यूज की दुनिया में ही रचना-बसना है। रेडियो में कभी काम तो नहीं किया लेकिन उस विधा के कुछ दिग्गज प्रसारकों संग टीवी न्यूज की दुनिया में कदमताल जरूर किया। चन्द्र प्रकाश पाण्डेय ने टीवी पत्रकारिता से शुरुआत की। पेशे में पहला दशक टीवी न्यूज के ही नाम रहा जहां उन्होंने 'न्यूज24', 'श्री न्यूज', 'फोकस न्यूज', 'न्यूज वर्ल्ड इंडिया' और भोजपुरी न्यूज चैनल 'हमार टीवी' में अलग-अलग समय पर अलग-अलग भूमिकाएं निभाई। इस दौरान डेली न्यूज शो के साथ-साथ 'विनोद दुआ लाइव: आजाद आवाज' जैसे कुछ स्पेशल शो के लिए भी लेखन किया। अगस्त 2016 में उन्होंने 'नवभारत टाइम्स' के साथ डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखा। NBT में उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स, क्राइम, स्पोर्ट्स, कोर्ट से जुड़ी खबरों का लेखन-संपादन किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा और विधानसभा चुनावों समेत महत्वपूर्ण विषयों पर कई स्पेशल सीरीज भी लिखी जिनमें लीगल न्यूज एक्सप्लेनर्स 'हक की बात' की एक लंबी श्रृंखला भी शामिल है। मार्च 2025 से वह लाइव हिंदुस्तान में शब्दाक्षरों के चौके-छक्के जड़ रहे हैं।
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय मूल रूप से यूपी के देवरिया के रहने वाले हैं। गांव की मिट्टी में पलते-बढ़ते, खेत-खलिहान में खेलते-कूदते इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई की। उसके बाद मैथमेटिक्स का छात्र 'राजनीति कला है या विज्ञान?' में उलझ गया। बी.ए. और बी. एड. की पढ़ाई के बाद पत्रकारिता की ओर रुझान बढ़ा और मॉस कम्यूनिकेशंस में मास्टर्स किया। अभी भी सीखने-समझने का सतत क्रम जारी है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।