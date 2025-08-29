Committed to making India a global centre of excellence in sports says PM Modi on National Sports Day भारत को खेलों में उत्कृष्टता का वैश्चिक केंद्र बनाने को प्रतिबद्ध : प्रधानमंत्री मोदी, Hockey Hindi News - Hindustan
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कहा है कि वह भारत को खेलों में उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने इस मौके पर 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यान चंद को श्रद्धांजलि दी। महान हॉकी खिलाड़ी के जन्मदिन पर ही देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है।

Chandra Prakash Pandey नई दिल्ली, भाषाFri, 29 Aug 2025 01:03 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को उनके जन्मदिन पर श्रृद्धांजलि दी और दोहराया कि उनकी सरकार भारत को खेलों में उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिये प्रतिबद्ध है ।

हॉकी के इतिहास के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी माने जाने वाले मेजर ध्यानचंद की स्मृति में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 ओलंपिक में भारत को लगातार स्वर्ण पदक दिलाये थे।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा ,‘‘राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई । इस विशेष दिन मेजर ध्यानचंद जी को श्रृद्धांजलि जो पीढ़ियों को प्रेरित करते आये हैं।’’

प्रधानमंत्री ने दोहराया कि उनकी सरकार देश में खेल और फिटनेस की संस्कृति को बढावा देने , खिलाड़ियों को संस्थागत सहयोग मजबूत करने और आधुनिक ट्रेनिंग सुविधायें तथा स्टेडियम देने के लिये कृतसंकल्प है।

मोदी ने कहा ,‘‘ पिछले एक दशक में भारत का खेल परिदृश्य काफी बदल गया है । युवा प्रतिभाओं को तलाशने के लिये जमीनी स्तर के कार्यक्रम से विश्व स्तरीय सुविधायें देने तक हम खेल का अत्याधुनिक इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं । हमारी सरकार खिलाड़ियों को सहयोग देना, बुनियादी ढांचा तैयार करना और भारत को खेलों में उत्कृष्टता का वैश्विक केंद्र बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।’’

खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक से भारत खेलों की महाशक्ति बन सकेगा ।

मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम पर एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद उन्होंने कहा ,‘‘खेल प्रशासन विधेयक पारित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत को खेलों में शीर्ष देशों में पहुंचाने की ओर कदम रख दिया है।’’

उन्होंने कहा ,‘‘भारत में खेलों की परंपरा सदियों से है । मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज खेल महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है ।महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मैं देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूं।’’

