अजलन शाह कप हॉकी: कड़े मुकाबले में बेल्जियम से 2-3 से हारा भारत, अगला मुकाबला मलेशिया से

संक्षेप: भारत ने मंगलवार को मलेशिया के इपोह में बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के मैच में डटकर मुकाबला किया लेकिन आखिर में वह बेल्जियम से 2-3 से हार गया।

भारत ने मंगलवार को मलेशिया के इपोह में बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के मैच में डटकर मुकाबला किया लेकिन आखिर में वह बेल्जियम से 2-3 से हार गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के लिए अभिषेक (33वें मिनट) और शिलानंद लाकड़ा (57वें) ने, जबकि बेल्जियम के लिए रोमन डुवेकोट (17वें और 57वें) और निकोलस डी केर्पेल (45वें) ने गोल किए।

डिफेंडर संजय की अगुवाई में भारत ने छह टीमों की प्रतियोगिता में रविवार को तीन बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहला मैच 1-0 से जीता था।

बेल्जियम को मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसके बाद उसने जल्द ही दूसरा पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल कर लिया। लेकिन दोनों अवसरों पर भारतीय रक्षापंक्ति ने डटकर मुकाबला किया और सुनिश्चित किया कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे बराबरी पर रहें।

भारतीय गोलकीपर पवन ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वह 17वें मिनट में रोमन डुवेकोट को गोल करने से नहीं रोक पाए जिससे बेल्जियम ने बढ़त हासिल कर ली।

भारत ने दूसरे हाफ में पूरी ताकत झोंक दी और 33वें मिनट में अभिषेक के शानदार गोल से स्कोर बराबर कर दिया लेकिन बेल्जियम ने निकोलस डी केर्पेल (45वें मिनट) के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से फिर से बढ़त हासिल कर ली।

रोमन डुवेकोट (46वें मिनट) ने चौथे क्वार्टर की शुरुआत में गोल करके बेल्जियम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। जब मैच खत्म होने में केवल तीन मिनट का समय बचा था तब शिलानंद लाकड़ा (57वें मिनट) ने रविचंद्र सिंह के शानदार क्रॉस पर गोल करके भारत को उम्मीद की किरण दिखाई लेकिन वह बराबरी का गोल नहीं कर पाया।