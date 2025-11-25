Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़हॉकीAzlan Shah Cup Hockey India loses 2-3 to Belgium in a close encounter next up against Malaysia on 26 November
अजलन शाह कप हॉकी: कड़े मुकाबले में बेल्जियम से 2-3 से हारा भारत, अगला मुकाबला मलेशिया से

अजलन शाह कप हॉकी: कड़े मुकाबले में बेल्जियम से 2-3 से हारा भारत, अगला मुकाबला मलेशिया से

संक्षेप:

भारत ने मंगलवार को मलेशिया के इपोह में बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के मैच में डटकर मुकाबला किया लेकिन आखिर में वह बेल्जियम से 2-3 से हार गया।

Tue, 25 Nov 2025 03:19 PMBhasha नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारत ने मंगलवार को मलेशिया के इपोह में बारिश से प्रभावित सुल्तान अजलन शाह कप हॉकी टूर्नामेंट के मैच में डटकर मुकाबला किया लेकिन आखिर में वह बेल्जियम से 2-3 से हार गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

भारत के लिए अभिषेक (33वें मिनट) और शिलानंद लाकड़ा (57वें) ने, जबकि बेल्जियम के लिए रोमन डुवेकोट (17वें और 57वें) और निकोलस डी केर्पेल (45वें) ने गोल किए।

डिफेंडर संजय की अगुवाई में भारत ने छह टीमों की प्रतियोगिता में रविवार को तीन बार के चैंपियन दक्षिण कोरिया के खिलाफ पहला मैच 1-0 से जीता था।

बेल्जियम को मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद पहला पेनल्टी कॉर्नर मिला। इसके बाद उसने जल्द ही दूसरा पेनल्टी कॉर्नर भी हासिल कर लिया। लेकिन दोनों अवसरों पर भारतीय रक्षापंक्ति ने डटकर मुकाबला किया और सुनिश्चित किया कि पहले क्वार्टर के अंत तक वे बराबरी पर रहें।

भारतीय गोलकीपर पवन ने अच्छा खेल दिखाया लेकिन वह 17वें मिनट में रोमन डुवेकोट को गोल करने से नहीं रोक पाए जिससे बेल्जियम ने बढ़त हासिल कर ली।

भारत ने दूसरे हाफ में पूरी ताकत झोंक दी और 33वें मिनट में अभिषेक के शानदार गोल से स्कोर बराबर कर दिया लेकिन बेल्जियम ने निकोलस डी केर्पेल (45वें मिनट) के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए गोल की मदद से फिर से बढ़त हासिल कर ली।

रोमन डुवेकोट (46वें मिनट) ने चौथे क्वार्टर की शुरुआत में गोल करके बेल्जियम को अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। जब मैच खत्म होने में केवल तीन मिनट का समय बचा था तब शिलानंद लाकड़ा (57वें मिनट) ने रविचंद्र सिंह के शानदार क्रॉस पर गोल करके भारत को उम्मीद की किरण दिखाई लेकिन वह बराबरी का गोल नहीं कर पाया।

भारत का अगला मुकाबला बुधवार को मलेशिया से होगा।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
Hockey News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।