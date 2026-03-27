Hockey India Awards: नवनीत-हार्दिक बने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, जफर इकबाल को मिला लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड

हॉकी इंडिया 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में देश के सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। नवनीत कौर और हार्दिक सिंह ने साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब अपने नाम किया। दिग्गज ओलंपियन जफर इकबाल को प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड मिला।

हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार 2025 समारोह में शुक्रवार को भारतीय हॉकी के सितारों का जमावड़ा लगा। अवॉर्ड्स सेरेमनी में महिला टीम की स्टार फॉरवर्ड नवनीत कौर और पुरुष टीम के उप-कप्तान हार्दिक सिंह को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर प्लेयर ऑफ द ईयर) चुना गया। 1980 मॉस्को ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य और पूर्व कप्तान जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी की दौड़ में हार्दिक के अलावा सुखजीत, संजय और अभिषेक शामिल थे। हॉकी इंडिया की प्रेस रिलीज के मुताबिक इस समारोह में भारत सरकार के युवा मामलों और खेल मंत्रालय के मंत्री मानसुख मांडविया तथा युवा मामलों और खेल मंत्रालय की राज्य मंत्री रक्षा खड़से शामिल थीं।

नवनीत-हार्दिक बने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अनुभवी फॉरवर्ड नवनीत कौर और मिडफील्डर हार्दिक सिंह को आठवें सालाना पुरस्कारों में वर्ष 2025 के सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी का हॉकी इंडिया बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार दिया गया। दोनों खिलाड़ियों को पुरस्कार के तौर पर 20 लाख रुपये का चेक दिया गया। इसके साथ ही 1980 मॉस्को ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के सदस्य रहे जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद 'लाइफटाइम अचीवमेंट' पुरस्कार से नवाजा गया।

जफर इकबाल ने इस मौके पर कहा ,'' मैं चाहता हूं कि भारतीय हॉकी टीम फिर से ओलंपिक चैम्पियन बने। ओलंपिक और विश्व कप जीतना आसान नहीं होता लेकिन मुझे टीम पर पूरा यकीन है कि हम फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे।''

गोलकीपर, मिडफील्डर और डिफेंडर अवॉर्ड वर्ष 2025 की सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का बलजीत सिंह पुरस्कार बिछू देवी खारीबम को दिया गया जबकि हॉकी इंडिया परगट सिंह सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का पुरस्कार संजय ने जीता। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का अजित पाल सिंह पुरस्कार सुमित को और सर्वश्रेष्ठ फॉरवर्ड का धनराज पिल्लै पुरस्कार सुखजीत सिंह को मिला। सभी खिलाड़ियों को पांच पांच लाख रुपये का चेक प्रदान किया गया।

सर्वश्रेष्ठ अंडर 21 खिलाड़ी का जुगराज सिंह पुरस्कार (पुरुष) चेन्नई में पिछले साल एफआईएच जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के गोलकीपर प्रिंसदीप सिंह को दिया गया। वहीं महिला श्रेणी में असुंथा लाकड़ा सर्वश्रेष्ठ उदीयमान खिलाड़ी का पुरस्कार साक्षी राणा को मिला।

मनसुख मांडविया ने की तारीफ खेलमंत्री मनसुख मांडविया ने खिलाड़ियों को पुरस्कार देने के बाद कहा कि पिछले दस साल में भारत में खेलों की संस्कृति बनी है और नया 'इकोसिस्टम' तैयार हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की आकांक्षाओं को देश में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन से बल मिलेगा।

उन्होंने कहा ,'' भारतीय हॉकी का सौ साल का इतिहास रहा है जिसमें आठ ओलंपिक स्वर्ण पदक भी शामिल है। अगर विरासत मजबूत हो तो भविष्य को संभालने में दिक्कत नहीं होती है।''

खेल राज्यमंत्री रक्षा खड़से ने कहा ,'' हमारे देश के इतिहास का अभिन्न अंग रही है हॉकी और विकसित भारत के विजन को आगे ले जाने में खेलों की बड़ी भूमिका रहेगी। भारत सरकार कारपोरेट जगत और प्रदेश सरकारों के सहयोग से भारतीय हॉकी को नयी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिये प्रतिबद्ध है।''

हॉकी इंडिया वर्ष के सर्वश्रेष्ठ अंपायर का पुरस्कार सौरभ सिंह राजपूत को और सर्वश्रेष्ठ तकनीकी अधिकारी का पुरस्कार बिश्वरंजन सारंगी को मिला। हॉकी झारखंड को सर्वश्रेष्ठ प्रदेश हॉकी ईकाई चुना गया। असाधारण उपलब्धि का पुरस्कार राउंडग्लास पंजाब हॉकी अकादमी को और जमन लाल शर्मा अमूल्य योगदान पुरस्कार सिमडेगा के मनोज कोनबेगी को दिया गया।

राजगीर, बिहार में हीरो एशिया कप जीतने वाली पुरुष टीम के सदस्यों को पुरस्कार के तौर पर तीन तीन लाख रुपये और सहयोगी स्टाफ को डेढ लाख रुपये दिये गए। जूनियर विश्व कप में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के सदस्यों को पांच लाख और सहयोगी स्टाफ को ढाई लाख रुपये का चेक दिया गया।