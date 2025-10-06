Hikaru Nakamura made a disgraceful move defeating D Gukesh throwing away his King sparking a major controversy VIDEO ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने कर दी घटिया हरकत, डी गुकेश को हराकर फेंका उनका 'किंग'; खड़ा हुआ बड़ा विवाद, Sports Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsखेल न्यूज़Hikaru Nakamura made a disgraceful move defeating D Gukesh throwing away his King sparking a major controversy VIDEO

ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने कर दी घटिया हरकत, डी गुकेश को हराकर फेंका उनका 'किंग'; खड़ा हुआ बड़ा विवाद

आर्लिंगटन में हुए पहले चेकमेट इवेंट में यूएस ने भारत का 5-0 से सूपड़ा साफ किया। इस दौरान जैसे ही हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश पर जीत दर्ज की तो वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए और जीत का जश्न मनाता हुए उन्होंने गुकेश का 'किंग' उठाया और क्राउंड में फेंक दिया।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 06:40 AM
share Share
Follow Us on
ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने कर दी घटिया हरकत, डी गुकेश को हराकर फेंका उनका 'किंग'; खड़ा हुआ बड़ा विवाद

जापान में पैदा हुआ अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने उस समय विवादों को अपने गले लगाया जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराने के बाद उनके 'किंग' को ही फेंक दिया। दरअसल, आर्लिंगटन में हुए पहले चेकमेट इवेंट में यूएस ने भारत का 5-0 से सूपड़ा साफ किया। इस दौरान जैसे ही हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश पर जीत दर्ज की तो वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए और जीत का जश्न मनाता हुए उन्होंने गुकेश का 'किंग' उठाया और क्राउंड में फेंक दिया। उनकी इस घटिया हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान गुकेश का संयम देखने वाला था, उन्होंने हिकारू की इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:PAK को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 पर जमाया कब्जा

गुकेश को हराने के बाद नाकामुरा ने कहा, “मैं जीत रहा था, दर्शकों को पता था कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए मैं यह सब सुनकर बहुत खुश था।”

हालांकि मैच में कई तनावपूर्ण क्षण आए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के मौके बनाए, लेकिन अमेरिका ने मौके का फायदा उठाया और कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज कीं।

ये भी पढ़ें:गौड़ की 'क्रांति' में नेस्तनाबूद हुआ पाकिस्तान, टीम इंडिया ने मारा 12वां चांटा

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी को फाबियानो करुआना के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को अंतरराष्ट्रीय मास्टर कारिसा यिप ने हराकर उलटफेर किया। अंतरराष्ट्रीय मास्टर लेवी रोजमैन ने इसके बाद सागर शाह को हराया। ईथेन वैज को अंतरराष्ट्रीय मास्टर टेनी एडेवुमी के खिलाफ शिकस्त मिली।

अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लेवी रोजमैन ने कहा, "दूसरा गेम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम देखना चाहते थे, जो अराजकता और बकवास था।"

काले मोहरों से खेलते हुए, भारतीयों को कड़ी हार का सामना करना पड़ा और अब वे भारत में दूसरे चरण के मुकाबले में सफेद मोहरों से वापसी करना चाहेंगे।

Gukesh Gukesh D Gukesh Dommaraju

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।