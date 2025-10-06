ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने कर दी घटिया हरकत, डी गुकेश को हराकर फेंका उनका 'किंग'; खड़ा हुआ बड़ा विवाद

आर्लिंगटन में हुए पहले चेकमेट इवेंट में यूएस ने भारत का 5-0 से सूपड़ा साफ किया। इस दौरान जैसे ही हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश पर जीत दर्ज की तो वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए और जीत का जश्न मनाता हुए उन्होंने गुकेश का 'किंग' उठाया और क्राउंड में फेंक दिया।

जापान में पैदा हुआ अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने उस समय विवादों को अपने गले लगाया जब उन्होंने वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को हराने के बाद उनके 'किंग' को ही फेंक दिया। दरअसल, आर्लिंगटन में हुए पहले चेकमेट इवेंट में यूएस ने भारत का 5-0 से सूपड़ा साफ किया। इस दौरान जैसे ही हिकारू नाकामुरा ने डी गुकेश पर जीत दर्ज की तो वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं रख पाए और जीत का जश्न मनाता हुए उन्होंने गुकेश का 'किंग' उठाया और क्राउंड में फेंक दिया। उनकी इस घटिया हरकत का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनकी आलोचना कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान गुकेश का संयम देखने वाला था, उन्होंने हिकारू की इस हरकत पर कोई रिएक्शन नहीं दिया।

गुकेश को हराने के बाद नाकामुरा ने कहा, “मैं जीत रहा था, दर्शकों को पता था कि मैं जीत रहा हूं, इसलिए मैं यह सब सुनकर बहुत खुश था।”

हालांकि मैच में कई तनावपूर्ण क्षण आए और दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने जीत के मौके बनाए, लेकिन अमेरिका ने मौके का फायदा उठाया और कई महत्वपूर्ण जीत दर्ज कीं।

ग्रैंडमास्टर अर्जुन एरिगेसी को फाबियानो करुआना के खिलाफ शिकस्त झेलनी पड़ी। ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख को अंतरराष्ट्रीय मास्टर कारिसा यिप ने हराकर उलटफेर किया। अंतरराष्ट्रीय मास्टर लेवी रोजमैन ने इसके बाद सागर शाह को हराया। ईथेन वैज को अंतरराष्ट्रीय मास्टर टेनी एडेवुमी के खिलाफ शिकस्त मिली।

अंतर्राष्ट्रीय मास्टर लेवी रोजमैन ने कहा, "दूसरा गेम बिल्कुल वैसा ही था जैसा हम देखना चाहते थे, जो अराजकता और बकवास था।"