गुरिंदरवीर सिंह ने रचा इतिहास, 100 मीटर रेस को 10.9 सेकंड में पूरा करके बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड
गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में आयोजित 2026 राष्ट्रीय फेडरेशन कप में एथलेटिक्स के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने आज के दिन इतिहास रचते हुए 100 मीटर दौड़ में सनसनीखेज नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस को केवल 10.09 सेकंड में ही पूरा कर लिया है।
गुरिंदरवीर सिंह ने रांची में आयोजित 2026 राष्ट्रीय फेडरेशन कप में एथलेटिक्स के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। उन्होंने आज के दिन इतिहास रचते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। सिंह ने 100 मीटर दौड़ में सनसनीखेज नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 100 मीटर की रेस को केवल 10.09 सेकंड में ही पूरा कर लिया और नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। वह इतनी स्पी़ड से 100 मीटर की रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय धावक बने हैं। इस शानदार रिकॉर्डतोड़ तूफानी रेस के साथ उन्होंने एशियाई गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए क्वालीफाई कर लिया है। गुरिंदरवीर सिंह ने फेडरेशन कप 2026 के फाइनल में सनसनीखेज 10.09 सेकंड का समय निकालकर भारतीय 100 मीटर राष्ट्रीय रिकॉर्ड को आधिकारिक तौर पर तोड़ दिया है। इस ऐतिहासिक दौड़ ने उन्हें इतिहास का सबसे तेज भारतीय पुरुष धावक बना दिया है और यह पहली बार है जब किसी भारतीय धावक ने 10.10 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी की है।
रांची में पिछले 24 घंटे नाटकीय रहे
रांची के बिरसा मुंडा स्टेडियम में पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में गुरिंदरवीर और अनिमेष कुजूर के बीच रोमांचक प्रतिद्वंद्विता में सिर्फ दो दिनों में तीन बार राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटा। शुक्रवार को सेमीफाइनल मुकाबले में गुरिंदरवीर ने पहली हीट में 10.17 सेकंड का समय निकालकर कुजूर के पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा। इसके सिर्फ 10 मिनट बाद अनिमेष कुजूर ने अगली हीट में 10.15 सेकंड का शानदार समय निकालकर इसे वापस अपने नाम कर लिया। फाइनल शनिवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में गुरिंदरवीर ने 10.09 सेकंड की दौड़ से प्रतिद्वंद्वियों को पछाड़ दिया। कुजूर 10.20 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रहे और प्रणव प्रमोद ने 10.29 सेकंड के समय के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया।
2026 फेडरेशन कप 100 मीटर फाइनल परिणाम:
प्रथम- गुरिंदरवीर सिंह, रिलायंस फाउंडेशन, 10.09 (नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड)
द्वितीय- अनिमेष कुजूर, ओडिशा, 10.20
तृतीय- प्रणव प्रमोद, 10.29
इस प्रदर्शन के साथ गुरिंदरवीर ने आगामी राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों के लिए आत्मविश्वास से अपनी जगह पक्की कर ली है। भारतीय स्प्रिंटिंग ने वास्तव में गति के एक नए युग में प्रवेश कर लिया है। इस खास उपलब्धि के साथ गुरिदंरवीर सिंह ने भारत में अपना एक नया नाम कमाया है। साथ ही अब वे विश्व की बड़ी प्रतियोगिताओं में भी भाग लेंगे और देश का नाम रोशन करने का मौका है। यह एक वाकई बड़ा रिकॉर्ड है और उनके आत्मविश्वास को बहुत हद तक बढ़ाएगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
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