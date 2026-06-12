गोल्ड मेडलिस्ट जसपाल राणा का निधन, मनु भाकर को जिता चुके हैं 2 ओलंपिक मेडल
मशहूर निशानेबाज जसपाल राणा का 49 साल की उम्र में निधान हो चुका है। गुरुवार को उन्होंने आखिरी सांस ली। वह एक बेहतरीन कोच भी थे। मनु भाकर ने उनकी अगुवाई में ही 2-2 ओलंपिक मेडल जीते थे।
एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट और इंडियन शूटिंग कोच जसपाल राणा का गुरुवार रात 49 साल की उम्र में निधन हो गया। न्यूज़ एजेंसी PTI के मुताबिक, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के प्रेसिडेंट कलिकेश नारायण सिंह देव ने कन्फर्म किया कि राणा ने गुरुवार रात दिल्ली के एक हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। यह खबर एक बड़े शॉक की तरह है क्योंकि हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में ISSF वर्ल्ड कप से इंडियन टीम की वापसी फ्लाइट के दौरान बीमार पड़ने के बाद उनका मेडिकल प्रोसीजर हुआ था। राणा, जो इंडियन पिस्टल शूटर्स के हाई-परफॉर्मेंस कोच के तौर पर काम कर रहे थे, पिछले हफ्ते दिल्ली में लैंड करते ही वापसी फ्लाइट के दौरान तबीयत खराब होने लगी और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया।
राणा जूनियर नेशनल टीम के कोच और हाई-परफॉर्मेंस ट्रेनर के तौर पर अपनी भूमिकाओं से भारतीय शूटिंग को बदलने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मनु भाकर को भी मेंटर किया, जिससे उन्हें 2024 पेरिस ओलंपिक्स में ऐतिहासिक डबल ब्रॉन्ज मेडल दिलाने में मदद मिली।
जसपाल राणा के कोचिंग कार्यकाल में उन्होंने सौरभ चौधरी, अनीश भानवाला और चिंकी यादव जैसे टीनएज खिलाड़ियों को भी तैयार किया। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने उन्हें फरवरी 2025 में 25m पिस्टल डिसिप्लिन के लिए ऑफिशियली हाई-परफॉर्मेंस कोच अपॉइंट किया था।
खेल में उनके बहुत बड़े योगदान के लिए, सरकार ने उन्हें 2020 में प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य अवॉर्ड भी दिया।
जसपाल भले ही हाल ही में अपने कोचिंग के कामों के लिए जाने जाते हों, लेकिन कोई यह नहीं भूल सकता कि एक खिलाड़ी के तौर पर भी वह कितने जबरदस्त थे। 1976 में जन्मे राणा भारतीय शूटिंग में एक उभरते हुए सितारे के तौर पर चमके, उन्होंने 1994 के एशियन गेम्स में 25m सेंटर फायर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद वह भारत के सबसे मशहूर शूटर बन गए, उन्होंने एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और दूसरे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में हर तरफ से मेडल जीते।
वह भारत के सबसे सफल कॉमनवेल्थ गेम्स एथलीट बने हुए हैं, जिन्होंने कुल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड शामिल हैं। अपने करियर की शुरुआत में उनके गोल्डन रन ने उन्हें 18 साल की उम्र में अर्जुन अवॉर्ड भी दिलाया, और सिर्फ तीन साल बाद, उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।