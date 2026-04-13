14 साल का वनवास होगा खत्म! भारत लौटेगी Formula 1 रेस, खेल मंत्री ने किया बड़ा ऐलान
खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने सोमवार को कहा कि उन्हें यकीन है कि 2027 में भारत में फॉर्मूला वन रेस की वापसी होगी और इसके लिये कर संबंधी बाधाओं को दूर किया जायेगा जिसकी वजह से 2013 के बाद भारत में रेस नहीं हुई है।
भारत के खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बड़ा ऐलान सोमवार 13 अप्रैल को किया है। खेल मंत्री ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि 2027 में भारत में फॉर्मूला 1 रेस की वापसी होगी और इसके लिये कर संबंधी बाधाओं को दूर किया जायेगा, जिसकी वजह से 2013 के बाद भारत में रेस नहीं हुई है। मांडविया ने नई दिल्ली में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट यानी बीआईसी में इस रेस के आयोजन के लिए कम से कम तीन कंपनियों ने दिलचस्पी दिखाई है।
उन्होंने कहा, ''भारत में 2027 में फॉर्मूला वन रेस होगी। पहली रेस बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजित की जाएगी।'' भारत इससे पहले फॉर्मूला वन रेस इंडियन ग्रां प्री आयोजित कर चुका है, लेकिन कर और नौकरशाही संबंधी समस्याओं के कारण 2013 में तीसरे संस्करण के बाद इसे फॉर्मूला वन रेस के कैलेंडर से हटा दिया गया था। वहीं, लिबर्टी मीडिया के स्वामित्व वाले फार्मूला वन के सूत्रों ने कहा कि भारत में 2027 में रेस संभव नहीं है। हालांकि, भारत को उभरते बाजार के रूप में देखा जा रहा है।
सूत्र ने कहा, ''2027 में तो संभव नहीं है, लेकिन भारत ऐसा बाजार है, जिसमें रूचि है। भारत में एफवन के काफी प्रशंसक हैं, लेकिन हमने कोई करार नहीं किया है।'' फार्मूला वन ने पिछले साल दिसंबर में भारत में प्रसारण साझेदार की घोषणा करते हुए कहा था कि भारत में उसके 79 मिलियन प्रशंसक हैं। ग्रेटर नोएडा में एफवन ट्रैक समेत कर्जे में डूबे जेपी समूह की संपत्तियां खरीदने जा रहे अडाणी समूह ने भारत में एफवन रेस फिर शुरू कराने की इच्छा जताई है।
मांडविया ने कहा कि सरकार अपनी ओर से पूरा प्रयास करेगी कि भारत में इस रेस की वापसी हो। उन्होंने कहा, ''सारी औपचारिकतायें पूरी करने में छह महीने का समय लगेगा। सरकार कर में रियायत दिलाने की कोशिश करेगी। फार्मूला वन को मनोरंजन की श्रेणी में रखा जाएगा या खेलों की, इस पर अंतर मंत्रालय बातचीत होगी।'' पिछली बार भारी मनोरंजन कर भी रेस की भारत से रवानगी का एक कारण था।
मांडविया ने कहा, ''ईरान में चल रहे युद्ध के कारण भारत को खेल आयोजनों के लिये सुरक्षित स्थान के रूप में देखा जा रहा है। हम एफवन से पहले मोटो जीपी भी कराने जा रहे हैं। भारतीय मोटर स्पोटर्स क्लब महासंघ (एफएमएससीआई) फार्मूला वन से बात कर रहा है।'' एफवन का 24 रेस का व्यस्त कैलेंडर है। इसके दो राउंड इस महीने सउदी अरब और बहरीन में होने थे जो पश्चिम एशिया में तनाव के कारण रद्द कर दिये गए हैं।''
BIC ही नहीं, ये भी दावेदार
खेलमंत्री ने कहा, ''सिर्फ बु्द्ध इंटरनेशनल सर्किट पर ही नहीं, बल्कि चेन्नई और हैदराबाद में भी अच्छे ट्रैक हैं। सरकार का काम बुनियादी ढांचे और कर संबंधी मसलों पर सहायता करना है।'' फार्मूला वन कराने की लागत दो से छह करोड़ डॉलर सालाना होती है। भारत में 2023 में मोटो जीपी का पहला सत्र हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के समर्थन के बावजूद इसकी वापसी नहीं हुई। वहीं, फरवरी 2023 में हैदराबाद में पहली फार्मूला ई रेस हुई थी, लेकिन प्रदेश में सरकार बदलने के बाद इसका आयोजन नहीं किया गया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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