'जमील के लिए अफसोस है', बाइचुंग भूटिया ने नए कोच के लिए क्यों कहा ऐसा? जानिए वजह

भारत के पूर्व कप्तान बाईचुंग भूटिया का मानना है कि खालिद जमील ऐसे समय में टीम की कमान संभाल रहे हैं जब टीम काफी मुश्किल स्थिति में है। जमील मनोलो मार्केज की जगह लेंगे।

Bhasha Wed, 13 Aug 2025 05:11 PM
पूर्व भारतीय कप्तान बाइचुंग भूटिया को खालिद जमील के प्रति अफसोस है, जिन्होंने ऐसे समय में राष्ट्रीय फुटबॉल टीम की कमान संभाली है जब देश में यह खेल मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने जमील को इसलिए प्राथमिकता दी, क्योंकि वह बहुत अधिक मांग नहीं करेंगे। स्पेन के मनोलो मार्केज की जगह लेने वाले जमील 13 वर्षों में सीनियर राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच नियुक्त होने वाले पहले भारतीय बन गए।

भूटिया ने फिदेल कास्त्रो शताब्दी फुटबॉल कप के प्रदर्शनी मैच के बाद पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘हमारे पास दो विश्व स्तरीय कोच थे। हमारे पास इगोर स्टिमक थे, जिन्होंने क्रोएशियाई टीम को कोचिंग दी थी। हमारे पास मनोलो मार्केज थे, जो सर्वश्रेष्ठ कोचों में से एक हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘अगर ये दोनों कोच महासंघ के साथ काम नहीं कर सकते, तो आप ऐसे लोगों को लाएंगे, जो महासंघ की बात सुनेंगे और वही करेंगे जो महासंघ कहता है तथा महासंघ के सामने अपनी मांगें नहीं रखेंगे।’’

भूटिया ने कहा, ‘‘मुझे लगता है कि जमील घरेलू कोच हैं और वह टीम के लिए नए हैं। उनके लिए मुझे अफसोस है क्योंकि वह ऐसे समय में टीम की कमान संभाल रहे हैं जब टीम काफी मुश्किल स्थिति में है।’’

अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने बुधवार को कहा कि खालिद जमील को दो साल की अवधि के लिए पूर्णकालिक आधार पर सीनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। एआईएफएफ ने कहा कि जमील ने इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) की टीम जमशेदपुर एफसी से अलग होने के बाद अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। जमील अपना पहला अभ्यास शिविर 15 अगस्त को बेंगलुरु के द्रविड़-पादुकोण सेंटर फॉर स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में शुरू करेंगे।

भारतीय टीम के साथ उनका पहला टूर्नामेंट सीएएफए नेशंस कप होगा, जहां भारत ग्रुप बी में मेजबान ताजिकिस्तान (29 अगस्त), ईरान (एक सितंबर) और अफगानिस्तान (चार सितंबर) से भिड़ेगा। भारत अक्टूबर में फीफा विंडो में सिंगापुर के खिलाफ एएफसी एशियाई कप 2027 क्वालीफाइंग दो महत्वपूर्ण मैच (नौ और 14 अक्टूबर) खेलेगा।

