पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल मैच में हारी तो मारपीट करने लगी, जमकर चले लात-घूसे; VIDEO

पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (पीएफएफ) और पाकिस्तान ओलंपिक संघ एक फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प की जांच कर रहे हैं। इस झड़प में कई खिलाड़ी और अधिकारी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम मैच हार गई तो विपक्षी टीम के जश्न पर ऐतराज जताते हुए रेफरी से लेकर खिलाड़ियों तक की पिटाई करने लगी। पहले खिलाड़ी भिड़े। उसके बाद अधिकारी भी उसमें कूद गए। खेल का मैदान देखते ही देखते जैसे जंग का मैदान बन गया।

केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े। वे एक-दूसरे को मुक्के और लात मार रहे थे।

मैच का सीधा प्रसारण होने के दौरान ही इस घटना के दृश्य कैमरे में कैद हो गए और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद कई लोगों ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

यह झड़प तब शुरू हुई जब आर्मी के खिलाड़ियों द्वारा अपने डगआउट के सामने जीत का जश्न मनाने पर वाप्डा के कुछ सदस्यों ने गुस्सा जताया।

पीएफएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है। पाकिस्तान ओलंपिक संघ भी इस मामले की जांच करेगा क्योंकि राष्ट्रीय खेल उसके दायरे में आते हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम भी इस घटना की जांच करेंगे और इसमें शामिल खिलाड़ियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।’