Thu, Dec 11, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsखेल न्यूज़फुटबॉलWhen the Pakistan Army team lost the football match, they started fighting and punches and kicks were exchanged video
पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल मैच में हारी तो मारपीट करने लगी, जमकर चले लात-घूसे; VIDEO

पाकिस्तान आर्मी फुटबॉल मैच में हारी तो मारपीट करने लगी, जमकर चले लात-घूसे; VIDEO

संक्षेप:

कराची के केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल खिलाड़ियों के बीच मारपीट का अखाड़ा बन गया। कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा टीम के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने की घटना चौंकाने वाली है।

Dec 11, 2025 04:06 pm ISTBhasha नई दिल्ली
share

पाकिस्तान फुटबॉल महासंघ (पीएफएफ) और पाकिस्तान ओलंपिक संघ एक फुटबॉल मैच में खिलाड़ियों के बीच हुई झड़प की जांच कर रहे हैं। इस झड़प में कई खिलाड़ी और अधिकारी जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी की टीम मैच हार गई तो विपक्षी टीम के जश्न पर ऐतराज जताते हुए रेफरी से लेकर खिलाड़ियों तक की पिटाई करने लगी। पहले खिलाड़ी भिड़े। उसके बाद अधिकारी भी उसमें कूद गए। खेल का मैदान देखते ही देखते जैसे जंग का मैदान बन गया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कराची के केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता का सेमीफाइनल खिलाड़ियों के बीच मारपीट का अखाड़ा बन गया। कराची में पाकिस्तान आर्मी और वाप्डा टीम के बीच खेले गए सेमीफाइनल मैच के बाद खिलाड़ियों के आपस में भिड़ने की घटना चौंकाने वाली है।

केपीटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में राष्ट्रीय खेलों की फुटबॉल प्रतियोगिता के सेमीफाइनल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आपस में भिड़ गए और अधिकारी भी बीच में कूद पड़े। वे एक-दूसरे को मुक्के और लात मार रहे थे।

मैच का सीधा प्रसारण होने के दौरान ही इस घटना के दृश्य कैमरे में कैद हो गए और बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जिसके बाद कई लोगों ने दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

यह झड़प तब शुरू हुई जब आर्मी के खिलाड़ियों द्वारा अपने डगआउट के सामने जीत का जश्न मनाने पर वाप्डा के कुछ सदस्यों ने गुस्सा जताया।

पीएफएफ के एक अधिकारी ने कहा कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है। पाकिस्तान ओलंपिक संघ भी इस मामले की जांच करेगा क्योंकि राष्ट्रीय खेल उसके दायरे में आते हैं।

उन्होंने कहा, ‘हम भी इस घटना की जांच करेंगे और इसमें शामिल खिलाड़ियों और अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।’

वीडियो में दिखाया गया है कि वाप्डा के कुछ खिलाड़ियों ने मैच रेफरी के साथ हाथापाई की। वाप्डा के खिलाड़ी रेफरी द्वारा आर्मी की टीम को पेनल्टी किक दिए जाने से नाखुश थे।

Chandra Prakash Pandey

लेखक के बारे में

Chandra Prakash Pandey
चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।