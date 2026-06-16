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मैच के बाद फूट-फूटकर रोया ये गोलकीपर, मां नहीं देख पाई उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन; क्योंकि…

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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FIFA World Cup 2026: स्पेन वर्सेस केप वर्डे मैच के बाद फूट-फूटकर गोलकीपर वोजिन्हा रोए। इसके पीछे की वजह यह थी कि पैसों की वजह से उनकी मां को अमेरिका का वीजा नहीं मिल पाया था। 

मैच के बाद फूट-फूटकर रोया ये गोलकीपर, मां नहीं देख पाई उनका ऐतिहासिक प्रदर्शन; क्योंकि…

FIFA World Cup 2026 में सोमवार 15 जून को स्पेन और केप वर्डे के बीच मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला 0-0 पर समाप्त हुआ। इस मैच में स्पेन का स्कोर 7-0 भी हो सकता था, लेकिन एक 40 साल के प्लेयर ने स्पेन के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, बल्कि वोजिन्हा थे। केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने 7 दमदार बचाव अपनी टीम के लिए किए और टीम को हारने नहीं दिया। इस दमदार प्रदर्शन के बाद वोजिन्हा की आंखों में खुशी के साथ-साथ थोड़े से गम के भी आंसू थे, क्योंकि उनकी मां को यूएस का वीजा नहीं मिला था, जो अपने बेटे को स्टेडियम में बैठकर विश्व कप खेलते हुए देखना चाहती थीं।

अनुभवी गोलकीपर के सामने पूरी स्पेनिश टीम नतमस्तक थी। स्पेन के फैंस लगातार निराश हो रहे थे। बॉल पर ज्यादा समय तक कब्जा स्पेन ने बनाए रखा और 27 शॉट लगाए, लेकिन एक भी गोल नहीं हो सका। यहां तक कि दूसरे हाफ में युवा सुपरस्टार लामिन यामल भी वोजिन्हा और केप वर्डे के डिफेंस को पार करने का कोड नहीं तोड़ पाए। जैसे ही आखिरी सीटी बजी, वोजिन्हा अपने नेट के पास झुककर रोने लगे, जिसके बाद उनके टीम के साथियों ने उन्हें गले लगा लिया।

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केप वर्डे ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप मैच में स्पेन के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। मैच ड्रॉ कराकर एक पॉइंट हासिल किया था, जो 2010 की चैंपियन टीम है और इस साल के टूर्नामेंट की पसंदीदा टीमों में शामिल है। वोजिन्हा ने मैच के बाद कहा कि वह अपने उन प्रियजनों के बारे में सोचकर भावनाओं में बह गए जो उनका सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं देख पाए: उनके दादा-दादी जिन्होंने उन्हें पाला-पोसा, और उनकी मां। उनके दादा-दादी का तो कुछ साल पहले निधन हो गया था, लेकिन उनकी मां जिंदा हैं। वह मैच देखना चाहती थीं, लेकिन उन्हें US में प्रवेश करने के लिए वीजा लेने के लिए समय पर पैसे नहीं मिले।

आपको बता दें, केप वर्डे उन 50 देशों में शामिल है, जिनके नागरिकों को अमेरिका का वीजा पाने के लिए $15,000 तक के बॉन्ड भरने पड़ते हैं। यह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की उन देशों से आने वाले यात्रियों पर बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है, जिनके बारे में अधिकारियों ने कहा कि वहां वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुकने वालों की दर ज़्यादा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले महीने केप वर्डे और चार दूसरे वर्ल्ड कप देशों के टिकट होल्डर्स के लिए यह जरूरत रोक दी थी, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कई फैंस के लिए यह बहुत देर हो चुकी थी।

कई बार रिटायरमेंट के बारे में सोचा- वोजिन्हा

वोजिन्हा ने कहा कि वह 2012 में नेशनल टीम में शामिल हुए और कई बार उन्होंने नेशनल टीम से रिटायर होने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने "इस सपने की वजह से खेलना जारी रखा।" वोजिन्हा ने कहा, "मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी के लिए, इस पल के लिए, इस सपने के लिए काम किया है। पिछली कई पीढ़ियों ने इस दिन का सपना देखा था, लेकिन वे इसे हासिल नहीं कर पाए। और अब यह सपना सच हो गया है।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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