Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

15 साल पहले मां खेली फीफा वर्ल्ड कप और अब बेटे ने किया विश्व कप डेब्यू, बन गया अद्भुत रिकॉर्ड

Vikash Gaur Bhasha, न्यूयॉर्क
Follow us on Google News
share

टाइलर बिंडन ईरान के खिलाफ विश्व कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिये मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर इतिहास रच दिया। जेनी बिंडन और टाइलर विश्व कप खेलने वाली मां बेटे की पहली जोड़ी है।

15 साल पहले मां खेली फीफा वर्ल्ड कप और अब बेटे ने किया विश्व कप डेब्यू, बन गया अद्भुत रिकॉर्ड

दुनिया के तमाम फुटबॉलर चाहते हैं कि वह अपने देश के लिए फीफा वर्ल्ड कप में खेलें। यहां तक कि कई देश तो अभी तक फुटबॉल विश्व कप में भी नहीं खेले हैं। इनमें एक देश भारत भी है, जो अभी तक विश्व कप नहीं खेला है। वहीं, न्यूजीलैंड के टायलर बिंडन ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी मां ने भी फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया है। टायलर बिंडन ईरान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिये मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर इतिहास रच दिया।

टायलर बिंडन की मां जेनी बिंडन हैं, जो पहले फीफा विश्व कप न्यूजीलैंड की महिला टीम के लिए खेल चुकी हैं। इस तरह जेनी बिंडन और टायलर विश्व कप खेलने वाली मां बेटे की पहली जोड़ी है। जेनी ने 2004 से 2014 तक न्यूजीलैंड के लिए गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने 2007 और 2011 में फीफा के महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2008 और 2012 में ओलंपिक खेलों में भी जेनी बिंडन हिस्सा ले चुकी हैं। अब उनका बेटा धमाल मचा रहा है।

ये भी पढ़ें:मेसी ने हासिल की FIFA World Cup में पहली हैट्रिक, अर्जेंटीना को दिलाई जीत

टायलर सोमवार को विश्व कप मैच में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर उतरे। खास बात यह थी कि उनके माता-पिता भी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। न्यूजीलैंड ने इरान से 2-2 से ड्रॉ खेला। टायलर के पिता ग्रांट न्यूजीलैंड की वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। टायलर जब 12 साल के थे तब उनका परिवार कैलिफोर्निया आ गया, क्योंकि जेनी को यूसीएलए महिला टीम की सहायक कोच बनाया गया था।

विश्व कप खेलने वाले पिता पुत्र की कई जोड़ियां हैं, लेकिन मां-बेटे की यह पहली जोड़ी है। पराग्वे के खिलाफ जीत में अमेरिका के लिए गोल करने वाले जियो के पिता क्लाउडियो रेना अमेरिका के लिए खेल चुके हैं। नॉर्वे के लिये पहले मैच में दो गोल करने वाले एर्लिंग हालैंड के पिता अल्फ इंजे हालैंड 1994 विश्व कप खेले हैं। कुछ भाइयों की जोड़ी भी विश्व कप खेली है, लेकिन मां के 15 साल पहले और बेटे के अब टूर्नामेंट में खेलने से एक नया इतिहास लिखा गया है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सीजन 11 जून से शुरू हुआ है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मुकाबले इस बार खेले जाने हैं, क्योंकि 48 टीमें इस बार खेल रही हैं। अभी तक ज्यादा से ज्यादा 32 टीमें टूर्नामेंट खेलती थीं, लेकिन अब 48 टीमों को एंट्री इस टूर्नामेंट में मिली है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट

और पढ़ें
FIFA Fifa World Cup

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।