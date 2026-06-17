15 साल पहले मां खेली फीफा वर्ल्ड कप और अब बेटे ने किया विश्व कप डेब्यू, बन गया अद्भुत रिकॉर्ड
टाइलर बिंडन ईरान के खिलाफ विश्व कप के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिये मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर इतिहास रच दिया। जेनी बिंडन और टाइलर विश्व कप खेलने वाली मां बेटे की पहली जोड़ी है।
दुनिया के तमाम फुटबॉलर चाहते हैं कि वह अपने देश के लिए फीफा वर्ल्ड कप में खेलें। यहां तक कि कई देश तो अभी तक फुटबॉल विश्व कप में भी नहीं खेले हैं। इनमें एक देश भारत भी है, जो अभी तक विश्व कप नहीं खेला है। वहीं, न्यूजीलैंड के टायलर बिंडन ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं, जिनकी मां ने भी फीफा विश्व कप में हिस्सा लिया है। टायलर बिंडन ईरान के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड के लिये मैदान पर उतरे तो उन्होंने अपनी मां के साथ मिलकर इतिहास रच दिया।
टायलर बिंडन की मां जेनी बिंडन हैं, जो पहले फीफा विश्व कप न्यूजीलैंड की महिला टीम के लिए खेल चुकी हैं। इस तरह जेनी बिंडन और टायलर विश्व कप खेलने वाली मां बेटे की पहली जोड़ी है। जेनी ने 2004 से 2014 तक न्यूजीलैंड के लिए गोलकीपर की भूमिका निभाई थी। इस दौरान उन्होंने 2007 और 2011 में फीफा के महिला विश्व कप में हिस्सा लिया था। इसके अलावा 2008 और 2012 में ओलंपिक खेलों में भी जेनी बिंडन हिस्सा ले चुकी हैं। अब उनका बेटा धमाल मचा रहा है।
टायलर सोमवार को विश्व कप मैच में स्थानापन्न खिलाड़ी के तौर पर उतरे। खास बात यह थी कि उनके माता-पिता भी दर्शक दीर्घा में मौजूद थे। न्यूजीलैंड ने इरान से 2-2 से ड्रॉ खेला। टायलर के पिता ग्रांट न्यूजीलैंड की वॉलीबॉल टीम के कप्तान रह चुके हैं। टायलर जब 12 साल के थे तब उनका परिवार कैलिफोर्निया आ गया, क्योंकि जेनी को यूसीएलए महिला टीम की सहायक कोच बनाया गया था।
विश्व कप खेलने वाले पिता पुत्र की कई जोड़ियां हैं, लेकिन मां-बेटे की यह पहली जोड़ी है। पराग्वे के खिलाफ जीत में अमेरिका के लिए गोल करने वाले जियो के पिता क्लाउडियो रेना अमेरिका के लिए खेल चुके हैं। नॉर्वे के लिये पहले मैच में दो गोल करने वाले एर्लिंग हालैंड के पिता अल्फ इंजे हालैंड 1994 विश्व कप खेले हैं। कुछ भाइयों की जोड़ी भी विश्व कप खेली है, लेकिन मां के 15 साल पहले और बेटे के अब टूर्नामेंट में खेलने से एक नया इतिहास लिखा गया है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का सीजन 11 जून से शुरू हुआ है। यूएसए, कनाडा और मैक्सिको इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। 100 से ज्यादा मुकाबले इस बार खेले जाने हैं, क्योंकि 48 टीमें इस बार खेल रही हैं। अभी तक ज्यादा से ज्यादा 32 टीमें टूर्नामेंट खेलती थीं, लेकिन अब 48 टीमों को एंट्री इस टूर्नामेंट में मिली है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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