ISL क्लबों के भविष्य पर संकट, AIFF और FSDL के बीच विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) और फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (FSDL) के बीच विवाद पर सुनवाई करेगा। 11 इंडियन सुपर लीग (ISL) क्लबों ने एआईएफएफ को चेतावनी दी है।

Bhasha Mon, 18 Aug 2025 08:44 PM
सुप्रीम कोर्ट अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) और एफएसडीएल के बीच 11 इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) क्लबों के भविष्य को लेकर उठे विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई 22 अगस्त को करने के लिए सोमवार को सहमत हो गया। यह विवाद राष्ट्रीय महासंघ और टूर्नामेंट के आयोजकों के साथ उनके अनुबंधों का नवीनीकरण नहीं होने के कारण उत्पन्न हुआ है।

11 आईएसएल क्लबों ने एआईएफएफ को चेतावनी दी है कि अगर शीर्ष स्तरीय घरेलू प्रतियोगिता के भविष्य को लेकर चल रहा गतिरोध जल्द ही नहीं सुलझाया गया तो उनके ‘पूरी तरह से बंद होने की संभावना है’।

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति एएस चंदुरकर की पीठ इस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई जब न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि अनुबंध की अवधि के दौरान फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड (एफएसडीएल) को आईएसएल का आयोजन करके इसका सम्मान करना होगा।

शंकरनारायणन ने कहा, ‘‘अगर ऐसा नहीं होता है तो एआईएफएफ को अनुबंध समाप्त करने और निविदा जारी करने का निर्देश दिया जाना चाहिए। अन्यथा खिलाड़ियों को नुकसान होगा और बार-बार भुगतान नहीं हो पाने के कारण फीफा द्वारा हम पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।’’ पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी।

