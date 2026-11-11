फीफा के प्लेयर इम्पैक्ट प्रोग्राम से जुड़े सुनील छेत्री, बोले- मैं बेहद खुश हूं कि मुझे…
भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री ने 'फीफा प्लेयर इम्पैक्ट प्रोग्राम' के दौरान मिली सीख को अमल में लाकर दुनिया भर के समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा जताई है।
भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी सुनील छेत्री फीफा के साथ एक स्पेशल प्रोग्राम में जुड़े। सुनील छेत्री को यहां एक बड़ी सीख मिली, जिसे वह अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। सुनील छेत्री 'फीफा प्लेयर इम्पैक्ट प्रोग्राम' में शामिल हुए थे। इस दौरान मिली सीख को उन्होंने अमल में लाकर दुनिया भर के समुदायों में सकारात्मक बदलाव लाने की इच्छा जताई है।
छेत्री ने 2005 से 2025 के बीच भारतीय टीम के लिए 150 से अधिक अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। वह फीफा के इस कार्यक्रम के दूसरे सत्र का हिस्सा बने। इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों को उन सामाजिक मुद्दों और समुदायों के लिए सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम बनाना है, जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं।
शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और खेलों तक समान अवसरों के साथ पहुंच इस कार्यक्रम में शामिल फुटबॉलरों के प्रमुख सरोकारों में हैं। फीफा की वेबसाइट पर जारी बयान में 42 वर्षीय छेत्री ने कहा, ''मैं बेहद खुश हूं कि मुझे यह अवसर मिला।''
उन्होंने कहा, ''मैं यहां मिली सीख को व्यवहार में उतारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि यहां पुरुष और महिला खिलाड़ियों के बीच कोई अंतर है। हम सभी अलग-अलग देशों की शानदार शख्सियतों और विश्वस्तरीय खिलाड़ियों से मिल रहे हैं।''
भारतीय टीम के पूर्व कप्तान का यह बयान 'फीफा प्लेयर इम्पैक्ट प्रोग्राम' के मूल उद्देश्य को बखूबी दर्शाता है। इस पहल के जरिए अलग-अलग पृष्ठभूमि से आने वाले फुटबॉल खिलाड़ियों को एक साझा सोच के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फीफा ने अपने बयान में कहा, ''मैदान पर खिलाड़ियों का प्रभाव नजर आता है, लेकिन वे जो विरासत गढ़ते हैं, उसका दायरा फुटबॉल से कहीं आगे तक जा सकता है।"
विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा के सहयोग और सामाजिक बदलाव के लिए खेल के इस्तेमाल में विशेषज्ञता रखने वाली एक प्रमुख बाहरी संस्था के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण और सलाह दी जाती है। इसका मकसद उनके विचारों को कार्ययोजनाओं में बदलना है।
वर्ष 2025 में केवल महिला खिलाड़ियों के साथ शुरू किए गए कार्यक्रम की सफलता के बाद इस बार इसका दायरा बढ़ाया गया है। फीफा का मानना है कि खिलाड़ी मैदान पर अपनी छाप छोड़ने के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने और दुनिया भर में स्थायी सामाजिक बदलाव लाने की भी क्षमता रखते हैं।
इस साल के प्रतिभागियों में स्पेन की फीफा महिला विश्व कप विजेता एलेक्सिया पुटेलास भी शामिल हैं। वहीं, सुनील छेत्री इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी हैं। इससे इस पहल के बढ़ते दायरे और महत्व का पता चलता है। कार्यक्रम का अगला महत्वपूर्ण चरण दिसंबर में होगा, जब सभी प्रतिभागी लंदन में जुटेंगे और ऑनलाइन सत्रों के माध्यम से अपनी परियोजनाओं का खाका प्रस्तुत करेंगे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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