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स्पेन की वर्ल्ड कप जीत कोई तुक्का नहीं, फुटबॉल का नया 'सुपरबॉस' बन गया है यह देश

By Vikash Gaur
Bhasha, न्यूयॉर्क
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FIFA World Cup 2026 में स्पेन की जीत महज संयोग नहीं है, क्योंकि इस देश ने पिछले कुछ समय से विश्व फुटबॉल में अपना दबदबा बनाए रखा है और इस खेल के सबसे बड़े मंच पर इसी की बानगी देखने को मिली।

स्पेन की वर्ल्ड कप जीत कोई तुक्का नहीं, फुटबॉल का नया 'सुपरबॉस' बन गया है यह देश

FIFA World Cup 2026: हाल ही में अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में खेले गए फुटबॉल विश्व कप में स्पेन की जीत महज संयोग नहीं है, क्योंकि इस देश ने पिछले कुछ समय से विश्व फुटबॉल में अपना दबदबा बनाए रखा है और इस खेल के सबसे बड़े मंच पर इसी की बानगी देखने को मिली। स्पेन ने रविवार को अर्जेंटीना को हराकर दूसरा विश्व कप जीता और इस तरह से मेंस, वुमेंस और यूथ प्रतियोगिताओं में हाल की जीत की लंबी सूची में एक और उपलब्धि जोड़ दी।

पुरुष टीम मौजूदा यूरोपीय चैंपियन और ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है। उसने दो बार नेशंस लीग के फाइनल में जगह बनाई, जिसमें एक बार वह चैंपियन बनी। स्पेन की महिला टीम मौजूदा विश्व कप चैंपियन है और दो बार महिला नेशंस लीग विजेता रह चुकी है। यह टीम 2025 यूरोपीय चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंची थी।

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स्पेन ने रच दिया इतिहास

स्पेन विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है, जिसके पास एक ही समय में पुरुष और महिला दोनों विश्व कप खिताब हैं। इतना ही नहीं वह इस सदी में दो बार मेंस विश्व कप जीतने वाला एकमात्र देश है। स्पेन 2010 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए विश्व कप में पहली बार चैंपियन बना था। स्पेन की पुरुष और महिला दोनों टीम ने पिछले कुछ वर्षों में युवा वर्ग के कई टूर्नामेंट भी जीते हैं।

दक्षिण अफ्रीका में स्पेन को पहला विश्व कप खिताब दिलाने वाले आद्रेंस इनिएस्टा, ज़ावी हर्नांडेज़, सर्जियो रामोस और जेरार्ड पिके जैसे खिलाड़ियों के संन्यास लेने के बाद स्पेन की पुरुष टीम को बदलाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धीरे-धीरे अपनी टीम को मजबूत बनाया और आज वह विश्व कप विजेता है।

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लामिन यामल, पाउ कुबार्सी, रोड्रि और अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल में गोल करने वाले फेरान टोरेस जैसे खिलाड़ी अब एक नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते ने कहा, ''अतीत की बातों को याद करके मैं भावुक हो जाता हूं। हमने सभी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है और यह शानदार है। यह खिलाड़ियों की एक ऐसी पीढ़ी है जो स्पेनिश खेल जगत, युवा लोगों और स्पेन के लिए एक मिसाल है। हमारी टीम एकजुट है और यही उसकी मजबूती का कारण है।''

स्पेन 2010 में चैंपियन बनने के बाद विश्व कप में अंतिम 16 से आगे नहीं बढ़ पाई थी लेकिन उसने 2022 में डे ला फुएंते के आने के बाद से लगभग हर प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया है। वह पिछले 38 मैच से अजेय है जो पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड है। स्पेन ने अपने खेल की एक विशेष शैली विकसित की है जिसमें उसके खिलाड़ी छोटे-छोटे पास देकर गेंद पर अपना नियंत्रण रखते हैं। उसकी रक्षापंक्ति बेहद मजबूत है। इसका एक नमूना विश्व कप में देखने को मिला जहां उसकी टीम ने केवल एक गोल खाया।

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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