वर्ल्ड कप के दूसरे मैच में ही घायल होने से बचा फैन, दक्षिण कोरिया के कप्तान सोन के पावरफुल शॉट से टकराया
दक्षिण कोरिया के कप्तान सोन ह्युंग-मिन के एक शॉट से चेक गणराज्य के खिलाफ मुकाबले में प्रशंसक चोटिल होने से बचा। मैच के दौरान हुई इस घटना का वीडियो सामने आाय है।
मैक्सिको ने फीफा विश्व कप 2026 के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। इस मुकाबले के बाद भारतीयसमयानुसार रात में दक्षिण कोरिया और चेक गणराज्य के बीच भिड़ंत हुई। इस मुकाबले में दक्षिण कोरिया ने पिछड़ने के बाद वापसी की और विश्व कप फुटबॉल के दूसरे मैच में चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया। मैच खत्म होने के बाद दक्षिण कोरियाई टीम ने गोलपोस्ट के पीछे खड़े होकर अपने प्रशंसकों के साथ जश्न मनाया। हालांकि इस शानदार मुकाबले के दौरान स्टेडियम में मौजूद एक फैन चोटिल होने से बाल-बाल बचा। दक्षिण कोरिया के स्टार फॉरवर्ड और कप्तान सोन ह्युंग-मिन चेक गणराज्य के खिलाफ मैच के दौरान इतने आक्रामक नजर आए कि उनका एक तेज शॉट स्टैंड में बैठे एक प्रशंसक को गंभीर चोटिल करने वाला था।
दक्षिण कोरिया के कप्तान सोन ह्युंग-मिन की फीफा विश्व कप में शुरुआत अच्छी नहीं रही। गुआडालाजारा स्टेडियम में उन्होंने कई बार गोल करने का मौका बनाया लेकिन हर बार चूक गए। सन अपना आखिरी विश्वकप यादगार बनाने के इरादे से उतरे हैं। हालांकि पहले मैच में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके। 12वें मिनट में ही कप्तान को गोल करने का मौका मिला था लेकिन वह इसे भुना नहीं सके। इसके बाद कुछ और मौके बने थे लेकिन वह असफल रहे। इस बीच उनका एक शॉट गोलपोस्ट के ऊपर से होते हुए स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की तरफ गया, जहां एक प्रशंसक ने चोटिल होने से बचने के लिए अपना पूरा जोर लगाया और फुटबॉल उसकी शरीर से लगने के बाद दूर जाकर गिरा।
दक्षिण कोरिया ने जीता पहला मुकाबला
ह्वांग इन-बीओम ने एक गोल किया और एक अन्य गोल में मदद की, जिससे दक्षिण कोरिया ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए बृहस्पतिवार की रात को विश्व कप फुटबॉल के दूसरे मैच में चेक गणराज्य को 2-1 से हरा दिया। पहले हाफ में दोनों टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और मैदान से बाहर जाते समय दर्शकों ने उनकी हूटिंग की। इसके बाद चेक गणराज्य ने 59वें मिनट में कप्तान लादिस्लाव क्रेजी के हेडर से किए गए शानदार गोल से बढ़त हासिल कर ली। यह गोल पेनल्टी एरिया में एक लंबी थ्रो-इन के बाद हुआ। दक्षिण कोरिया ने 67वें मिनट में बराबरी कर ली, जब ह्वांग ने दो खिलाड़ियों को चकमा देने के लिए शॉट मारने का नाटक किया और गोल दाग दिया। इसके बाद उन्होंने दाहिनी ओर से क्रॉस पास दिया, जिस पर ओह ह्योन-ग्यू ने 80वें मिनट में निर्णायक गोल दागा। यह मैच ग्वाडालाजारा स्टेडियम में खेला गया जहां सैकड़ों सीट खाली पड़ी थी।
मैक्सिको ने जीत के साथ की शुरुआत
सह मेजबान मैक्सिको ने अब तक के सबसे बड़े फुटबॉल विश्व कप के उद्घाटन मैच में दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर अपने अभियान की धमाकेदार शुरुआत की। इस बार विश्व कप में 48 टीम भाग ले रही हैं और खचाखच भरे एज़्टेका स्टेडियम में मैक्सिको की टीम पर अपेक्षाओं का दबाव होना स्वाभाविक था। लेकिन उसके खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई और दक्षिण अफ्रीका को आसानी से हराकर अपने प्रशंसकों को जमकर जश्न मनाने का मौका दिया। इस मैच में तीन खिलाड़ियों को लाल कार्ड भी दिखाए गए। जूलियन क्विनोनेस (नौवें मिनट) और राउल जिमेनेज (66वें) ने मैक्सिको के लिए गोल किए, जो कनाडा और अमेरिका के साथ इस टूर्नामेंट की सह-मेजबानी कर रहा है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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