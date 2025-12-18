Hindustan Hindi News
ये छोटा सा देश क्वालीफाई कर गया, भारत कब खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप? राज्यसभा में उठा फुटबॉल का मुद्दा

संक्षेप:

राज्यसभा में भारतीय फुटबॉल का मुद्दा उठा है। भारत में फुटबॉल का स्तर लगातार गिर रहा है। भारत ने कभी फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं लिया है।

Dec 18, 2025 05:15 pm ISTMd.Akram नई दिल्ली, भाषा
भारतीय फुटबॉल के भविष्य का मुद्दा गुरुवार को गुरुवार को राज्यसभा में भी उठाया गया तथा कांग्रेस के जोस के मणि ने कुराकाओ जैसे छोटा देश के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने का हवाला देते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया से इस खेल के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना के बारे में पूछा। भारत में फुटबॉल का स्तर लगातार गिर रहा है तथा व्यावसायिक साझेदार नहीं मिलने के कारण इस साल अभी तक घरेलू सत्र भी शुरू नहीं हो पाया है।

कुराकाओ की महज इतनी आबादी

केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले मणि ने पूछा कि क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि 158000 की आबादी वाले कुराकाओ ने हाल ही में अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई दीर्घकालिक योजनाएं हैं जिससे भारत को विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिले। उन्होंने जानना चाहा कि देश में फुटबॉल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं।

AIFF के पास है दीर्घकालिक योजना

मांडविया ने कुराकाओ का जिक्र किए बिना जवाब दिया, ‘‘विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना फुटबॉल की विश्व में सर्वोच्च संस्था फीफा द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है। विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए कदम उठाने सहित किसी विशिष्ट खेल के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) की होती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। एआईएफएफ ने सूचित किया है कि उसके पास फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के लिए दीर्घकालिक योजना है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।’’

क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश

कुराकाओ कुल क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के मामले में विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाला सबसे छोटा देश बन गया है। इसके विपरीत भारत, एक अरब से अधिक आबादी होने के बावजूद इस खेल में लगातार खराब प्रदर्शन कर रहा है। मांडविया से सरकार की खेलो इंडिया योजना की प्रगति के बारे में भी पूछा गया। खेल मंत्री ने जवाब देते हुए कहा, ‘‘अप्रैल 2024 तक खेलो इंडिया योजना के तहत देश भर के खेलो इंडिया केंद्रों में कुल 28214 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया गया। देश भर में कुल 991 खेलो इंडिया केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।’’

मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
