ये छोटा सा देश क्वालीफाई कर गया, भारत कब खेलेगा फीफा वर्ल्ड कप? राज्यसभा में उठा फुटबॉल का मुद्दा

संक्षेप: राज्यसभा में भारतीय फुटबॉल का मुद्दा उठा है। भारत में फुटबॉल का स्तर लगातार गिर रहा है। भारत ने कभी फीफा वर्ल्ड कप में भाग नहीं लिया है।

भारतीय फुटबॉल के भविष्य का मुद्दा गुरुवार को गुरुवार को राज्यसभा में भी उठाया गया तथा कांग्रेस के जोस के मणि ने कुराकाओ जैसे छोटा देश के फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालीफाई करने का हवाला देते हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया से इस खेल के लिए सरकार की दीर्घकालिक योजना के बारे में पूछा। भारत में फुटबॉल का स्तर लगातार गिर रहा है तथा व्यावसायिक साझेदार नहीं मिलने के कारण इस साल अभी तक घरेलू सत्र भी शुरू नहीं हो पाया है।

कुराकाओ की महज इतनी आबादी केरल का प्रतिनिधित्व करने वाले मणि ने पूछा कि क्या सरकार ने इस बात पर गौर किया है कि 158000 की आबादी वाले कुराकाओ ने हाल ही में अगले साल होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई कर लिया है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार के पास ऐसी कोई दीर्घकालिक योजनाएं हैं जिससे भारत को विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने में मदद मिले। उन्होंने जानना चाहा कि देश में फुटबॉल प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं।

AIFF के पास है दीर्घकालिक योजना मांडविया ने कुराकाओ का जिक्र किए बिना जवाब दिया, ‘‘विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना फुटबॉल की विश्व में सर्वोच्च संस्था फीफा द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित है। विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप में भागीदारी के लिए कदम उठाने सहित किसी विशिष्ट खेल के विकास की जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल महासंघ (एनएसएफ) की होती है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) को देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। एआईएफएफ ने सूचित किया है कि उसके पास फीफा विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने के लिए दीर्घकालिक योजना है, जिसमें पुरुष और महिला दोनों राष्ट्रीय टीमों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।’’