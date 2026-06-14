स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद FIFA World Cup में जीता मैच, ब्राजील को भी पॉइंट्स टेबल में पछाड़ा
स्कॉटलैंड ने 36 साल बाद FIFA World Cup में कोई मैच जीता है, जबकि ब्राजील और मोरक्को जैसी टीमों को पॉइंट्स टेबल में पछाड़ दिया है, क्योंकि हैती को 1-0 से हराया है। वहीं, ब्राजील और मोरक्को का मैच ड्रॉ रहा।
FIFA World Cup 2026 में स्कॉटलैंड की टीम ने जीत के साथ शुरुआत की है। ग्रुप सी में स्कॉटलैंड ने हैती को 1-0 से हराया है। जॉन मैकगिन ने 28वें मिनट में विरोधी डिफेंडर के शॉट को डिफ्लेक्ट करके गोलकीपर जॉनी प्लासाइड को छका दिया और स्कॉटलैंड ने शनिवार को वर्ल्ड कप के ग्रुप सी के मैच में हैती को हराकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। स्कॉटिश टीम 1998 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप खेल रही थी। यहां तक कि वर्ल्ड कप में 1990 के बाद स्कॉटलैंड की यह पहली जीत है, जब उन्होंने स्वीडन को 2-1 से हराया था। स्कॉटलैंड को किसी भी वर्ल्ड कप मैच में जीत 36 साल के बाद मिली है।
इसी ग्रुप की फेवरिट टीम ब्राजील और मोरक्को हैं, जो शनिवार को एकदूसरे के आमने-सामने थीं। ये मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हुआ। ऐसे में स्कॉटलैंड की टीम ग्रुप सी की पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गई, क्योंकि जीत पर 3 पॉइंट्स मिलते हैं और एक-एक पॉइंट्स ड्रॉ मैच के लिए मिलता है। ऐसे में स्कॉटलैंड अब इस ग्रुप में शीर्ष पर है। स्कॉटलैंड ने अगर ब्राजील और मोरक्को में से किसी एक के खिलाफ ड्रॉ खेला या फिर जीत दर्ज की तो फिर इस टीम के राउंड 32 में जाने के चांस बढ़ जाएंगे।
वहीं हैती, जिसने वर्ल्ड कप में सिर्फ 1974 में वेस्ट जर्मनी में हिस्सा लिया था, अभी भी अपने पहले वर्ल्ड कप पॉइंट की तलाश में है। मैकगिन का गोल बॉक्स में चे एडम्स के मिस होने पर रिबाउंड पर हुआ, जो प्लेसाइड से टकराकर खुली जगह में चला गया। मैकगिन का शॉट 13 यार्ड दूर से एक डिफेंडर से टकराकर बाहर निकल गया। स्कॉटलैंड के टार्टन आर्मी के सपोर्टर बड़ी संख्या में बाहर थे, जिससे बोस्टन से लगभग 30 मील बाहर मौजूद जिलेट स्टेडियम में लाल झंडे लहरा रहे थे।
स्कॉटलैंड 17वें मिनट में गोल के करीब पहुंच गया जब कप्तान स्कॉट मैकटोमिने ढीले पड़ गए और उन्होंने एक शॉट मारा जो पोस्ट के ऊपर से टकरा गया। हैती को दूसरे हाफ में सबसे अच्छे मौके मिले। 74वें मिनट में, रूबेन प्रोविडेंस ने विल्सन इसिडोर को एक क्रॉस भेजा, लेकिन फॉरवर्ड गेंद को अंदर डालने की कोशिश में खाली हाथ रहा। फिर 84वें मिनट में, फ्रांट्ज़डी पिएरोट का हेडर बाईं ओर से बाहर चला गया। स्कॉटलैंड शुक्रवार को जिलेट स्टेडियम में मोरक्को से खेलने के लिए शहर में ही रहेगा। हैती का अगला मुकाबला शुक्रवार को फिलाडेल्फिया में ब्राजील से होगा।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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