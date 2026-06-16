Roberto Lopes हैं वो फुटबॉलर, जिन्हें लिंक्डइन से मिला था केप वर्डे के लिए खेलने का ऑफर
Roberto Lopes को केप वर्डे की टीम की ओर से लिंक्डइन के जरिए ऑफर मिला था, जिसे जल्द ही उन्होंने स्वीकार किया। अब फीफा वर्ल्ड कप में स्पेन के खिलाफ उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है।
केप वर्डे टीम की हर कोई तारीफ कर रहा है, जिसने सोमवार 15 जून को फीफा वर्ल्ड कप 2026 के एक मैच में स्पेन जैसी दिग्गज टीमों को दांतों तले चने चबवा दिए। मुकाबला भले ही 0-0 की बराबरी पर खत्म हुआ, लेकिन इसे स्पेन की हार और केप वर्डे की जीत समझा जा सकता है। केप वर्डे के डिफेंडर रॉबर्टो लोपेस ने टीम के ऐतिहासिक प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाई। उनको अपनी टीम के गोलकीपर से भी भरपूर साथ मिला, लेकिन रॉबर्टो लोपेस की कहानी बहुत ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उन्हें सोशल मीडिया से फुटबॉल में करियर बनाने का मौका मिला था।
दरअसल, कई साल पहले तक रॉबर्टो लोपेस एक नियमित डेस्क जॉब में व्यस्त और फुटबॉल की पिच से दूर थे। हालांकि, अब वे फीफा वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं। यहां तक कि लिंक्डइन पर आया एक मैसेज उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था, जिसकी बदौलत उन्हें केप वर्डे की टीम में मौका मिला। बात 2019 की है, जब केप वर्डे के कोच रुई अगुआस ने रॉबर्टो लोपेस को खोजा था। उनके पिता अफ्रीका के इस आइलैंड पर जन्मे थे। ऐसे में फीफा के नियमों के हिसाब से लोपेस अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के योग्य थे।
फुटबॉल में जिस तरह खिलाड़ियों से संपर्क किया जाता है, उस तरह कोच अगुआस रॉबर्टो लोपेस से संपर्क नहीं साध सके। ऐसे में उन्होंने लिंक्डइन का शिकार लिया। पहला मैसेज कभी उनके पास नहीं पहुंचा। लोपेस ने FIFPro को बताया, “यह एक अजीब कहानी है कि मैंने इंटरनेशनल फुटबॉल में कैसे शुरुआत की। असल में, कॉलेज के दौरान, मैंने एक लिंक्डइन अकाउंट बनाया, कुछ दोस्तों से जुड़ा और कुछ सालों तक इसे अंधेरे में रखा।”
मुझे लगा स्पैम है- रॉबर्टो
लोपेस ने आगे बताया, “फिर एक दिन, मुझे उस समय केप वर्डे टीम के मैनेजर, रुई अगुआस का मैसेज मिला। उन्होंने पुर्तगाली में एक वेलकम मैसेज भेजा, जो मैं उस समय नहीं बोल पाता था। मैंने बस यह मान लिया कि यह ‘मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद’ मैसेज या स्पैम है।” लोपेस ने माना कि उन्होंने इस मैसेज को नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने बाद में BBC Sport को बताया था, "मुझे लगा कि यह एक स्पैम मैसेज है और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया।"
9 महीने बाद फिर से अगुआस ने जुड़ने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने मैसेज में लिखा था, “हाय रॉबर्टो, क्या तुम्हें मेरी कही बात पर सोचने का मौका मिला?” इसके बाद उन्होंने गूगल ट्रांसलेट का सहारा लिया। उन्होंने बताया, "मैं इससे बहुत खुश था। मैंने कहा, 'हां, 100 परसेंट मैं टीम का हिस्सा बनना चाहूंगा।'" लोपेस ने कहा, "यह (लिंक्डइन के जरिए) एक अजीब एंगल था, लेकिन जब मैंने देखा कि मौका मेरे सामने है, तो मैं पहले ही मिनट मैंने हां कर दी।"
पिको के नाम से फेमस लोपेस ने केप वर्डे के लिए उसी साल आखिर में डेब्यू किया और सोमवार 15 जून 2026 को टीम के विश्व कप डेब्यू मैच में खेला भी, जिसने सितारों से सजी स्पेन की टीम को चौंका दिया। स्पेन की टीम को इस विश्व कप की सबसे पसंदीदा टीम कहा जा रहा है, लेकिन एक छोटे से देश की टीम ने उसे हिलाकर रख दिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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