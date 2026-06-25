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FIFA World Cup 2026 में कतर के खिलाड़ी ने कर दिया बड़ा कांड, लग गया 5 मैचों का बैन

Vikash Gaur Bhasha, अटलांटा
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कतर के खिलाड़ी असीम मदीबो पर FIFA World Cup 2026 में कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कोने के पैर में फ्रैक्चर करने के लिए बुधवार को पांच मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया। कतर की टीम भी बाहर हो चुकी है।

FIFA World Cup 2026 में कतर के खिलाड़ी ने कर दिया बड़ा कांड, लग गया 5 मैचों का बैन

कतर के खिलाड़ी असीम मदीबो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा कुछ कर दिया, जिसकी वजह से उन पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे पांच मैचों का प्रतिबंध लग गया है। कतर ने अपना आखिरी लीग मैच खेल लिया है, जिसमें हारकर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। हालांकि, इस विश्व कप के मैच में असीम मदीबो ने कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कोने के पैर में फ्रैक्चर कर दिया था। बुधवार को इस मामले में फीफा ने पांच मैच का प्रतिबंध इस खिलाड़ी पर लगा दिया गया।

वैंकूवर में पिछले बृहस्पतिवार को खेले गए कनाडा वर्सेस कतर मैच के दौरान यह घटना घटी। कनाडा ने इस मैच में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी थी। मदीबो को गलत तरीके से टैकल करने के लिए तुरंत ही लाल कार्ड दिखाया गया था। इसके बाद फीफा की अनुशासनात्मक समिति ने उनके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया और अब उनका प्रतिबंध पांच मैच तक बढ़ा दिया है। समिति ने कहा है कि ऐसा अनुचित खेल के लिए किया गया है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।

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कोने को मैच के दौरान ही स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और बाद में उनके बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जिसकी सर्जरी हुई है। अगर चोट मामूली होती तो यह सजा इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बात फ्रैक्चर और सर्जरी तक पहुंची है तो जाहिर है कि फीफा को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी थी। हालांकि, विश्व कप के दौरान घटी घटना के लिए यह सबसे बड़ी सजा नहीं है। ब्राजील में 2014 में खेले गए विश्व कप में उरुग्वे के स्ट्राइकर लुई सुआरेज़ को इटली के डिफेंडर जियोर्जियो चिएलिनी को काटने पर नौ मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। यहीं नहीं उन्हें चार महीने के लिए फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।

तीसरी सबसे बड़ी सजा मदीबो को मिली

इटली के डिफेंडर माउरो टैसोटी ​​पर 1994 में स्पेन के फॉरवर्ड लुई एनरिक को कोहनी मारने के लिए आठ मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस तरह यह संभवतः तीसरी सबसे बड़ी सजा किसी भी खिलाड़ी को फीफा विश्व कप के दौरान मिली है। वहीं, अगर बात कतर की करें तो टीम पहला मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेली थी, लेकिन कनाडा से शर्मनाक हार उन्हें मिली। आखिरी मैच में टीम 3-1 से हारी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बोस्निया और हर्जेगोविना से टीम हार गई और राउंड 32 में भी नहीं पहुंच पाई है।

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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