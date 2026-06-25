FIFA World Cup 2026 में कतर के खिलाड़ी ने कर दिया बड़ा कांड, लग गया 5 मैचों का बैन
कतर के खिलाड़ी असीम मदीबो पर FIFA World Cup 2026 में कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कोने के पैर में फ्रैक्चर करने के लिए बुधवार को पांच मैच का प्रतिबंध लगा दिया गया। कतर की टीम भी बाहर हो चुकी है।
कतर के खिलाड़ी असीम मदीबो ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 में ऐसा कुछ कर दिया, जिसकी वजह से उन पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे पांच मैचों का प्रतिबंध लग गया है। कतर ने अपना आखिरी लीग मैच खेल लिया है, जिसमें हारकर टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। हालांकि, इस विश्व कप के मैच में असीम मदीबो ने कनाडा के मिडफील्डर इस्माइल कोने के पैर में फ्रैक्चर कर दिया था। बुधवार को इस मामले में फीफा ने पांच मैच का प्रतिबंध इस खिलाड़ी पर लगा दिया गया।
वैंकूवर में पिछले बृहस्पतिवार को खेले गए कनाडा वर्सेस कतर मैच के दौरान यह घटना घटी। कनाडा ने इस मैच में कतर को 6-0 से करारी शिकस्त दी थी। मदीबो को गलत तरीके से टैकल करने के लिए तुरंत ही लाल कार्ड दिखाया गया था। इसके बाद फीफा की अनुशासनात्मक समिति ने उनके खिलाफ कड़ा ऐक्शन लिया और अब उनका प्रतिबंध पांच मैच तक बढ़ा दिया है। समिति ने कहा है कि ऐसा अनुचित खेल के लिए किया गया है। इस फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है।
कोने को मैच के दौरान ही स्ट्रेचर पर मैदान से बाहर ले जाया गया और बाद में उनके बाएं पैर की हड्डी टूटी हुई पाई गई, जिसकी सर्जरी हुई है। अगर चोट मामूली होती तो यह सजा इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन बात फ्रैक्चर और सर्जरी तक पहुंची है तो जाहिर है कि फीफा को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी थी। हालांकि, विश्व कप के दौरान घटी घटना के लिए यह सबसे बड़ी सजा नहीं है। ब्राजील में 2014 में खेले गए विश्व कप में उरुग्वे के स्ट्राइकर लुई सुआरेज़ को इटली के डिफेंडर जियोर्जियो चिएलिनी को काटने पर नौ मैचों के लिए निलंबित कर दिया गया था। यहीं नहीं उन्हें चार महीने के लिए फुटबॉल से संबंधित सभी गतिविधियों से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
तीसरी सबसे बड़ी सजा मदीबो को मिली
इटली के डिफेंडर माउरो टैसोटी पर 1994 में स्पेन के फॉरवर्ड लुई एनरिक को कोहनी मारने के लिए आठ मैच के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस तरह यह संभवतः तीसरी सबसे बड़ी सजा किसी भी खिलाड़ी को फीफा विश्व कप के दौरान मिली है। वहीं, अगर बात कतर की करें तो टीम पहला मैच स्विट्जरलैंड के खिलाफ 1-1 से ड्रॉ खेली थी, लेकिन कनाडा से शर्मनाक हार उन्हें मिली। आखिरी मैच में टीम 3-1 से हारी और टूर्नामेंट से बाहर हो गई। बोस्निया और हर्जेगोविना से टीम हार गई और राउंड 32 में भी नहीं पहुंच पाई है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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