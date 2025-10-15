कतर और सऊदी अरब ने फुटबॉल विश्व कप का टिकट कटाया

संक्षेप: कतर और सऊदी अरब ने एशियाई क्वालीफाइंग में अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करके अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित कर ली।

कतर और सऊदी अरब ने एशियाई क्वालीफाइंग में अपने अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल करके अगले साल होने वाले फुटबॉल विश्व कप में अपनी जगह सुरक्षित कर ली।

कतर ने चौथे दौर के मैच में दोहा में संयुक्त अरब अमीरात को 2-1 से हराया जबकि सऊदी अरब ने जेद्दा में इराक के साथ गोल रहित ड्रॉ खेला, जिससे वे 48 टीमों के विश्व कप के लिए एशिया से क्वालीफाई करने वाली सातवीं और आठवीं टीम बन गईं।

कतर दूसरी बार विश्व कप में भाग लेगा। पिछली बार मेजबान होने के कारण वह पहली बार विश्व कप में खेला था। इस तरह से यह पहला अवसर है जबकि उसने क्वालिफिकेशन के जरिए विश्व कप में जगह बनाई। सऊदी अरब सातवीं बार विश्व कप में भाग लेगा।