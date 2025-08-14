2025 में PSG का दबदबा कायम, टॉटेनहैम को हराकर UEFA सुपर कप जीता; उठाई साल की पांचवीं ट्रॉफी
चैंपियंस लीग के चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने अपना स्वप्निल अभियान जारी रखते हुए बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में टॉटेनहैम को हराकर UEFA सुपर कप जीत लिया जो फ्रांस के इस फुटबॉल क्लब की वर्ष 2025 में पांचवी ट्रॉफी है।
चैंपियंस लीग के चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन (पीएसजी) ने अपना स्वप्निल अभियान जारी रखा है। साल 2025 में पीएसजी का दबदबा फुटबॉल में कायम है। यूईएफए सुपर कप के फाइनल में बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी ने टॉटेनहैम को हराकर खिताबी जीत हासिल की। इसी के साथ फ्रांस के इस फुटबॉल क्लब ने साल 2025 की पांचवीं ट्रॉफी उठाई है।
नूनो मेंडेस ने शूटआउट में निर्णायक स्पॉट किक को गोल में बदलकर पीएसजी की शानदार वापसी को अंजाम तक पहुंचाया। पीएसजी की जीत एक समय असंभव लग रही थी, क्योंकि चैंपियंस लीग और यूरोपा लीग के विजेताओं के बीच खेले गए इस वार्षिक मैच में टॉटेनहैम निर्धारित समय के 85वें मिनट तक 2-0 से आगे चल रहा था।
ली कांग-इन ने निचले कोने में जोरदार शॉट लगाकर पीएसजी के लिए पहला गोल किया, जबकि उनके साथी खिलाड़ी गोंकालो रामोस ने इंजरी टाइम के चौथे मिनट में बराबरी का गोल दागकर उडीन के स्टेडियो फ्रीउली में खेले गए इस रोमांचक मैच में स्कोर 2-2 कर दिया। पेनल्टी शूटआउट में पीएसजी के लिए विटिना पहले प्रयास में चूक गए।
इसके बाद टॉटेनहैम शूटआउट में 2-0 की बढ़त बनाकर फिर से उलटफेर करने की स्थिति में आ गया, लेकिन उसके खिलाड़ी मिकी वैन डे वेन और मैथिस टेल पेनल्टी को गोल में नहीं बदल पाए, जबकि पीएसजी ने लगातार चार पेनल्टी गोल में बदलीं और साल की पांचवीं अपने कैबिनेट में जमा की। पीएसजी ने इस साल चैंपियंस लीग, लीग 1 और कूप डी फ्रांस का तिहरा खिताब जीता था। उसने जनवरी में ट्रॉफी डेस चैंपियंस भी जीता था। इस तरह पांच ट्रॉफी इस साल क्लब ने जीत ली हैं।
