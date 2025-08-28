नेशनल स्पोर्ट्स डे पर विशाखापट्टनम में सजेगा कबड्डी का मंच, होगा PKL के 12वें सीजन का आगाज

नेशनल स्पोर्ट्स डे पर प्रो कबड्डी लीग के 12वें सीजन का आगाज होने वाला है। विशाखापट्टनम में प्रो कबड्डी लीग के नए सीजन की शुरुआत हो रही है। पहले मैच में मेजबान तेलुगु टाइटन्स और तमिल थलाइवाज धमाल मचाएंगे।

प्रो कबड्डी लीग (पीकेएल) का सीजन 12 शुरू होने को है। यह अब तक का सबसे रोमांचक और आक्रामक सीजन होने वाला है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के खूबसूरत बंदरगाह शहर विशाखापट्टनम से होगी। रोचक बात यह है की लीग सात साल के अंतराल के बाद भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को वाइजैग में वापसी कर रही है।

पीकेएल के इस सीजन के पहले मैच में घरेलू पसंदीदा टीम तेलुगु टाइटन्स का सामना तमिल थलाइवाज से होगा, जबकि दूसरे मैच में बेंगलुरु बुल्स और पुनेरी पल्टन विशाखापट्टनम के विश्वनाथ स्पोर्ट्स क्लब में आमने सामने होंगे। नए सीजन की शुरुआत के लिए वरुण बीच स्थित नोवोटेल होटल में एक भव्य लॉन्च का आयोजन किया गया। इस अवसर की शुरुआत मशाल के बिजनेस हेड और प्रो कबड्डी लीग के लीग चेयरमैन अनुपम गोस्वामी, तेलुगु टाइटन्स के कप्तान विजय मलिक, तमिल थलाइवाज के कप्तान पवन सहरावत और बाकी 10 कप्तानों ने की।

तेलुगु टाइटन्स के कप्तान विजय मलिक ने कहा, “सीजन 12 काफ़ी प्रतिस्पर्धी होने वाला है। हर टीम ने अपने आप को मज़बूत किया है और लीग में तैयारी का स्तर काफी ऊंचा है। खिलाड़ियों के तौर पर, हम जानते हैं कि हर मैच हमारी जमकर परीक्षा लेगा और यही बात प्रो कबड्डी लीग के इस सीजन को अब तक का सबसे रोमांचक सीजन बनाएगी। इतना तय है कि कोई भी मैच आसान नहीं होगा और हर जीत के लिए काफी मेहनत करनी होगी।”

इस सीजन में तमिल थलाइवाज़ की कप्तानी करने जा रहे स्टार रेडर पवन सहरावत ने कहा, “ घरेलू टीम के ख़िलाफ़ सीजन की शुरुआत करने से रोमांच और बढ़ जाता है। हम जानते हैं कि दर्शक उनका पूरा समर्थन करेंगे, लेकिन इससे हमें और ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। इस तरह के मैच सीजन की शुरुआत का रुख़ तय करते हैं और हम दर्शकों को एक शानदार मुक़ाबला देने के लिए उत्सुक हैं।”

देश के हर कोने में खेला जाने वाला खेल- कबड्डी भारतीय सशस्त्र बलों के ताने-बाने में भी गहराई से समाया हुआ है। सीजन की शुरुआत से पहले, पीकेएल ने भारतीय सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जहाँ 12 कप्तानों ने आईएनएस कुरसुरा का दौरा किया। यह एक पनडुब्बी थी जिसने 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था और जहाँ इसने गश्ती अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पीकेएल के तीन सैनिक खिलाड़ी - देवांक (भारतीय सेना, बंगाल वॉरियर्स), नवीन (भारतीय वायु सेना, हरियाणा स्टीलर्स), भारत (भारतीय नौसेना, तेलुगु टाइटन्स), भी आईएनएस कुरसुरा में एक विशेष कार्यक्रम में शामिल हुए।