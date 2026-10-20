क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर लगा एक महीने का बैन, साथ में लगा फाइन; जानिए क्यों मिली उन्हें ये सजा?
क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने 30 दिन का सस्पेंशन और 255 यूरो का फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान पुर्तगाल टीम छोड़ दी थी।
पुर्तगाल के महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर एक महीने का बैन लगा है। रोनाल्डो पर पुर्तगाली फुटबॉल फेडरेशन ने 30 दिन का सस्पेंशन और 255 यूरो का फाइन लगाया है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान पुर्तगाल टीम छोड़ दी थी। 41 साल के खिलाड़ी को नेशनल टीम कैंप को छोड़ने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा सकता है।
गोल डॉट कॉम के मुताबिक, रोनाल्डो ने पुर्तगाल टीम के कैंप को बीच में छोड़़ दिया था। इसलिए उन पर एक महीने का सस्पेंशन लगा है, जबकि छोटा सा फाइन भी लगा है। दिग्गज फॉरवर्ड प्लेयर को अब नेशनल टीम कैंप छोड़ने के फैसले के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। फेडरेशन ने पुर्तगाल के कप्तान के खिलाफ फॉर्मल कार्रवाई शुरू करने के बाद सस्पेंशन लगाया है।
कोच से हो गई थी रोनाल्डो की बहस
बताया जा रहा है कि सितंबर के आखिर में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पुर्तगाल के कोच जॉर्ज जीसस से बहस हो गई थी, क्योंकि नॉर्वे पर नेशनल टीम की 2-1 की इंटरनेशनल जीत के दौरान वह बेंच पर बैठे थे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने दावा किया कि जीसस ने उन्हें पहले ही भरोसा दिलाया था कि वह करीब 30 मिनट तक खेलेंगे। हालांकि, जीसस ने पुर्तगाल के कप्तान को मैच के दौरान वार्मअप करने के लिए कहा था, लेकिन फॉरवर्ड को कभी मैदान पर नहीं उतारा गया।
अब खबर है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीम के कोच के इस फैसले से निराश थे, उन्हें लगा कि कोच ने उनकी चिंताओं को गंभीरता से नहीं लिया। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि जीसस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थिति को सबके सामने समझाने का अपना दूसरा वादा भी तोड़ दिया। वहीं, डेनमार्क के खिलाफ मैच से पहले अल-नासर के कप्तान के पुर्तगाल के ट्रेनिंग कैंप छोड़ने का फैसला करने से पहले तनाव बढ़ गया था। इसके बाद उन्होंने अपने टीम के साथियों और समर्थकों से सबके सामने एक लंबी माफी मांगी और माना कि नेशनल टीम से उनके जाने की सज़ा जरूर मिलेगी।
अल-नासर के फॉरवर्ड ने सही सजा की भी मांग की थी और कहा था कि एक रोल मॉडल होने के नाते उनके कामों को सख्ती से देखना और भी जरूरी हो गया है। जीसस के हालात को संभालने के तरीके की आलोचना करने के बावजूद, पुर्तगाल के कप्तान ने कहा कि वह अपने फैसले के नतीजे मानने को तैयार हैं। फेडरेशन ने अब 30 दिन का सस्पेंशन और €255 का फाइन लगाया है। पुर्तगाली फॉरवर्ड की कमाई के मुकाबले यह फाइनेंशियल पेनल्टी काफी कम है, लेकिन जिस तरह फेडरेशन आम खिलाड़ियों के खिलाफ फैसले लेता है, उसी तरह रोनाल्डो के खिलाफ फैसला लिया गया है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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