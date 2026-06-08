फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को इन चीजों से बचकर रहना होगा, वरना लिया जाएगा कड़ा एक्शन
फीफा वर्ल्ड कप 2026 का 11 जून से आगाज हो रहा। समय बर्बादी, अनुशासनहीनता और विवादित व्यवहार रोकने के लिए फीफा कड़ी कार्रवाई करेगा। खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर सतर्क रहना होगा।
फीफा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों को मैदान के अंदर और बाहर भी बेहद कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से लेकर अपने व्यवहार तक, हर गतिविधि के लिए विस्तृत दिशा निर्देश हैं, जिनका उल्लंघन करने पर रेड कार्ड से लेकर बैन तक का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं फुटबॉल के इस महासंग्राम में खिलाड़ियों को क्या करने से बचना होगा और किस बात का अधिक ध्यान देना होगा...
डोप की निगरानी में रहेंगे खिलाड़ी
टूर्नामेंट के दौरान एंटी-डोपिंग नियंत्रणों को कड़ाई से लागू किया जाएगा, जिसके तहत खिलाड़ी हर पल कड़ी निगरानी में रहेंगे। मैचों, ट्रेनिंग सत्रों या होटल में रुकने के दौरान भी खिलाड़ियों को रैंडम ड्रग टेस्ट के लिए चुना जा सकता है और कभी भी बुलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि टूर्नामेंट पूरी तरह से नशीले पदार्थों से मुक्त हो।
हर एक गतिविधि कैमरों में होगी कैद
मैदान पर खिलाड़ियों की हर गतिविधि पर वीएआर (वीडियो सहायक रेफरी) और दर्जनों कैमरों की नजर रहेगी। गोल, पेनाल्टी, सीधे रेड कार्ड और खिलाड़ी की पहचान से जुड़े विवादित मामलों में वीडियो फुटेज के आधार पर फैसले बदले जा सकते हैं। ऐसे में खिलाड़ियों को अनुशासनहीनता, आक्रामक व्यवहार या नियम तोड़ने से बचना होगा, क्योंकि कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड करते रहेंगे।
फर्जी चोट पड़ सकती है खिलाड़ियों को महंगी
मैदान पर चोट लगने के बाद यदि डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ता है, तो खिलाड़ी खेल दोबारा शुरू होने के बाद भी एक मिनट तक मैदान से बाहर रहेगा। इसलिए टीम उस दौरान एक खिलाड़ी कम के साथ खेलेगी। फीफा का मानना है कि इससे मामूली चोट का बहाना बनाकर खेल रोकने और समय बर्बाद करने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा।
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
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डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय
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