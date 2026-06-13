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ब्राजील के सुपरस्टार नेमार पहले ही मैच से हुए बाहर, हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने दिया बड़ा अपडेट

Himanshu Singh वार्ता
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ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार विश्व कप 2026 के शुरुआती मैचों से बाहर रहेंगे। टीम के मुख्य कोच कार्लो एंसेलोटी ने कहा है कि वह हैती के मैच तक बाहर हैं।

ब्राजील के सुपरस्टार नेमार पहले ही मैच से हुए बाहर, हेड कोच कार्लो एंसेलोटी ने दिया बड़ा अपडेट

ब्राजील के फॉरवर्ड खिलाड़ी नेमार अभी भी अपनी पिंडली की चोट से उबर रहे हैं, और हेड कोच कार्लो एंसेलोटी का कहना है कि वे कम से कम हैती के मैच तक उपलब्ध नहीं होंगे। कार्लो एंसेलोटी ने पुष्टि की है कि नेमार शनिवार को न्यू जर्सी में मोरक्को के खिलाफ फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुरुआती मैच में नहीं खेल पाएंगे। रियो 2016 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पिंडली की चोट के कारण बाहर हैं और अभी तक टीम के साथ पूरी तरह से ट्रेनिंग में शामिल नहीं हो पाए हैं। एंसेलोटी ने कहा कि नेमार के अगले सप्ताह ग्रुप में फिर से शामिल होने की उम्मीद है, हालांकि इस समय-सीमा के कारण 20 जून को हैती के खिलाफ ब्राजील के दूसरे ग्रुप मैच में उनके खेलने पर संदेह बना हुआ है।

एंसेलोटी ने मीडिया से कहा, "नेमार जल्द से जल्द ठीक होने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं।उम्मीद है कि वे ठीक हो जाएंगे और अगले हफ़्ते ग्रुप में फिर से शामिल हो जाएंगे। जब हम नेमार को बुलाते हैं, तो हम उन्हें न केवल उनकी तकनीकी काबिलियत के लिए बुलाते हैं - जिस पर कोई शक नहीं है - बल्कि उनके अनुभव और इस ग्रुप के युवा खिलाड़ियों के लिए वे जो मिसाल कायम कर सकते हैं, उसके लिए भी बुलाते हैं।" ब्राजील 24 जून को स्कॉटलैंड के खिलाफ़ अपने ग्रुप-स्टेज अभियान का समापन करेगा।

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ब्राजील के फॉरवर्ड नेमार ने संकेत दिया है कि गुरुवार से शुरू होने वाला फीफा वर्ल्ड कप उनके करियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। 34 साल के खिलाड़ी ने फीफा के एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में यह बात कही। इस पोस्ट में नेमार के करियर की तस्वीरें थीं और साथ में लिखा था, "हमने उन्हें बड़े होते देखा है।" सैंटोस के इस अटैकर ने कमेंट सेक्शन में जवाब दिया, "द लास्ट डांस" (आखिरी डांस)। यह फ्रेज़ एनबीए के दिग्गज खिलाड़ी माइकल जॉर्डन के 1997-98 में शिकागो बुल्स के साथ खेले गए आखिरी सीजन से जुड़ा है।

नेमार, जिन्होंने 128 इंटरनेशनल मैचों में 79 गोल किए हैं और ब्राज़ील के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं, अक्टूबर 2023 में 'एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट' (ACL) फटने की चोट के बाद से ब्राज़ील के लिए नहीं खेले हैं। इसके बाद से उन्हें कई चोटें लगी हैं। इनमें सबसे ताज़ा चोट 'काफ स्ट्रेन' (पिंडली की मांसपेशियों में खिंचाव) है, जिसके कारण वह 13 जून को मोरक्को के खिलाफ ब्राज़ील के शुरुआती मैच से बाहर रह सकते हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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