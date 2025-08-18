Neymar Emotional and in tears after his team lost 0 6 in the domestic league Santos in raligation danger घरेलू लीग में टीम के 0-6 से हारने के बाद नेमार की आंखों से छलके आंसू, सैंटोस पर मंडराया ये बड़ा खतरा, Football Hindi News - Hindustan
ब्राजील की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग में वास्को डा गामा के खिलाफ अपनी टीम सैंटोस की 0-6 की करारी शिकस्त के बाद दिग्गज खिलाड़ी नेमार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और मैदान से बाहर निकलते समय इमोशनल हो गए। 

Bhasha साओ पाउलोMon, 18 Aug 2025 06:47 PM
ब्राजील की शीर्ष घरेलू फुटबॉल लीग में वास्को डा गामा के खिलाफ अपनी टीम सैंटोस की 0-6 की करारी शिकस्त के बाद दिग्गज खिलाड़ी नेमार अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और मैदान से बाहर निकलते समय उनकी आंखें नम दिखीं। सैंटोस ने इस हार के बाद अपने कोच क्लेबर जेवियर के साथ भी करार खत्म कर दिया। जेवियर इस साल अप्रैल में टीम के कोच नियुक्त हुए थे।

सैंटोस की टीम इस करारी शिकस्त के बाद 20 टीमों की लीग में 15वें स्थान पर है। टीम पर रेलीगेशन (निचली लीग में खिसकना) का खतरा है। सैंटोस के रेलीगेशन स्थान पर काबिज टीम से सिर्फ दो अंक अधिक है। इस मैच में वास्को के फिलिप कोटिन्हो ने दो गोल किए। मैच के बाद सैंटोस के टीम के सदस्य ने मैदान पर नेमार को सांत्वना दी। तैंतीस साल के नेमार बार्सिलोना और पेरिस सेंट-जर्मेन जैसी शीर्ष यूरोपीय क्लब के प्रतिनिधित्व के बाद सऊदी अरब में खेला था।

सऊदी अरब में सफलता नहीं मिलने के बाद नेमार अपने बचपन के क्लब में लौट आए थे। उन्होंने जून में इस क्लब के साथ अनुबंध विस्तार पर हस्ताक्षर किए जिससे वह साल के अंत तक सैंटोस के साथ ही रहेंगे। ब्राजील की घरेलू लीग की सफल टीमें में शामिल सैंटोस का महान खिलाड़ी पेले ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि, जिस तरह का प्रदर्शन सैंटोस और नेमार का रहा है, उससे उनके लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं।

